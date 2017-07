Wohnungskauf mit Hindernissen

20.7.2017 – Ein Käufer einer gebrauchten Immobilie kann nicht erwarten, dass diese völlig frei von harmlosen Schädlingen wie Silberfischchen ist. Er hat dem Verkäufer gegenüber daher weder einen Anspruch auf Zahlung von Schadenersatz noch auf Wandlung des Kaufvertrages. Das geht aus einem gestern veröffentlichten Urteil des Oberlandesgerichts Hamm vom 12. Juni 2017 hervor (22 U 64/16).

Eine Frau hatte von dem Beklagten im Dezember 2013 eine zu dieser Zeit knapp 20 Jahre alte Eigentumswohnung erworben.

Die Freude an der Immobilie währte jedoch nur kurz. Denn wenige Wochen nach Einzug stellte die Dame den Befall der Wohnung mit Silberfischchen fest. Diese breiteten sich in der Folgezeit in der gesamten Wohnung aus und ließen sich trotz intensiver Bekämpfung nicht beseitigen. Selbst ein hinzugezogener Kammerjäger musste letztlich seine Waffen strecken.

Mit dem Argument, dass der massive Befall bereits bei der Wohnungsübergabe vorgelegen haben müsse, verlangte die Frau die Rückabwicklung des Kaufvertrages. Das lehnte der Verkäufer der Eigentumswohnung ab. Die Dame zog daher vor Gericht. Dort erlitt sie eine Niederlage.

Keine unübliche Beschaffenheit

Nach Ansicht des Hammer Oberlandesgerichts begründet das Vorhandensein von Schädlingen wie Silberfischchen in einer gebrauchten Eigentumswohnung oder einem Haus nur unter bestimmten Bedingungen einen Mangel. Dies gelte dann, wenn sich die Immobilie deswegen nicht mehr zum Wohnen eignet oder sie eine für derartige Immobilien unübliche Beschaffenheit aufweist, mit welcher ein Käufer nicht rechnen muss.

Angesichts des Alters der Eigentumswohnung habe die Klägerin damit rechnen müssen, dass sie nicht völlig frei von Silberfischchen war. Denn nach Aussage eines vom Gericht befragten Sachverständigen sei ein gewisser Grundbestand weder unüblich, noch könne ein Erwerber eine generelle Schädlingsfreiheit erwarten.

Von den Tieren würde auch keinerlei Gesundheitsgefahr ausgehen, sodass die Wohnung grundsätzlich zu dem vertraglich vereinbarten Zweck genutzt werden könne.

Fehlender Beweis

Dass bereits bei Übergabe ein starker Befall vorgelegen habe, habe die Klägerin nicht beweisen können.

Nach Aussage des Sachverständigen sei es jedoch vorstellbar, dass eine vor der Übergabe unauffällige Population erst in der Folgezeit stark angestiegen sei und dann das von der Klägerin für die Zeit nach der Wohnungsübergabe beschriebene Ausmaß erreicht habe.

Nach all dem habe die Klägerin kein Recht auf Wandlung des Kaufvertrages.