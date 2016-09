Wie die gesetzliche Rente zukunftsfest gemacht werden kann

15.9.2016 – In dem Konzept „Rente 4.0“ hat sich der Arbeitnehmerflügel in der CDU Gedanken über die Zukunft der gesetzlichen Rentenversicherung nach 2030 gemacht. Im Gespräch mit dem VersicherungsJournal erläutert der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Weiß, einer der Autoren von „Rente 4.0“, weitere Details des Konzepts und spricht über Reaktionen aus der Politik.

Das sogenannte Sicherungsniveau nach Steuern der gesetzlichen Rentenversicherung liegt aktuell noch bei 47,8 Prozent. Nach den derzeitigen Festlegungen soll dieses Niveau bis zum Jahr 2030 nicht unter 43 Prozent sinken; danach droht ohne Gegensteuern ein weiteres Absinken. Dies dürfte die gesetzliche Rente als Grundpfeiler der Versorgung der Menschen im Alter ins Wanken bringen.

Vor diesem Hintergrund machen sich jetzt schon viele Politiker, Gewerkschafter und Wissenschaftler Gedanken, wie es denn in 14 Jahren weiter gehen soll und ob die untere Zielmarke von 43 Prozent überhaupt noch Sinn macht. Hierzu gehören unter anderem der Sozialverband Deutschland (SoVD) (VersicherungsJournal 24.8.2016), der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) (VersicherungsJournal 29.8.2016, 7.9.2016) und die IG Metall (VersicherungsJournal 21.7.2016).

Zudem hat der Arbeitnehmerflügel in der Union kürzlich das Positionspapier „Rente 4.0“ vorgelegt (VersicherungsJournal 25.8.2016). Das VersicherungsJournal sprach zu diesem Themenkomplex in Berlin mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Peter Weiß, einem der Autoren der „Rente 4.0“.

VersicherungsJournal: Herr Weiß, welche Reaktionen aus der eigenen Partei und der SPD sowie anderen Rentenexperten haben Sie auf Ihre Vorschläge, die im Kern auf eine Sicherung eines über der Marke von 43 Prozent liegenden Rentenniveaus und die Bildung einer Demografiereserve bei der Deutschen Rentenversicherung Bund abzielen, bislang erfahren?

Peter Weiß: Mittlerweile ist jedem klar, dass die gesetzlichen Richtmarken für das Sicherungsniveau in den Jahren 2020 und 2030 nicht bedeuten, dass es für die Zeit danach überhaupt keine Regelungen mehr geben sollte.

Peter Weiß (Bild: Brüss)

Wenn das Rentenniveau weiter absinken würde, dann würde sich auch der Grundgedanke der Rentenreform 2001/2002 umkehren. Sie war auf den Weg gebracht worden, um einen Ausgleich zwischen Alten und Jungen zu finden.

Aber wenn für die Jungen, obwohl sie höhere Beiträge als die heutigen Arbeitnehmer zahlen müssen, das Rentenniveau irgendwann unter 40 Prozent landet, dann fragen sie sich, was die gesetzliche Rentenversicherung überhaupt noch wert ist.

Deshalb besteht auch Einigkeit darüber, dass man sich jetzt frühzeitig damit beschäftigt, wie das Rentenniveau der gesetzlichen Rente in Zukunft auf eine stabile Grundlage gestellt werden kann. Die Vorschläge aus dem Konzept der „Rente 4.0“ sind dabei durchweg positiv bewertet worden, weil es hier nicht darum geht, Forderungen für einen bestimmten Prozentsatz aufzustellen – was ich im Übrigen für sehr problematisch und teilweise sogar unseriös halte.

Wir bieten vielmehr ganzheitliche Lösungsansätze, damit man auch in Zukunft mit seiner gesetzlichen Rente und gegebenenfalls weiteren Rentenarten im Alter auskömmlich leben kann, und machen überdies auch Vorschläge zur Finanzierung dafür.

VersicherungsJournal: Wie viel Übereinstimmungen sehen Sie zwischen Ihren Vorschlägen und denen des DGB?

Weiß: Die zentrale Forderung des DGB ist die Stabilisierung des gesetzlichen Rentenniveaus und eine langfristige Erhöhung des Rentenniveaus. Außerdem soll die betriebliche Altersvorsorge (bAV) gestärkt und ausgeweitet werden, was auch ich für richtig halte, auch wenn hier vielleicht die Herangehensweise unterschiedlich ist.

Auch der vom DGB genannte Zusammenhang zwischen guter und gutbezahlter Arbeit und den späteren Rentenansprüchen ist bei der „Rente 4.0“ ein zentraler Punkt. Denn wie soll das System funktionieren, wenn nur geringe Beiträge eingezahlt werden oder wenn es immer wieder Lücken in den Erwerbsbiographien gibt, in denen keine Einzahlungen geleistete werden.

Das könnte auch keine andere Versicherung stemmen. Die Gesundheit am Arbeitsplatz spielt dabei ebenso eine Rolle wie die Möglichkeiten für einen flexiblen Übergang zwischen Erwerbsleben und Rente.

VersicherungsJournal: Sie und auch der DGB vermeiden eine konkrete Aussage darüber, welches Sicherungsniveau nach Steuern denn langfristig angemessen wäre. Kneifen Sie hier oder wollen Sie der Linken, die ja die Rückkehr zu einem – realistisch nicht finanzierbaren – Niveau von mindestens 50 Prozent fordert, hier keine Munition liefern?

Wir tun uns alle keinen Gefallen damit, uns mit irgendwelchen Forderungen und Zahlen überbieten zu wollen.

Weiß: Ich glaube, wir tun uns alle keinen Gefallen damit, uns mit irgendwelchen Forderungen und Zahlen überbieten zu wollen. Und am Ende kommt es auch nicht auf diese Zahlen an, sondern auf das, was in einem Rentnerhaushalt insgesamt tatsächlich zur Verfügung steht und wovon die Menschen im Alter gut leben können.

Deshalb haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden keine konkrete Zahl zu nennen, zumal es zusätzlich auch sehr schwierig ist, jetzt eine solche Zahl für die doch noch etwas fernere Zukunft zu berechnen. Fest steht aber, dass man ein verbindliches Mindestrentenniveau definieren muss. Und es muss das Gesamtversorgungsniveau stimmen, also einschließlich der zusätzlichen Altersversorgung, die wir mit einer Reform der betrieblichen Altersvorsorge stärken müssen.

VersicherungsJournal: Dass der Aufbau einer Demografiereserve ziemlich lautlos vonstatten gehen kann, zeigte sich ja derzeit bei der Pflegeversicherung (VersicherungsJournal 14.9.2016). Und angesichts der Belastungen für die Rentenversicherung bei Eintritt der Babyboomer-Generation in den Rentenbezug macht der Aufbau einer Demografiereserve sicherlich Sinn. Plädieren Sie auch für moderate schrittweise Beitragsanhebungen?

Weiß: Der gesetzliche Mechanismus ist bisher nicht so ausgestattet, dass die Regierung oder der Deutsche Bundestag vorgeben, wie sich der Beitragssatz entwickelt. Vielmehr ist vorgesehen, dass der Beitragssatz sinkt beziehungsweise gesenkt werden muss, wenn die Nachhaltigkeitsrücklage in der Rentenversicherung zum Ende des Jahres voraussichtlich mehr als das 1,5-Fache einer monatlichen Rentenauszahlung beträgt.

Derzeit liegt der Beitragssatz bei einem historischen Tief von 18,7 Prozent. Durch die Absenkung von 18,9 Prozent auf 18,7 Prozent im Jahre 2015 sind die Arbeitnehmer und Arbeitgeber um je rund eine Milliarde Euro entlastet worden. Daraus ergibt sich meines Erachtens Spielraum für den Aufbau eines Kapitalpuffers.

VersicherungsJournal: Was kann man denn noch kurzfristig tun? Man müsste doch zunächst den Regelmechanismus zur Nachhaltigkeitsrücklage bei der Rentenversicherung völlig neu gestalten. Macht denn eine Mini-Absenkung des Beitragssatzes um 0,2 Prozentpunkte überhaupt noch Sinn?

Weiß: Unser Vorschlag geht dahin, etwas Vergleichbares zu machen wie in der Pflegeversicherung. Das heißt in guten Zeiten wird – statt einer weiteren Beitragssatzsenkung – eine Rücklage für die Zukunft aufgebaut.

Dazu wird die Obergrenze der Nachhaltigkeitsrücklage der gesetzlichen Rentenversicherung sofort abgeschafft, so dass es nicht mehr zu einer verpflichtenden Absenkung kommt. Dadurch kann später dann der Spielraum genutzt werden, um mögliche größere Beitragssatzerhöhungen abzumildern.

