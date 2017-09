Wie Blockchain-Technologie funktioniert

6.9.2017 – Blockchain kann man sich als eine Kette von Datenblöcken vorstellen, die Transaktionen speichert. Die noch junge Technik wurde in Zusammenhang mit der Zahlungseinheit Bitcoin entwickelt. Experten erwarten, dass Blockchain bei der digitalen Transformation in der Versicherungswirtschaft eine wichtige Rolle spielen wird. Das VersicherungsJournal beschäftigt sich in einer dreiteiligen Artikelserie mit den Möglichkeiten der Technologie. Die Serie ist als gemeinsame Arbeit von Professor Dr. Philipp Sandner, Dr. Moritz Finkelnburg und Professor Dr. Alexander Braun entstanden. In Teil eins erklärt Philipp Sandner, Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers, deren grundsätzliche Funktionsweise.

In den Medien und in der Politik erfährt die Blockchain-Technologie zunehmend Aufmerksamkeit, insbesondere im Zusammenhang mit der digitalen Währung Bitcoin. In Japan ist beispielsweise, wie auf einem Technologie-Medienportal berichtet wird, im April 2017 ein Gesetz in Kraft getreten, welches Bitcoin als legales Zahlungsmittel einstuft.

Philipp Sandner (Bild: Frankfurt School)

Aktuelle Schlagzeilen wie etwa „Bitcoin jagt von einem Rekord zum nächsten“ in Spiegel Online erwähnen die Blockchain-Technologie als das Fundament der digitalen Währung.

Historie getätigter Aktionen

In der Regel wird der Begriff Blockchain, kurz gefasst, als ein dezentrales Register oder Transaktionsprotokoll beschrieben („distributed ledger“, das heißt in Datenbanken die Aufzeichnung von dort getätigten Aktionen in ihrem zeitlichen Ablauf). Ein „distributed ledger“ ist ein Abbild einer Transaktionshistorie, welches von allen Teilnehmern eines privaten oder öffentlichen Netzwerks gemeinsam genutzt wird.

Wichtig ist, dass dieses Transaktionsprotokoll nicht von einer zentralen Organisation bereitgestellt wird, sondern im Netzwerk von verschiedenen teilnehmenden Akteuren geteilt wird. Damit haben alle teilnehmenden Akteure den gleichen verifizierbaren Kenntnisstand – eine gemeinsame Wahrheit.

Basierend auf dieser gemeinsamen Wahrheit etwa im Bitcoin-Netzwerk, kann eindeutig festgestellt werden, welcher Nutzer wie viele Bitcoins hält. Meinungs-Verschiedenheiten werden durch die verteilte Datenhaltung per definitionem ausgeschlossen.

Grundlage von Blockchain sind zwei Elemente: Zunächst werden Transaktionen mit einer digitalen Signatur signiert. Diese besteht aus einem digitalen Namen sowie einer digitalen Unterschrift. Im Zuge dessen können elektronische Nachrichten digital unterschrieben und zugleich auf ihre Echtheit verifiziert werden.

Signatur und inhaltliche Codierung

Zweitens wird in der Blockchain „Hashing“ verwendet. Dieses stellt sicher, dass eine digitale Übermittlung „den vorgesehenen Empfänger unverfälscht erreicht“. Der Inhalt einer Nachricht wird automatisiert in einen Code, den Hash-Wert, umgewandelt, welcher die Einzigartigkeit der zugrundeliegenden Daten sicherstellt.

Ein Hash-Wert ist demgemäß ein „digitaler Fingerabdruck der Eingabedaten“. Dementsprechend garantieren eine digitale Signatur und das Hashing die Echtheit und Genauigkeit einer digitalen Transaktion.

Transaktionen werden zu einer Verkettung von „Blocks“

Jede Transaktion wird in einem dezentralen Verzeichnis registriert, welches in einem Peer-to-Peer-Netzwerk von allen Netzknoten gespeichert und laufend aktualisiert wird. Jede Netzwerkinstanz speichert also eine „identische Kopie“ des Verzeichnisses. Dieses kann nur aktualisiert werden, wenn die anderen Instanzen zustimmen.

Die Einträge können anschließend nicht mehr gelöscht werden, und demzufolge beinhaltet eine Blockchain einen akkuraten und verifizierbaren Eintrag jeder durchgeführten Transaktion.

Ein „Block“ in der Blockchain-Terminologie setzt sich entsprechend aus einem Hash-Wert eines vorherigen Blocks und den Transaktionen innerhalb des Peer-to-Peer-Netzwerks zusammen. Des Weiteren enthält ein Block einen Zeitstempel und eine „Nonce“ (eine Zahl oder Datenvariable, die nur einmal verwendet wird). Im Zuge der Hash-Werte entsteht eine Verkettung der Blöcke und demzufolge die Blockchain.

Anwendungen in der Versicherungsbranche

Wenn nun alle Teilnehmer im Netzwerk einen identischen Kenntnisstand haben, so kann dieser auch von an sich konkurrierenden Teilnehmern unterhalten werden. In der Versicherungsbranche eignet sich die Blockchain damit als gemeinsamer Kenntnisstand etwa bezüglich der Schadenabwicklung, um Mehrfachabrechnungen vorzubeugen. Die gemeinsame Datenbank ist hierbei zwischen Wettbewerbern dieselbe.

Eine weitere spannende Anwendung ist ein gemeinsamer Kenntnisstand über die Wertschöpfungskette hinweg. So könnten Versicherte, Makler und Versicherungs-Unternehmen einen solchen gemeinsamen Datenbestand unterhalten, der dann Klarheit schafft über Provisionsabrechnungen, Versicherungsstand und die Gültigkeit von Policen.

Aufgrund der geringen Transaktionskosten werden so auch dynamische Versicherungen möglich, also Versicherungen, die nur wenige Stunden oder Tage gelten – denn die Blockchain-Technologie dokumentiert etwa Beginn und Ende der Versicherung für alle Beteiligten. Angewendet werden kann dies etwa für Ad-hoc-Versicherungen im Bereich Mobilität.

Teil zwei dieser Artikelserie behandelt die Anwendung von Blockchain bei Versicherern. Im dritten Teil werden Insurtech-Geschäftsmodelle auf Blockchain-Basis vorgestellt.

Professor Dr. Philipp Sandner

Der Autor leitet das Frankfurt School Blockchain Center. Das Studienzentrum wurde Anfang 2017 an der Frankfurt School of Finance & Management gegründet und beschäftigt sich mit der Entwicklung und den Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf Unternehmen und Wirtschaft.