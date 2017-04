Zu den Informationspflichten von Kfz-Werkstätten

25.4.2017 – Eine Kraftfahrzeug-Fachwerkstatt muss die Rückrufaktionen eines Herstellers der von ihr betreuten Fahrzeugmodelle kennen und ihre Kunden bei Inspektionsarbeiten auf erforderliche Reparaturen hinweisen. Das hat das Oberlandesgericht Hamm mit einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 8. Februar 2017 entschieden (12 U 101/16).

Der Kläger hatte bei der Beklagten im Oktober 2010 ein Fahrzeug der amerikanischen Marke Dodge erworben. Da es in Deutschland weder ein autorisiertes Händlernetz noch Niederlassungen des Herstellers gibt, handelte es sich um einen sogenannten „Grauimport“.

Streit um 7.000 Euro

Der beklagte Fahrzeughändler wirbt allerdings damit, dass es sich bei der von ihm ebenfalls betriebenen Werkstatt um eine autorisierte Service-Fachwerkstatt für Kraftfahrzeuge der Marke Dodge handelt.

Die Reparatur- und Wartungsarbeiten ließ der Kläger daher bei der Beklagten durchführen. So auch im Oktober 2013, als er das Fahrzeug zur Inspektion gab. Die führte die Beklagte auch fachgerecht durch. Darauf, dass es bereits im Februar 2013 eine Rückrufaktion des Herstellers gegeben hatte, von welcher auch das Fahrzeug des Klägers betroffen war, wies ihn die Werkstatt jedoch nicht hin.

Das sollte sich als folgenschwer erweisen. Denn im April 2014 erlitt das Auto während der Fahrt erhebliche Beschädigungen, weil unvermittelt die Hinterachse blockierte. Wie sich herausstellte, wäre der Schaden bei Durchführung der im Rahmen der Rückrufaktion empfohlenen Nachbesserung nicht entstanden. Der Kläger forderte die Werkstatt daher zum Ersatz des ihm entstandenen Schadens in Höhe von fast 7.000 Euro auf.

Sache des Beklagten

In dem sich anschließenden Rechtsstreit verteidigte sich der Beklagte damit, dass es nicht seine, sondern Sache des Klägers sei, sich über Rückrufaktionen zu informieren. Die Schadenersatzforderung entbehre daher jeglicher Grundlage.

Doch dem wollten sich weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Bochum noch das von der Werkstatt in Berufung angerufene Hammer Oberlandesgericht anschließen. Beide Gerichte schlossen sich der Forderung des Klägers auf Ersatz des ihm entstandenen Schadens an.

Nach Ansicht der Richter habe der Kläger davon ausgehen dürfen, dass der Beklagte über Rückrufaktionen des Fahrzeugherstellers informiert war. Als Informationsquelle habe der Händler beispielsweise die Internetseiten des Herstellers nutzen können.

Der Beklagte habe wissen müssen, dass Hersteller bei Grauimporten die Käufer von Fahrzeugen nicht über Rückrufaktionen informieren. Es wäre folglich seine Sache gewesen, den Kläger auf die Aktion hinzuweisen, zumal die Werkstatt als autorisierte Fachwerkstatt beworben wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Denn der Händler hat Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt. Wann dort über den Fall entschieden werden wird, steht noch nicht fest.