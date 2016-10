Neues Geschäftsfeld: Allianz wird zum Amazon des Gebrauchtwagenhandels

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

27.2.2012 –

Vermittler und Anbieter müssen sich wegen der demografischen Entwicklung in Deutschland in einem Verdrängungswettbewerb bewähren. Das erfordert neue Vertriebsstrategien, so Gothaer-Vorstand Nickel-Waninger auf einem Fachsymposium. mehr ...