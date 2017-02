Wie krank ist Deutschland?

21.2.2017 – Die Barmer Krankenversicherung, die dank ihrer rund acht Millionen Mitglieder über einen umfangreichen Datenbestand über die Nutzung von medizinischer Versorgung in Deutschland verfügt, hat jetzt ihren Arztreport 2017 vorgelegt, der auf der Auswertung von 78,4 Millionen Behandlungsfällen des Jahres 2015 basiert. Als Schwerpunk wurde das Thema Kopfschmerzen unter Jugendlichen untersucht, über die fast jede fünfte junge Frau im Alter von 19 Jahren klagt. Dabei ist noch eine hohe Dunkelziffer zu unterstellen, da viele Kopfschmerzmittel frei zugänglich sind.

2015 hatten rund 93 Prozent der Gesamtbevölkerung Kontakt zur ambulanten ärztlichen Versorgung. Dies zeigt der gestern von Deutschlands (wieder) größten Krankenkasse Barmer (VersicherungsJournal 20.2.2017) vorgestellte Arztreport 2017.

Dieser beruht auf der Auswertung von 78,4 Millionen Behandlungsfällen des Jahres 2015 der über neun Millionen Barmer-Versicherten. Auf Basis der Routinedaten und der entsprechenden Standardisierungen könne für die Gesamtbevölkerung dargestellt werden, wie sich die Fallzahlen und Behandlungskosten in der ambulanten medizinischen Versorgung in Deutschland entwickelt haben, heißt es im Vorwort des Reports.

Aufgrund der im Berichtsjahr festzustellenden ausgeprägten Grippe- und Erkältungswelle hätten mehr Menschen als in den Vorjahren einen Arzt aufgesucht. Die Quote habe aber auch schon früher bei über 90 Prozent gelegen, erläuterten Barmer-Vorstandschef Professor Dr. Christoph Straub und der Geschäftsführer des Aqua-Instituts Professor Dr. Joachim Szecsenyi gestern bei der Vorstellung der Untersuchung vor der Presse in Berlin.

Christoph Straub, Joachim Szecsenyi

Durchschnittliche Behandlungskosten um 3,8 Prozent gestiegen

Die jährlichen Behandlungskosten summierten sich der Untersuchung zufolge 2015 auf durchschnittlich etwa 543,05 Euro pro Patient. Gegenüber dem Vorjahr (522,96 Euro) ergab sich ein Kostenanstieg von 3,8 Prozent. Dabei verursachten Männer durchschnittliche Kosten von 469 Euro, bei Frauen waren es 615 Euro.

Erwartungsgemäß sind die Behandlungskosten bei 20- bis 24-jährigen Männern mit durchschnittlich 209 Euro im Jahr deutlich geringer als die von Männern im Alter zwischen 85 und 89 Jahren mit 1.153 Euro. Im mittleren Lebensalter liegen wiederum die Behandlungskosten bei Frauen merklich über denen der Männer, wie der Arztreport weiter zeigt.

35 Prozent der Behandlungsfälle wurden im Berichtsjahr von allgemeinmedizinischen oder internistischen Hausärzten abgerechnet. Ihr geschätzter Anteil an der Vergütung habe bei etwa 31,6 Prozent gelegen, heißt es in dem Report.

Pro Versicherten seien beim Hausarzt Kosten von rund 172 Euro angefallen. Nach den Daten der Barmer suchte die Mehrheit der Bevölkerung (56 Prozent) insgesamt vier oder mehr Arztpraxen auf.

Fast jede fünfte Frau im Alter von 19 Jahren klagt über Kopfschmerz

Eine Sonderuntersuchung des Arztreports befasste sich dieses Jahr mit dem Phänomen Kopfschmerz. Allein im Jahr 2015 hätten insgesamt 7,6 Millionen Menschen in Deutschland die Diagnose Kopfschmerz gestellt bekommen, wobei man noch wegen der Selbstmedikation eine hohe Dunkelziffer unterstellen müsse.

Besonders bei jungen Erwachsenen würden Kopfschmerzen inzwischen alarmierende Ausmaße annehmen, erläuterte Straub. Zwischen 2005 und 2015 sei der Anteil der 18- bis 27-Jährigen mit Kopfschmerzdiagnosen um 42 Prozent angestiegen.

Über die Gründe könne man nur spekulieren. „Dieser Besorgnis erregende Anstieg könnte jedoch eine Beleg dafür sein, dass der Druck auf die jungen Menschen in den letzten Jahren enorm zugenommen hat“, erklärte der Barmer-Chef.

Am häufigsten seien Kopfschmerzen bei Personen im Alter von 19 Jahren diagnostiziert worden. Bei Frauen dieser Altersgruppe treffe dies auf fast jede Fünfte (19,7 Prozent) zu. Bei den gleichaltrigen Männern sind es noch 13,8 Prozent. Auch hier müsse noch eine hohe Dunkelziffer unterstellt werden. Die Barmer will mit gezielten Präventionsmaßnahmen der Verbreitung von Kopfschmerzen entgegensteuern.