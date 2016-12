Zinswende im Anmarsch  Vorsicht vor Rententiteln

5.12.2016 – Auf der Jahreskonferenz Volkswirtschaft und Finanzmärkte des GDV wurde vor politischen Risiken gewarnt. Der Branchenverband zeigte sich aber dennoch vorsichtig optimistisch für das kommende Jahr.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat letzte Woche in München seine Jahreskonferenz Volkswirtschaft und Finanzmärkte ausgerichtet.

Die Teilnehmer gehen von politische Unwägbarkeiten aus, resultierend aus den Präsidentschaftswahlen in Österreich, den Wahlen in den Niederlanden am 17. März, den französischen Präsidentschaftswahlen einen guten Monat später und schließlich den Bundestagswahlen Ende des nächsten Jahres.

Davon gingen die größten Risiken für die Wirtschaft im Euroraum im Allgemeinen und für die Versicherungswirtschaft im Besonderen aus.

Furcht vor Populisten

V.l. Klaus Wiener, Martin Lück , Michael Menhart,

Volker Wieland (Bild: Kaspar)

Befürchtet wird, wie schon in den USA geschehen, ein weiteres Erstarken der Populisten. In deren Folge könne es zu Protektionismus, Re-Nationalisierung und dem Aufkündigen von Handelsvereinbarungen kommen.

Auch die Themen Niedrigzinsen und die Herausforderungen im Zuge der Digitalisierung stellen weiterhin ein erhebliches Risiko für die Branche dar. Das machten die Chefvolkswirte von GDV und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, Dr. Klaus Wiener und Michael Menhart, in ihren Vorträgen deutlich.

Dieser Einschätzung stimmten auch Prof. Volker Wieland, Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, und Martin Lück, Chief Investment Strategist der Blackrock Investment Management (UK) Limited, German Branch zu.

Es kann innerhalb kürzester Zeit viel Kapital vernichtet werden. Martin Lück, Blackrock Deutschland

USA scheinen sich von der Null-Zins-Politik zu lösen

„Es wird ein anstrengendes Finanzjahr, wo innerhalb kürzester Zeit viel Kapital vernichtet werden kann“, zeigte sich Lück vor allem mit Blick auf den internationalen Wahlkalender besorgt. Die wichtigste Frage für die Versicherungswirtschaft kumuliere weiter in der Zinsthematik, ausgehend von den USA, wo sich die Zentralbank vom Null-Zins zu lösen scheine, so der Blackrock-Manager.

Einerseits drohten damit für Rentenfonds erhebliche Kursverluste, aber auf der anderen Seite böten neue Zinstitel mit einem höheren Coupon neue Chancen für den Einstieg. „Die Frage wird lauten, wieviel wir hier in Europa davon abbekommen werden“, resümierte der Anlagestratege.

Insgesamt zeigte sich Lück aber überzeugt, dass sich das Geschäftsklima für die Versicherungswirtschaft im nächsten Jahr aufhellen werde, „da das extreme Zinstief hinter uns liegt“.

Mehr Kreativität gefragt

Für das Anlageverhalten der Portfoliomanager bei den Versicherungs-Unternehmen und institutionellen Anlegern bedeute dies aber auch kreativer zu werden, nicht alle Eier in einen Korb zu legen und von der klassischen Aufteilung Renten und Aktien abzuweichen. Lück riet dazu, andere Anlageformen, wie zum Beispiel Rohstoffe oder sogenannte Alternative Investments, liquide oder illiquide, also Infrastruktur-Investments oder Immobilien ins Auge zu fassen.

Keinen größeren negativen Effekt für die Finanz-und Kapitalmärkte erwarten die Experten von der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA. Trump habe seine Ankündigungen bereits relativiert und zahlreiche Marktbeobachter setzten mittlerweile auf einen positiven Effekt, sollten sich die Ankündigungen von De-Regulierung, Steuersenkung und Investitionen in die Infrastruktur bewahrheiten.

Standort Deutschland scheint auf der sicheren Seite zu sein

Wiener schätzt den Standort Deutschland im internationalen Vergleich als singulär stark ein, allerdings habe es seit der Finanzmarktkrise im Euroraum eine starke Auffächerung gegeben.

Mit einem Wachstum von 1,3 Prozent im laufenden Jahr, einem Leistungsbilanz-Überschuss von neun Prozent und 43,5 Millionen sozialversicherungs-pflichtigen Beschäftigten scheine Deutschland auf der sicheren Seite zu stehen.

Gestützt werde diese Position auch von einem starken Konsum, einer weiter kräftigen Exportwirtschaft und dem politischen Willen zu einem ausgeglichenen Bundeshaushalt (Schwarze Null).

Gefahr drohe jedoch, so Wiener, aus einer sehr geringen Steigerung der Investitionsgüter und auch hier aus der Politik. Für das kommende Jahr erwartet der Ökonom ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für den Euroraum von 1,0 Prozent.

Es wird […] immer schwerer, je länger das niedrige Niveau andauert. Dr. Alexander Erdland, Präsident des GDV

GDV hält Zinspolitik für gefährlich

Zur Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) sagte der Präsident GDV, Dr. Alexander Erdland: „Es wird in der Tat immer schwerer, je länger das niedrige Niveau andauert.

Wir werden nicht müde, diese ultralockere Geldpolitik zu kritisieren und zwar nicht nur mit Blick auf unsere Geschäftsmodelle, sondern auch mit Blick auf die großen Gefahren für die Finanzmarktstabilität und mit Verweis auf die Umverteilungseffekte von Sparern hin zu Schuldnern, hin zu Immobilienbesitzern und Aktionären.

Ich meine, wenn wir das noch lange so treiben lassen, ist dies höchst gefährlich, letztlich auch für die Altersvorsorge-Architektur und Struktur in unserem Land, das wird man später merken."

Strukturelle Reformen angemahnt

In das Zentrum seiner Kritik mochte der GDV-Präsident nicht nur EZB-Präsident Mario Draghi nehmen. Denn Erdland sah vielmehr die Politik im Soll, speziell die in den europäischen Mitgliedsstaaten, aber auch die am Standort Deutschland: „Muss man eher die Politik kritisieren und nicht Herrn Draghi“, so der GDV-Chef auf Nachfrage, „und zwar deswegen, weil in der EU nicht genügend strukturelle Reformen angepackt werden.

Denn wenn die Preise wieder steigen sollen, und das ist ja das Ziel der EZB, dann geht das nicht mit der Geldpolitik allein, sondern wir brauchen ein solides Wachstum und Wachstumschancen, damit wieder mehr investiert wird“, zeigte sich Erdland überzeugt.

Einen weiteren negativen Effekt des aktuellen Zinsniveaus nannte der Chef der Wüstenrot & Württembergische AG zudem: „Niedrige Zinsen verleiten manche Länder dazu, Strukturreformen zu verzögern“.

Vorsichtig optimistisch für 2017

Alexander Erdland (Bild: Brüss)

Zu seinen Erwartungen für das kommende Jahr sagte Erdland, das Geschäftsklima in Deutschland könnte zwar besser sein, aber er sei vorsichtig optimistisch.

Die Branche habe die Herausforderungen angenommen, neue Garantiekonzepte entwickelt, auch solche, die stärker von Fonds unterlegt sind. Dabei der Kontakt zur Kundschaft geschärft und neue Zugänge, auch über die Fintechs, zum Kunden geschaffen worden.

„Zwar haben wir in der Branche kein rechtes Wachstum“, führte Erdland weiter aus. „Zuwächse im Bereich Schaden und Unfall können Verluste im Segment Leben nur ausgleichen“, doch insgesamt sei die Branche in einer „Phase der Veränderung“.

Wir wollen dazu beitragen, dass es Grund zur Hoffnung gibt. Dr. Alexander Erdland, Präsident des GDV

Qualitatives Wachstum

Zuversichtlich zeigte sich der Manager, dass demnächst auch wieder ein qualitatives Wachstum mit Wertschöpfung Tritt fasst: „2017 werden wir Wachstum haben, vielleicht bekommen wir leichte Preissteigerungen von einem bis zwei Prozent, so dass die EZB gehalten wäre, einen Turnaround in der Geldpolitik anzukündigen."

Zu schnell darf der Wechsel aber nicht eingeleitet werden, so Erdland weiter und abschließend: „Angst ist noch nie ein guter Ratgeber gewesen und wir wollen dazu beitragen, dass es Grund zur Hoffnung gibt."