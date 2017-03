Wohlfahrtsverbände schlagen Altersarmut-Alarm

3.3.2017 – Die Armutsquote, die Menschen mit einem Einkommen von unterhalb von 60 Prozent des Durchschnittseinkommens (Median) erfasst, ist in Deutschland 2015 auf einen Höchststand von 15,7 Prozent gestiegen. Nach dem jetzt in Berlin vom Paritätischen Gesamtverband und weiteren Wohlfahrts- und Betroffenen-Organisationen vorgelegten Bericht zur Armutsentwicklung in Deutschland steigt diese Quote trotz des seit Jahren anhaltenden Wirtschaftswachstums. Im Zehnjahresvergleich schneiden regional Nordrhein-Westfahlen mit der Problemregion Ruhrgebiet und Berlin sowie unter den sozialen Gruppen die Rentner besonders schlecht ab.

2015 waren rund 12,9 Millionen Menschen oder 15,7 Prozent der 2010 lebenden Bevölkerung armutsgefährdet. Dies zeigt der gestern in Berlin vom Paritätischen Gesamtverband vorgestellte „Bericht zur Armutsentwicklung in Deutschland 2017“

Ulrich Schneider (Bild: Brüss)

Als armutsgefährdet gelten nach der in der Europäischen Union gebräuchlichen Definition Personen, die über weniger als 60 Prozent des Durchschnitts-Einkommens verfügen.

Armut ungleich Elend

Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverband, Dr. Ulrich Schneider, warnte bei der Vorstellung des Berichts vor Journalisten davor, Armut auf Elend reduzieren zu wollen. Das Konzept der relativen Armut mit der 60-Prozent-Grenze sei vielmehr eine gute und richtige Vorgehensweise.

Als Grenzwert orientiere sich der Armuts-Bericht am bundesweiten Durchschnittseinkommen. So liegt etwa der Schwellenwert für ein Paar mit einem Kind unter 14 Jahren bei 1.696 Euro und für Single ohne Kinder bei 942 Euro im Monat.

Erstmals sei es auch möglich gewesen, die Armutsentwicklung über einen Zehnjahresvergleich darzustellen, sagte Schneider. Dabei zeige sich ein Anstieg der Armutsquote für Gesamtdeutschland um 6,8 Prozent auf 15,7 Prozent.

Ende Juni soll in Berlin auf einem Armutskongress ein Umsteuern der Politik eingefordert werden. Schneider ist sich sicher, dass das Thema Armut im anstehenden Bundestagswahlkampf eine zentrale Rolle spielen wird.

Problemregionen Ruhrgebiet und Berlin

Im Zehnjahresvergleich stieg die Armutsquote im bevölkerungsreichten Bundesland Nordrhein-Westfahlen am stärkten: Sie nahm um 21,5 Prozent von 14,4 Prozent auf 17,5 Prozent zu. 2015 habe zudem die Hartz-IV-Quote bei 11,7 Prozent und bei Kindern sogar bei 18,1 Prozent gelegen.

Geprägt wird die Armutsentwicklung in diesem Bundesland dem Bericht zufolge durch das Ruhrgebiet. Hier sei die Armutsquote um 24,7 Prozent von 16,2 auf 20,2 Prozent gestiegen. „Jeder fünfte Einwohner dieses größten Ballungsraumes Deutschlands mit seinen über fünf Millionen Menschen muss damit rechnerisch zu den Armen gezählt werden.“

Zu den „armutspolitischen Problemzonen Deutschlands“ müsse neben dem Ruhgebiet auch Berlin gezählt werden. Dort zeige sich mit 22,4 Prozent mittlerweile die zweithöchste Armutsquote unter den Bundesländern. Berlin habe zudem mit 19,9 Prozent die höchste Hartz-IV-Quote aller Bundesländer und mit 31 Prozent auch die höchste Hartz-IV-Quote bei Kindern.

Schneider verteidigte die für ganz Deutschland geltende einheitliche Messlatte. Man könne natürlich die Armut in Berlin klein rechnen, wenn man die Einkommensverhältnisse in der Hauptstadt zugrunde legen würde. „Wo keiner etwas besitzt, gibt es auch keine Einkommens-Ungleichheit und damit keine Armut“, heißt es in dem Armutsbericht.

Rentner werden zu einer besonderen Armuts-Risikogruppe

Bei allen bekannten Risikogruppen sei die Armutsquote 2015 weiter angestiegen, heißt es in dem Bericht. 43,8 Prozent aller Alleinerziehenden, 59,0 Prozent der Erwerbslosen, 25,2 Prozent der Familien mit drei und mehr Kindern, 31,5 Prozent der Menschen mit niedrigem Qualifikationsniveau, 33,7 Prozent der Ausländer und 27,7 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund seien armutsgefährdet.

Betrachtet man wieder den Zehnjahresvergleich, dann ergab sich für Rentner ein drastischer Zuwachs bei der Armutsquote um 49 Prozent. Im Jahr 2005 habe die Armutsquote bei den Rentnern noch weit unterdurchschnittlich bei 10,7 Prozent gelegen. Seit zwei Jahren liege die Quote – 2015 nun mit 15,9 Prozent – über dem Bundesdurchschnitt.

„Rentnerinnen und Rentner entwickeln sich, beachten wir den statistischen Trend, zu einer besonderen Risikogruppe der Armut“, wird in dem Bericht festgehalten. Die Zahl der Bezieher von Altersgrundsicherung habe bei den Über-65-Jjährigen im Jahr 2015 bei 536.121 gelegen, was einer Quote von 3,1 (2005: 2,2) Prozent entspricht.