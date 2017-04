Wenn ein Schadenereignis zum Slapstick wird

27.4.2017 – Kollidiert ein Lastkraftwagen im Bereich einer Tankstelle wegen einer zu geringen Durchfahrtshöhe mit einem neu errichteten Preismast, so ist der Betreiber der Tankstelle in der Regel selbst für einen dadurch an dem Mast entstandenen Schaden verantwortlich. Das geht aus einem gestern veröffentlichten Urteil des Oberlandesgerichts Hamm vom 24. Januar 2017 hervor (9 U 54/15).

WERBUNG

Geklagt hatte der Betreiber einer Tankstelle, der im Jahr 2010 auf dem Tankstellengelände einen neuen Preismast errichten ließ. Dieser ragte mit einer Höhe von nur etwas mehr als 3,80 Meter in eine zuvor auch von Lastkraftwagen unbeschränkt befahrbare Zufahrt. Diese wurde von den Fahrern von Müllfahrzeugen genutzt, um zu den Müllbehältern auf dem Tankstellengelände zu gelangen.

Wenige Zentimeter zu hoch

Die geringe Durchfahrtshöhe wurde einem der Mitarbeiter der Müllabfuhr zum Verhängnis. Dessen Fahrzeug war für den Preismast wenige Zentimeter zu hoch, sodass es an dessen Schildern hängen blieb. Der Fahrer befreite sein Fahrzeug von dem Schild und entfernte sich nach der Unfallaufnahme vom Ort des Geschehens.

Kurz darauf versuchte der Fahrer eines Schwerlasttransporters, den noch nicht vollständig einbetonierten, schräg stehenden Mast aus Gefälligkeit wieder gerade aufzurichten. Das geschah jedoch unfachmännisch mit der Folge, dass der Mast umstürzte.

Wie sich später herausstellte, betrug der durch den Anprall des Müllfahrzeuges an dem Mast und den Schildern entstandene Schaden rund 13.500 Euro. Durch die Verschlimmbesserung des Fahrers des Schwerlasttransporters erhöhte sich der Schaden jedoch auf gut 33.000 Euro.

WERBUNG

Haftung aus Betriebsgefahr

Die forderte der Betreiber der Tankstelle von dem Halter des Müllfahrzeugs beziehungsweise von dessen Versicherer erstattet. Denn schließlich sei es der Müllwagenfahrer gewesen, der den Ursprung für das Schadenereignis gesetzt habe.

Der Versicherer hielt den Fahrer für unschuldig. Denn dieser habe die geringe Durchfahrtshöhe trotz seiner nachweislich besonders vorsichtigen Fahrweise nicht zuverlässig abschätzen können. Eine Haftung bestehe daher allenfalls aus der Betriebsgefahr des Fahrzeugs, nicht aber aus einem Verschulden von dessen Fahrer.

Dieser Argumentation schlossen sich die Richter des 9. Zivilsenats des Hammer Oberlandesgerichts weitgehend an. Sie gaben der Klage des Tankstellenbetreibers nur zu einem geringen Teil statt.

Fehlende Warnung

Nach Ansicht des Gerichts haftet der Halter des Müllfahrzeugs beziehungsweise dessen mitverklagter Fahrer zunächst einmal ausschließlich aus der Betriebsgefahr des Autos, welche die Richter mit 20 Prozent bemaßen. Denn bei der Nutzung des üblichen Weges habe der Fahrer nicht damit rechnen müssen, dass die Durchfahrtshöhe des neuen Preismastes nicht ausreichen werde, um die zu entleerenden Müllcontainer erreichen zu können.

Es wäre vielmehr Sache des Tankstellenbetreibers gewesen, durch das Aufstellen eines Schildes vor der geringen Durchfahrtshöhe zu warnen beziehungsweise den noch nicht fertig gestellten Mast durch eine Absperrung oder eine Abspannung zu sichern. Der Betreiber habe den Lkw-Verkehr bei der Planung und Errichtung des neuen Preismastes jedoch offenkundig nicht ausreichend berücksichtigt.

Der Fahrer des Müllfahrzeugs habe den Schaden allerdings unnötig vergrößert, als er das Auto wegsetzte, ohne zuvor den schräg stehenden Mast zu sichern oder abzustützen. Denn er habe damit rechnen müssen, dass es möglicherweise zu einem unfachmännischen Versuch, den Mast wieder aufzurichten, kommen werde.

Der Fahrer des Müllwagens muss sich das Verhalten des Fahrers des Schwertransporters daher haftungsrechtlich zurechnen lassen, sodass sich die Haftungsquote auf insgesamt ein Drittel erhöht. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.