Wo Immobilien noch günstig sind

25.7.2017 – Die Postbank hat einen „Wohnatlas 2017“ veröffentlicht. Der Vergleich von Kaufpreisen und Mieten zeigt ein uneinheitliches Bild in den verschiedenen Regionen Deutschlands. Trotz steigender Preise sei Kaufen vielerorts immer noch lohnender als Mieten, ist das Geldhaus überzeugt.

Wie gut eine selbstgenutzte oder vermietete Immobilie für die Altersversorgung geeignet ist, hängt unter anderen davon ab, welche Einnahmen die Eigentümer in Relation zum eingesetzten Kapital erzielen beziehungsweise wie viel Miete sie als Selbstnutzer sparen.

Mit dem „Wohnatlas 2017“ hat die Deutsche Postbank AG zu dem Verhältnis zwischen Kaufpreisen und Mieten einen Marktüberblick vorgelegt. Dieser wurde im Auftrag des Geldhauses von der Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut gemeinnützige GmbH (HWWI) für die regionalen Immobilienmärkte in Deutschland erstellt.

Das wurde untersucht

Nach Ansicht der Postbank ist für die Bewertung eines Immobilieninvestments bei einer günstigen Entwicklung der Haushaltszahlen und der Einkommen in einer Region das Verhältnis der Jahresnettokaltmiete zum Kaufpreis entscheidend:

„Wie viele durchschnittliche Jahresmieten kostet eine normal ausgestattete 100-Quadratmeter-Wohnung? Je kleiner dieser sogenannte Vervielfältiger ausfällt, umso höher die Ertragschancen – sowohl für Vermieter, die mit den Mieteinnahmen die Immobilie finanzieren wollen, als auch für Selbstnutzer, die keine steigenden Mieten mehr zahlen möchten.“

Auf die Lage kommt es an

Bei diesem Vervielfältiger hat die Bank große regionale Unterschiede festgestellt: „Wohnimmobilien zu vergleichsweise moderaten Preisen finden sich in 195 der 402 Landkreise und kreisfreien Städte. Dort werden für den Kauf einer Immobilie nicht mehr als rund 20 Jahresnettokaltmieten fällig, in 51 Kreisen sogar nur bis zu rund 15 Jahresmieten.

Bundesweit reicht die Spanne von zehn Jahresnettokaltmieten im thüringischen Kyffhäuserkreis bis zu knapp 61 im Landkreis Nordfriesland, zu dem die begehrten Lagen auf Sylt gehören.“ Besonders hoch in Relation zu den Mieten seien die Kaufpreise an der Küste und in einer Reihe von Kreisen in Süddeutschland. An Nord- und Ostsee seien vor allem Ferienimmobilien begehrt.

Die Mehrheit der Kreise, in denen die Kaufpreise bis auf das 25-fache und mehr der örtlichen Jahresmieten angestiegen sind, liegt laut der Untersuchung in Bayern.

Manche Großstädte sind vergleichsweise günstig

„Ähnlich sieht es bundesweit in den großen Städten aus, während auf dem Land im Verhältnis zu den örtlichen Mieten noch günstigere Preise zu finden sind“, stellt die Postbank fest.

In den Großstädten Dortmund, Essen, Bremen und Hannover ist das Kaufen im Verhältnis zu den örtlichen Mieten nach den Feststellungen des Unternehmens „noch vergleichsweise günstig“. Besonders in Bremen und Hannover hätten kaufinteressierte Mieter die Chance, als Eigentümer günstiger wegzukommen.

Im Gegensatz dazu seien die drei größten deutschen Städten besonders teuer. In Berlin werden laut der Studie für Käufer rund 29, in Hamburg 30 und in München 33 Jahresnettokaltmieten fällig.

Gemischtes Fazit

Das Fazit des Geldhauses fällt entsprechend gemischt aus: „Trotz steigender Preise für Wohneigentum ist Kaufen in vielen Regionen Deutschlands immer noch lohnender als Mieten. Vielerorts heißt es jedoch ‚Augen auf beim Immobilienkauf‘, denn die Kaufpreise haben die Mieten dort weit abgehängt.“

Wie die Aussagen der Studie zu bewerten sind, wird in dem Beitrag Vorsicht Immobilien-Schnäppchen kommentiert.