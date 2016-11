Wie Nahles der Riester-Rente neuen Schwung geben möchte

28.11.2016 – Das von Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) präsentierte, umfassende Rentenkonzept ist in vielen Punkten nicht mit der Union abgestimmt. Hierzu zählen die von ihr eingeforderten Haltelinien in der gesetzlichen Rentenversicherung in Bezug auf Rentenniveau und Beitragshöhe. Die Union sieht hier keinen akuten Handlungsbedarf. Per Gesetz ist vorgeschrieben, dass das Rentenniveau bis zum Jahr 2020 nicht unter 46 Prozent fallen darf. Nahles will diese Mindest-Haltlinie nun bis 2045 einfach fortschreiben. Bis dahin darf der paritätisch finanzierte Beitragssatz 25 Prozent nicht überschreiten. Die Kosten sollen vom Staat getragen werden. Nahles plädiert zudem für eine Rentenversicherungs-Pflicht von jüngeren Selbstständigen und will der Riester-Rente mit einem neuen Riester-Standardprodukte neuen Schwung geben.

Bundesarbeits- und -sozialministerin Andrea Nahles (SPD) hat am Freitag wie versprochen ihr umfassendes Konzept zur Alterssicherung vorgestellt. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) veröffentlichte zum einen das Rentenkonzept im Detail, das auf 58 Seiten zusammengestellt wurde, und zum anderen eine Broschüre zum Gesamtkonzept zur Alterssicherung unter der Überschrift „Wir machen Deutschland zusammen stark“.

Nahles zeigte sich vor der Presse überzeugt, dass ihr Konzept zur Stabilisierung der gesetzlichen Rente als wesentlicher Anker der Altersversorgung über das Jahr 2030 hinaus neues Vertrauen in die erste Säule der Altersversorgung schaffen wird und solide finanzierbar ist. Eine gleichzeitige Verlängerung der Lebensarbeitszeit oder eine Verknüpfung mit der Lebenserwartung lehnte sie ab.

Allerdings wurde mit den Koalitionspartnern von CDU und CSU nur eine „kleine“ Lösung vereinbart (VersicherungsJournal 28.11.2016). Denn diverse Punkte aus dem Nahles-Konzept sind letztlich nicht mit der Union abgestimmt. Hierzu gehören die von Nahles eingeforderten Haltelinien in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) in Bezug auf Rentenniveau und Beitragshöhe (VersicherungsJournal 2.11.2016).

Kein Konsens über Haltelinien

Im Koalitionsausschuss im Kanzleramt war zuvor versucht worden, einen Rentenkonsens zu vereinbaren. Über die Haltelinien sei da gar nicht gesprochen worden, sagte der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, am Freitag vor Journalisten im Reichstag.

Kauder und seine Stellvertreterin Gerda Hasselfeldt sehen hier auch keinen akuten Handlungsbedarf, da das Rentenniveau von rund 48 Prozent (VersicherungsJournal 11.11.2016) dank der guten Konjunktur stabiler als erwartet sei.

Volker Kauder, Gerda Hasselfeldt (Bild: Brüss)

Nahles sagte, damit sei eine Chance verpasst worden. Kauder glaubt auch nicht, dass es 2017 zu einem Rentenwahlkampf bei der Bundestagswahl geben wird. „Es gibt kein großes Kampfpotenzial“.

Nahles präzisiert Haltelinien

Allgemein wird ein Rentenniveau von noch 43 Prozent im Jahr 2030 als zu niedrig angesehen. Bis 2045 könnte es weiter auf 41,7 Prozent absinken, so die Berechnungen ihres Ministeriums. Per Gesetz ist vorgeschrieben, dass das Rentenniveau bis zum Jahr 2020 nicht unter 46 Prozent fallen darf.

Nahles will diese Mindest-Haltlinie nun bis 2045 einfach fortschreiben. Bis dahin darf der paritätisch Finanzierte Beitragssatz 25 Prozent nicht überschreiten. Die Finanzierungslücke soll der Staat – mittelbar der Steuerzahler – abdecken.

Rente: Nahles will Demografie-Zuschuss vom Bund…

Andrea Nahles (Bild: Brüss)

Angesichts des Übergangs der Baby-Boomer-Generation in den Ruhestand sieht Nahles besonderen Handlungsbedarf, der einen neuen Konsens von Sicherungsniveau nach Steuern, Beitragssatz und Beteiligung des Bundes bedürfe.

Hier will die Ministerin einen Demografiezuschuss des Bundes einführen. Dieser soll in Relation zu den Rentenausgaben stehen und ab dem Jahr 2030 einen Betrag von 1,5 Prozent (heute wären dies 4,2 Milliarden Euro) und ab 2040 dann 2,5 Prozent (aus heutiger Sicht 7,8 Milliarden Euro) ausmachen.

Zusätzlich möchte Nahles die gesetzliche Rente auch gegen konjunkturelle Schwankungen besser absichern. Ihr Vorschlag, die Untergrenze des Nachhaltigkeits-Korridors auf 0,4 (0,2) Monatsausgaben anzuheben, erscheint mit der Union konsensfähig zumal dies auch die Deutsche Rentenversicherung Bund fordert (VersicherungsJournal 11.11.2016).

…und Pflichtversicherung für jüngere Selbstständige

Nahles greift auch einen weiteren rege diskutierten Punkt auf, dass Selbstständige, soweit sie nicht über ein eigenes Versorgungswerk abgesichert sind, einer Versicherungspflicht unterliegen sollten. Die Ministerin setzt hier voll auf die gesetzliche Rentenversicherung. Die Versicherungswirtschaft will stattdessen eine Wahlfreiheit bei der Versicherungsform.

Diese Versicherungspflicht für Selbstständige soll laut Nahles‘ Vorstellungen für Personen gelten, die noch keine 40 Jahre alt sind. Damit würde zunächst die Einnahmesituation der Rentenversicherung deutlich verbessert, sagte Nahles.

Dies führe dazu, dass die Kosten für Haltelinie bei 46 Prozent des Rentenniveaus von neun Milliarden Euro auf 4,5 Milliarden Euro halbiert werden könnten. Und wenn dann die Selbstständigen in Rente gehen würden, wäre die Baby-Boomer-Welle bereits überwunden.

Es soll auch Ausnahmeregelungen (niedrige Beiträge) für Existenzgründer im ersten Jahr geben – oder wenn es in den ersten Jahren wirtschaftlich (noch) nicht so gut läuft. Zudem sollen geringfügig verdienende Selbstständige von der Versicherungspflicht befreit werden.

Riester soll über ein Standard-Produkt neuen Schwung bekommen

Dass neben der gesetzlichen Rentenversicherung auch die betriebliche Altersversorgung (bAV) und die Riester-Rente gestärkt werden sollen, ist Konsens in der Koalition. Nahles sieht bei der Riester-Rente aber weiteren Handlungsbedarf. Nahles sagte vor der Bundespressekonferenz in Berlin, Riester sei schlecht geredet worden, weil es viele unzureichende und zu teure Riester-Verträge gegen habe.

Hier will sie gegensteuern. So soll jeder Anbieter von einer Riester-Rente auch ein noch zu entwickelndes Basisprodukt anbieten. Dieses Riester-Standardprodukt könne vielleicht weniger Rendite abwerfen, aber zugleich transparenter und kostengünstiger sein.

Zudem werde ab 2017 jedes Riester-Produkt mit einem Produktinformations-Blatt versehen sein, das das Produkt transparent einer von fünf Risikoklassen zuordnen werde (VersicherungsJournal 5.9.2016, 31.8.2016). Von zentraler Bedeutung seien auch die – im Konsens – geplanten Freibeträge von bis zu 200 Euro beim Bezug von Grundsicherung (VersicherungsJournal 7.11.2016, 1.11.2016).

Begraben wurde das Projekt solidarische Lebensleistungsrente auf das Nahles nun ihr Modell der Solidarrente, die zehn Prozent über dem regional geltenden Grundsicherungssatz liegen soll, aufsetzt. Nahles zeigte sich vor der Presse in Berlin enttäuscht, dass man mit CDU/CSU keine Haltelinien habe vereinbaren können.