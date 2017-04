Zahl der Versicherungsvermittler nimmt weiter rapide ab

11.4.2017 – Zwischen Anfang Januar und Anfang April 2017 ist die Zahl der im Versicherungsvermittler-Register eingetragenen Personen um knapp 2.500 auf rund 225.800 zurückgegangen. Der Abbau betraf hauptsächlich die Versicherungsvertreter – und hier vor allem die erlaubnisfreien. Auch bei den Versicherungsmaklern gab es eine negative Entwicklung, während die produktakzessorischen Vermittler und die Versicherungsberater Zuwächse zu verzeichnen hatten.

Die Zahl der im Versicherungsvermittler-Register eingetragenen Personen hat sich auch in den ersten drei Monaten des Jahres 2017 weiter verringert, wie gestern vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) veröffentlichten Zahlen zeigen.

Zum Stichtag 1. April 2017 waren dort mit nur noch 225.805 Versicherungs-Vermittlern 2.484 Personen beziehungsweise gut ein Prozent weniger registriert als zu Jahresbeginn.

Auch in den Auftaktquartalen der Vorjahre hatte es jeweils ein Minus von über 2.000 Personen beziehungsweise rund einem Prozent gegeben (VersicherungsJournal 5.4.2016, 7.4.2015, 3.4.2014).

Versicherungsvertreter bleiben klar im Minus

In den vergangenen drei Monaten ging das Minus fast vollständig zu Lasten der Versicherungsvertreter – und hier vor allem auf das Konto der gebundenen erlaubnisfreien Versicherungsvertreter (§ 34d Absatz 4 GewO). Hier betrug der Rückgang 2.427 nach absoluten Zahlen, prozentual gesehen waren es etwas mehr als 1,6 Prozent.

Die Zahl der Vertreter mit Erlaubnis (§ 34d Absatz 1 GewO) reduzierte sich um gut 0,3 Prozent beziehungsweise 96 Personen. und blieb dadurch unter der Marke von 30.000. Zu diesem Vermittlertyp gehören auch die Mehrfachvertreter, deren genaue Zahl sich aus dem Register allerdings nicht ablesen lässt.

Versicherungsmakler leicht im Minus

Entgegen dem Trend der letzten Quartale ist die Zahl der Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO) zwischen Anfang Januar und Anfang April dieses Jahres gesunken. Hier gab es ein Minus von knapp 0,05 Prozent beziehungsweise 20 Personen auf 46.791 registrierte Versicherungsmakler.

Erneut ein Plus – aktuell von 311 auf 318 registrierten Personen – hatten die Versicherungsberater (§ 34e GewO) zu verzeichnen, was einer Zunahme von knapp 2,3 Prozent entspricht. Wie bereits im Vorquartal hat die Gruppe der produktakzessorischen Vermittler am stärksten zugelegt (plus 52 beziehungsweise rund 1,4 Prozent auf 3.784). Gründe für diese Entwicklungen sind aus der DIHK-Statistik nicht abzuleiten.

Innerhalb der letzten zwei Jahre hat sich der Anteil der erlaubnisfreien Vertreter um zwei Prozentpunkte auf 64,3 Prozent reduziert. Obwohl die Zahl der Vertreter mit Erlaubnis im Beobachtungszeitraum um fast 850 abgenommen, stieg der Anteil an den im Versicherungsvermittler-Register insgesamt aufgeführten Personen um gut 0,4 Prozentpunkte an.

Der Anteil der Versicherungsmakler legte um fast 1,3 Prozentpunkte auf 20,7 Prozent zu, bei den produktakzessorischen Vermittlern gab es ein Plus um etwa 0,3 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent Anteil. Die Versicherungsberater legten um fast 0,02 Prozentpunkte zu und kommen aktuell auf 0,14 Prozent Marktanteil.