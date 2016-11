Wie sich die Deutschen im Straßenverkehr verhalten

18.11.2016 – Deutschlands Autofahrer fühlen sich im Straßenverkehr immer stärker abgelenkt – und sie haben auch sehr genaue Vorstellungen davon, was ihre Aufmerksamkeit zunehmend beeinträchtigt. Gleichwohl ignorieren sie diese eigenen Erkenntnisse in erheblichem Maße. Das ergab eine repräsentative, im Auftrag der DA Direkt Versicherung erstellte Studie.

Exakt 1.069 deutsche Autofahrer hat die zur Zurich Insurance Group gehörende DA Direkt Versicherung Ende Oktober von der Yougov Deutschland GmbH danach befragen lassen, was beim Fahren vom Straßenverkehr ablenkt. Und danach, wie sie sich selbst verhalten.

Fast alle – 93 Prozent – sehen die Aufmerksamkeit heute durch unterschiedlichste Einflüsse stärker negativ beeinflusst als noch vor fünf Jahren, so die generelle Erkenntnis der Studie. Der Klimawandel spielt dabei allerdings – fast schon ausnahmsweise – keine Rolle.

Handy und Smartphone stören mehr als schlechtes Wetter

Zwar sehen 68 Prozent der Befragten in schwierigen Wetterbedingungen durchaus eine wesentliche Ursache für eine mögliche Ablenkung. Das Benutzen von Handy oder Smartphone nennen mit 83 Prozent jedoch deutlich mehr als gravierenden „Störfaktor“.

Trotzdem räumen immerhin zwölf Prozent ein, zumindest gelegentlich selbst während des Fahrens Texte auf dem Smartphone zu lesen oder zu schreiben. Und 17 Prozent gestehen, dass sie ohne Freisprechanlage telefonieren, obwohl 70 Prozent dies als erhebliche Ablenkung einstufen, es ausdrücklich verboten ist und mit einem Bußgeld sowie einem Punkt in Flensburg geahndet wird.

„Besserverdienende“ und Jugendliche besonders unbelehrbar

Überdurchschnittlich häufig wird das Handy-Verbot laut Studie von sogenannten „Besserverdienern“ ignoriert. Mehr als jeder vierte Autofahrer mit einem Haushaltsnettoeinkommen über 3.500 Euro hält sich eigenen Angaben zufolge nicht daran, während es bei jenen mit weniger als 3.500 Euro nur etwa jeder Sechste ist.

Eine offensichtlich erhebliche Rolle spielt außerdem das Alter der Fahrer. „Bei den 18- bis 34-Jährigen texten fast zehnmal so viele während der Fahrt als in der Generation 55plus“, heißt es in einer Pressemitteilung der DA Direkt.

Das veränderte Kommunikationsverhalten ist nicht alleine schuld

32 Prozent der Jüngeren nutzen außerdem das Mobiltelefon am Steuer ohne Freisprechanlage. Mit fortschreitendem Alter sinkt diese Quote auf unter zehn Prozent.

Das veränderte Kommunika

tionsverhalten ist jedoch nicht der einzige Grund für die zunehmende Ablenkung. 63 Prozent deuten aus eigener Erfahrung an, dass dies auch an den Mitfahrern liegen kann. Für 60 Prozent kann die Bedienung eines Navigationssystems oder anderer Bedienelemente eine mögliche Ursache sein und 45 Prozent nennen Essen und Trinken während der Fahrt.

Eher „klassische“ Ablenkungen im Auto sind kaum minder gefährlich

Andere eher „klassische“, aber ebenfalls bedenkliche Aktivitäten des Fahrers innerhalb des Autos werden allerdings als noch wesentlich gefährlicher eingestuft. Für 82 Prozent der Befragten zählt dazu die Suche nach heruntergefallenen Gegenständen und für 76 Prozent das Schminken oder die Körperpflege während der Fahrt.

Wenigstens greift über alle Altersgruppen hinweg denn auch nur jede(r) zwanzigste Autofahrer(in) während der Fahrt zu Lippenstift oder gar zum Rasierer. Allerdings zeigen sich auch hier wieder deutliche Altersunterschiede, denn in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen tun dies dreimal so viele, wie in jener der über 55-Jährigen.

Äußere Einflüsse werden für weniger problematisch gehalten

Generell weniger stark mindern laut Einschätzung der Studienteilnehmer solche Einflüsse die Konzentration des Fahrers, die außerhalb des Autos liegen. Die Suche nach dem Weg oder nach einem Parkplatz schätzen nur 54 Prozent als gefährliche Ablenkungs-Ursache ein, 52 Prozent den Unfall anderer Verkehrsteilnehmer und 42 Prozent Baustellen.

Für 39 Prozent ist auch ein Flirt mit anderen Verkehrsteilnehmern unter dem Konzentrationsaspekt ziemlich bedenklich. Als noch wesentlich problematischer werden von 59 Prozent der Befragten aber starke Gefühle wie Verliebtheit, Wut oder Trauer sofort dann eingeschätzt, wenn sie von innerhalb des Autos auf den Fahrer einwirken.

Höhere Bußgelder und mehr „Pay-as-you-drive“-Tarife als Konsequenz?

Als Schlussfolgerung aus den Erkenntnissen der Studie regt die DA Direkt einerseits eine deutliche Erhöhung des Bußgeldes an, um den Autofahrern so ablenkende Tätigkeiten während der Fahrt abzugewöhnen. Zugleich bringt sie den „Pay-as-you-drive“-Gedanken als Anreiz ins Spiel.

Bei Letzterem sieht sich der Versicherer eigenen Angaben zufolge in Einklang mit fast einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Befragten. 65 Prozent der Studienteilnehmer halten laut DA Direkt spezielle Versicherungsprämien für verantwortungsvolles Fahren für sinnvoll.