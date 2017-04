Zur Regulierungsfrist bei Verkehrsunfällen

18.4.2017 – Reguliert ein Schädiger nach einem Verkehrsunfall einen Schaden erst nach Ablauf einer angemessenen Prüffrist, so ist er dazu verpflichtet, die Kosten eines vom Geschädigten angestrengten Gerichtsverfahrens zu übernehmen. Das hat das Landgericht Koblenz mit Beschluss vom 25. April 2016 entschieden (5 O 72/16).

Der Kläger hatte seinen Personenkraftwagen am 10. Dezember 2015 vor einer auf gelb zeigenden Verkehrsampel zum Stehen gebracht. Unmittelbar darauf fuhr ein Bundeswehrfahrzeug auf sein Auto auf.

Mehrere Monate später…

Knapp einen Monat später bezifferte der Anwalt des Klägers auf Basis eines Gutachtens die Reparaturkosten. Er forderte den Bund gleichzeitig dazu auf, bis spätestens 22. Januar 2016 eine entsprechende Zahlung zu leisten.

Doch anstatt den Schaden zu regulieren, teilte der Bund dem Anwalt mit, dass man sich nur mit einer Quote von zwei Dritteln an den Aufwendungen des Klägers beteiligen werde.

Das nahm der Rechtsanwalt zum Anlass, auf eine vollständige Regulierung des Schadens zu bestehen und eine Frist zur Erledigung bis zum 29. Februar 2016 zu setzen. Der Anwalt teilte gleichzeitig mit, dass nach ergebnislosem Ablauf dieser Frist eine gerichtliche Auseinandersetzung unvermeidlich sei.

Nachdem der Bund auf das Schreiben des Rechtsanwalts nicht reagiert hatte, reichte dieser am 9. März 2016 Klage ein. Einen Tag später – und zwar noch vor Zustellung der Klageschrift – kündigte der Bund an, den Schaden des Klägers nun doch in vollem Umfang regulieren zu wollen, was kurz darauf auch geschah.

Streit um Gerichtskosten

Doch das reichte dem Kläger nicht aus. Er bestand darauf, dass der Bund auch die Kosten des Rechtsstreits zu übernehmen habe. Denn schließlich sei nur deswegen Klage eingereicht worden, weil sich der Bund für die Schadenregulierung unangemessen viel Zeit genommen habe.

Dieser Argumentation schloss sich das Koblenzer Landgericht an. Es verurteilte den Bund dazu, die Kosten des Rechtsstreits zu übernehmen.

Sache des Beklagten

Werden Schadenersatzansprüche aus einem Verkehrsunfall gegenüber einem Haftpflichtversicherer beziehungsweis unmittelbar gegen die Bundesrepublik Deutschland geltend gemacht, so tritt Verzug erst ein, sobald eine dem Schädiger zuzubilligende Prüfungsfrist abgelaufen ist, so das Gericht. Diese Frist liege in durchschnittlichen Angelegenheiten je nach Einzelfall zwischen vier bis sechs Wochen und beginne mit dem Zugang eines spezifizierten Anspruchsschreibens.

Nach Überzeugung des Gerichts hat der Bund die ihm zuzubilligende Prüfungsfrist nicht eingehalten. Er habe die Schadenregulierung vielmehr trotz eindeutiger Rechtslage aus unerklärlichen Gründen in die Länge gezogen.

Durch dieses Verhalten habe der Bund das Risiko einer Klageerhebung in Kauf genommen. Er könne die Kosten des Rechtsstreits folglich nicht auf den Kläger abwälzen.