Zuwachs von Riester-Verträgen auf historischem Tiefstand

3.4.2017 – Bei der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge ist das Wachstum im vergangenen Jahr fast zum Erliegen gekommen. Bausparkassen und Fondsgesellschaften konnten ihren Riester-Kundenkreis weiter vergrößern, während Banken und Versicherungen Bestandsverluste verzeichneten. Das zeigt die Statistik des Arbeitsministeriums.

Im Jahr 2016 ist die Zahl der Riester-Verträge um netto 53.000 auf nun 16,542 Millionen weiter angestiegen. Dies zeigt die am 30. März vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) veröffentlichte Statistik, in der der Bestand um stornierte Verträge bereinigt angegeben wird. Ruhend gestellte Kontrakte werden vom Ministerium nicht ausgewiesen, sondern auf einen Anteil von „gut einem Fünftel“ geschätzt.

Der Zuwachs entspricht einer Wachstumsrate von 0,3 Prozent. Im Vorjahr (VersicherungsJournal 12.4.2016) war sie mit 1,2 Prozent noch vier Mal so hoch gewesen, in 2014 (VersicherungsJournal 24.3.2015) mit 1,8 Prozent sechs Mal so hoch.

Fondsgesellschaften und Bausparkassen im Plus

Die vier Durchführungswege der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge haben sich in 2016 tendenziell wie im Jahr davor entwickelt.

Auch gegenüber den ersten drei Quartalen 2016 (VersicherungsJournal 16.12.2016) gab es keine Trendwende. Versicherer und Banken verloren in diesem Geschäftszweig Kunden, während Investment-Gesellschaften und Bausparkassen (einschließlich Eigenheimrenten) weiter wuchsen.

Die Zahl der Versicherungspolicen ging um 93.000 auf 10,9 Millionen Stück zurück. Dadurch sank der Marktanteil erstmals unter zwei Drittel auf 65,9 (Vorjahr 66,7) Prozent. 28.000 weniger Banksparpläne bedeuten einen Rückgang des Marktanteils von 4,9 auf 4,7 Prozent.

Bei Investment-Fonds betrug der Zuwachs 49.000 Verträge, der Marktanteil stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 19,2 Prozent. Die 27.000 mehr Wohn-Riester-Verträge beziehungsweise Eigenheimrenten bedeuten einen Anteil von 10,2 (9,5) Prozent.

Förderung wird verbessert

In einer im Auftrag des BMAS durchgeführten Umfrage gaben 35 Prozent der Arbeitnehmer an, einen Riester-Vertrag abgeschlossen zu haben. Dabei zeigten sich je nach Alter, Geschlecht, Region, Einkommen und anderen Merkmalen deutliche Unterschiede in der Verbreitung (VersicherungsJournal 14.2.2017).

Um diese Vorsorge attraktiver zu gestalten, sollen die Sparer mehr als bisher unterstützt werden. Angehoben werden die jährliche Zulage um 11 Euro auf 165 Euro und der Sondergabenabzug um 150 Euro auf 2.250 Euro (VersicherungsJournal 29.3.2017).

Außerdem will das Bundesministerium der Finanzen (BMF) mit neuen Verwaltungsvorschriften zu den seit Anfang des Jahres vorgeschriebenen Produktinformations-Blättern für Riester- und Rürup-Verträge für mehr Transparenz sorgen (VersicherungsJournal 6.3.2017).