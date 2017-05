Wo die meisten Autos geklaut werden

2.5.2017 – 2016 gab es in Nordrhein-Westfalen nach der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik nach absoluten Zahlen erneut die meisten Kraftwagendiebstähle, im Saarland die wenigsten. In Relation zur Einwohnerzahl gibt es in Berlin die mit Abstand höchste Diebstahlrate, in Bayern und Baden-Württemberg die niedrigsten Raten.

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Kraftfahrzeugdiebstähle um rund 0,3 Prozent beziehungsweise rund 119 solcher Delikte auf etwas über 36.388 zurückgegangen, wie aus der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS 2016) hervorgeht.

Dies entspricht exakt der Zahl aus dem Vorvorjahr (VersicherungsJournal 3.6.2015) und ist der niedrigste Wert in den zurückliegenden zehn Jahren. Zwischen 2009 und 2011 lag die Zahl der polizeilich erfassten Delikte jeweils über 40.000.

In NRW die meisten Delikte

Die meisten Kraftwagendiebstähle wurden 2015 in Nordrhein-Westfalen (NRW) mit über 7.500. Dahinter folgt Berlin mit fast 7.350 solcher Delikte. Auf Werte von knapp unter 3.000 kamen Niedersachsen, Sachsen und Brandenburg.

Die wenigsten Taten wurden im Saarland (knapp 300) und in Bremen (rund 400) gezählt. Weniger als 1.000 Kraftwagendiebstähle gab es auch noch in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz

In zehn Ländern gab es eine Steigerung, in den verbleibenden sechs Bundesländern einen Rückgang. Die stärksten Zunahmen (jeweils im zweistelligen Prozentbereich) waren in Bremen, Thüringen und Brandenburg zu verzeichnen, nach absoluten Zahlen in Berlin sowie in Brandenburg.

In Rheinland-Pfalz war der Rückgang mit rund neun Prozent am Größten, nach absoluten Zahlen in NRW (minus rund 700 Delikte).

In Berlin die meisten Delikte pro 100.000 Einwohner

In Relation zur Einwohnerzahl geschahen in Berlin die Kraftfahrzeug-Diebstähle (fast 210 Taten pro 100.000 Einwohner). In Hamburg sowie Brandenburg gab es laut der aktuellen PKS ebenfalls dreistellige Klauraten.

Knapp unter dem Durchschnitt von 44,3 (2015: 45,0) Delikten pro 100.000 Einwohner liegt Nordrhein-Westfalen, knapp darüber Mecklenburg-Vorpommern. Die niedrigsten Klauraten hatten Baden-Württemberg und Bayern mit jeweils um die 15 Kraftwagendiebstählen pro 100.000 Einwohner zu verzeichnen.

Die versicherungs-spezifische Diebstahlstatistik für das Jahr 2015 mit Daten zu den geklauten kaskoversicherten Fahrzeugen, zum Schadenaufkommen sowie zu den am häufigsten gestohlenen Automodellen- und -marken veröffentlicht der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) üblicherweise im Spätsommer (VersicherungsJournal 12.10.2016, 12.10.2016).

Wie der PKS 2016 weiter zu entnehmen ist, lag die Aufklärungsquote bundesweit bei knapp über einem Viertel. Je nach Bundesland gab es jedoch massive Unterschiede. In Bayern waren es fast 60 Prozent, im Saarland knapp über und in Baden-Württemberg knapp unter 50 Prozent. In Hamburg und Berlin wurde hingegen lediglich etwa jeder zehnte Diebstahl aufgeklärt, in Bremen nur gut jeder achte.