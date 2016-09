Wie Produkte und Vertrieb auf Zukunftskurs getrimmt werden

29.9.2016 – Was sind die größten Wachstumstreiber in Assekuranz und Versicherungsvertrieb? Wie sehen Kundenbedürfnisse heute aus – und wie müssen sich Beratung, Vermittlung und Service darauf einstellen? In einem jetzt erschienenen Buch der Beraterin Erika Krizsan berichten Versicherungsmanager über ihre Unternehmensstrategien und Konzepte für Versicherungslösungen.

Innovation kommt eher hemdsärmelig daher. Den Eindruck erwecken zumindest verschiedene digitale Einheiten, die traditionelle Versicherer wie etwa die Allianz SE in letzter Zeit an den Markt gebracht haben. Der Konzern hat Anfang dieses Monats mit Peter Borchers den neuen Chef seiner kürzlich gegründeten Tochterunternehmung zur Zusammenarbeit mit Insurtechs und Start-ups, der Allianz X GmbH, vorgestellt (VersicherungsJournal 7.9.2016).

Borchers und seine Mitstreiter präsentieren sich ganz anders als die Versicherungsmanager alter Schule. Freizeitlook statt dunkle Anzüge, Englisch als Verkehrssprache und unkonventionelle Problemlösung statt Produkte: Mit diesem (Selbstdarstellungs-) Konzept positionieren sie sich auf dem Weg in einen digitalen Versicherungsmarkt.

Bereits zu Beginn des Jahres hat die Ergo Versicherungsgruppe AG mit der „Ergo Digital Ventures AG“ eine eigene Gesellschaft für Digital- und Direktaktivitäten gegründet (VersicherungsJournal 15.2.2016).

Strategien der Versicherungsmanager

Hat die Versicherungswirtschaft also ihre Scheu vor Innovationen abgelegt, um neue technologiegetriebene Konzepte für Sparten, Tarife und Service zu entwickeln? Dass sich ihre Geschäftsmodelle grundlegend ändern werden, hat bereits die Oliver Wyman GmbH in einer Studie ermittelt. Der Vertrieb werde dabei kräftig schrumpfen: „Den klassischen Versicherungs-Vermittlern […] stehen schwere Zeiten bevor“, so die Unternehmensberatung (VersicherungsJournal 21.6.2016)

Wie Versicherungsmanager zu Innovationen stehen und welche Strategien ihre Unternehmen in Zeiten von Kostendruck, Regulierung und der fortschreitenden Digitalisierung verfolgen, untersucht nun ein neues Buch der Beraterin Erika Krizsan. Sie hat mit zehn Assekuranzchefs in Österreich Interviews geführt, in denen diese berichten, worauf sie sich bei Produkten, Prozessen und im Vertrieb einstellen.

Keine Disruption erwartet

Die Aufbruchsstimmung eines Start-ups teilen die Gesprächspartner der Autorin nicht. Sie werfen einen differenzierten Blick auf Innovationen als Transformationsprozess. So meint etwa Heinz Schuster, Generaldirektor der Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group: „Das verstehe ich unter innovativ: Ein bestehendes Produkt so zu relaunchen, dass der Kunde einen klaren Mehrwert im Vergleich zum Produkt unserer Mitbewerber hat.“

In einer Branche, von der sich Kunden Sicherheit und gute Betreuung im Schadenfall wünschen, werde weiterhin der Fokus auf Absicherung und Tarifen liegen. Auch wenn zur Weiterentwicklung neue Strukturen, die bereichsübergreifend arbeiten, benötigt werden: Umwälzende Entwicklungen in den Kernbereichen werden nicht erwartet.

„Eine Disruption in der Branche durch Innovation sehe ich nicht. Wir werden Veränderungen in Produkten aller Sparten sehen. Aber das sind lediglich Nuancen“, meint hierzu Thomas Schöllkopf, Vorstandsvorsitzender der Ergo Austria International AG. Gleichzeitig gibt er die Richtung für die Umgestaltung vor: „Die wesentliche Veränderung wird der hybride Kunde sein. Dafür müssen wir unser Geschäftsmodell diversifizieren.“

Der hybride Kunde und Big Data als Antreiber

Sicher sei, so die Meinung der Interviewpartner, dass die größten Herausforderungen bei den veränderten Erwartungen und Bedürfnissen der Kunden liegen. Eine Folge davon sei etwa die Entwicklung von situativen, schnell abschließbaren Produkten. Des Weiteren müssten zukünftig verschiedene Kommunikationskanäle, die der Kunde je nach Bedarf anwählen kann, bedient werden.

„Was in den nächsten Jahren auf uns zukommt, ist der Übergang von einer Mehrkanal-Strategie zu einer Multi-Access-Strategie. Der Kunde wird laufend von einem Kanal auf den anderen wechseln“, erklärt Alfred Leu, Vorstandsvorsitzender der Generali Holding Vienna AG.

Entscheidend für den Erfolg von Versicherern wird sein, wie sie sich auf zwei Feldern positionieren: Big Data und im Vertrieb. Die Datenanalyse werde es ermöglichen, zukünftig filigraner zu tarifieren und maßgeschneiderte Angebote zu entwickeln.

Hier warnen einige Interviewpartner zugleich vor einer Überregulierung. Man sei in Gefahr, Weltmeister in der Regulierung zu werden, meint etwa Dr. Gerhard Matschnig, CEO der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft.

Vermittlerbeziehung ändert sich

Der digitale Übergang in der Versicherungswirtschaft beschränkt sich nicht auf Produktentwicklung und Serviceangebote. Es reiche nicht, so der Tenor, bislang analog definierte Prozesse einfach zu digitalisieren.

Der Kunde würde zum Beispiel nicht verstehen, dass ihm Produkte auf einer Versicherer-Webseite angeboten werden, er aber für den Abschluss zu einem Vermittler muss, um dort zu unterschreiben, erklärt Ergo-Manager Schöllkopf. Er ergänzt:

„Heute gründet sich Loyalität oft darauf, wie gut der Draht zum Agenten oder Vertriebspartner ist. Ich glaube, das wird zukünftig anders sein. Man kann durchaus Kundenloyalität erzeugen, ohne eine hohe Kundenkontaktfrequenz durch den Agenten zu haben.“

Fragen zu adäquaten Beratungsansätzen, Serviceangeboten und sowie Modellen der Kundenkommunikation geraten damit ins Zentrum der strategischen Überlegungen in seinem Unternehmen.

