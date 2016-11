Wo liegt die Haltelinie in der gesetzlichen Rente?

2.11.2016 – Einem Medienbericht zufolge könnte der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung von 18,7 Prozent noch fünf Jahre stabil gehalten werden. Dies wird die Bundesregierung sicher nicht machen. Aus der Leitungsebene des Ministeriums wurde deutlich, dass man nicht tatenlos abwarten wolle, bis die Baby-Boomer-Generation in Rente geht. Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) hat sich für eine Haltelinie beim Rentenniveau (derzeit 47,8 Prozent) ausgesprochen. Will man Rücklagen aufbauen, müssten die Beiträge leicht angehoben und die Spielregeln zur Nachhaltigkeitsrücklage geändert werden.

WERBUNG

Anfang der Woche hatte die Bild-Zeitung unter dem Titel „Rentenbeitrag noch fünf Jahre stabil“ unter Berufung auf Kreise der Deutschen Rentenversicherung Bund berichtet, dass der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung bis 2021 stabil bleiben und 2022 dann marginal auf 18,8 Prozent steigen. Die Bundesregierung habe zuletzt mit Beiträgen von über 19 Prozent im Jahr 2021 gerechnet, hieß es weiter.

Die Deutsche Rentenversicherung wollte den Bericht so nicht bestätigen. Die neue Rentenschätzung sei noch nicht abgeschlossen, und man warte auf die Daten der neuen Steuerschätzung. Die will Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble (CDU) am Freitag erläutern. Es ist zu vermuten, dass er wiederum positive Zahlen präsentieren kann.

Die Rentenversicherung verfügte Ende August über eine der Nachhaltigkeitsrücklage von 30,869 Milliarden Euro, was einem Ausgabevolumen von 1,54 Monaten entspricht. Nach derzeit geltender Gesetzeslage müssen die Beiträge erhöht werden, wenn die Rücklagen unter 0,2 Monatsausgaben sinken, und gesenkt werden, wenn diese perspektivisch 1,5 Monatsausgaben übertreffen.

Aufbau einer Demografiereserve bei der Rentenversicherung

Erhöht man die Untergrenze bei der Nachhaltigkeitsrücklage auf 0,5 Monatsausgaben und schafft die Obergrenze ab, dann könnten bei der Rentenversicherung Reserven aufgebaut werden, um die Folgen des Renteneintritts der Baby-Boomer abzufedern, die selbst nur wenige Kinder gezeugt haben.

In diesem Jahr ist die Nachhaltigkeitsrücklage um über drei Milliarden Euro abgeschmolzen durch die Belastungen der höheren Mütterrenten für Frauen, die ein Kind vor 1992 geboren haben (VersicherungsJournal 14.7.2015), und die starke Rentenerhöhung zur Jahresmitte (VersicherungsJournal 22.3.2016).

Will man eine Reserve schaffen, bleibt nur der Weg über eine maßvolle Beitragserhöhung. Dann würden auch die Baby-Boomer aus den 1960er-Jahren noch ihren Beitrag leisten.

Nach der Herbstschätzung 2015 der Rentenversicherung wird für Ende 2016 eine Nachhaltigkeitsrücklage von 1,47 Monatsausgaben erwartet. 2017 wären es dann noch 1,22 und Ende 2020 noch 0,31 Monatsausgaben.

Höhere Beiträge für sinkendes Rentenniveau?

Auch wenn das Rentenniveau (Sicherungsniveau vor Steuern, aktuell 47,8 Prozent) weiter sinken wird bis zur Haltelinie von 43 Prozent im Jahr 2030, wird der Rentenbeitrag selbst weiter steigen.

Die derzeit diskutierten Vorschläge – wie vom Arbeitnehmerflügel der Union (VersicherungsJournal 15.9.2016) oder dem Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) (VersicherungsJournal 7.9.2016) – laufen auf eine Stabilisierung des Rentenniveaus und den Aufbau von Rücklagen hinaus.

Auch Bundesarbeits- und -sozialministerin Andrea Nahles (SPD) hat sich zuletzt mehrfach für eine Haltelinie beim Rentenniveau (VersicherungsJournal 12.10.2016) ausgesprochen, ohne aber eine genaue Zahl zu nennen.

Die Linke kämpft für eine Aufstockung des Rentenniveaus auf wieder 53 Prozent. Denkbar ist aber auch, dass ein Sicherungsniveau angestrebt wird, in dem alle drei Säulen der Altersvorsorge einbezogen werden.

Säulenübergreifende Renteninformation?

Nach dem Willen der Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD soll die Rentenversicherung die Menschen auch über ihre Ansprüche aus der betrieblichen Altersversorgung informieren, wie aus Regierungskreisen verlautete.

Käme in einem weiteren Schritt die staatlich geförderte Altersvorsorge (Riester-Rente) hinzu, wäre die jährliche umfassende Renteninformation perfekt. Für eine solche Renteninformation hat sich auch wiederholt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) ausgesprochen (VersicherungsJournal 8.2.2016).