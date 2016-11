Wenn ein Gerüst im Weg steht

16.11.2016 – Wer in Hektik gegen die Querstange eines auf seinem Grundstück stehenden Gerüsts stößt und sich dabei verletzt, kann die Gerüstbaufirma in der Regel nicht für die Folgen des Unfalls verantwortlich machen. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Urteil des Amtsgerichts Nürnberg vom 25. Oktober 2016 hervor (239 C 5388/16).

WERBUNG

Wegen Sanierungsarbeiten an ihrem Haus hatte eine Gerüstbaufirma ein Gerüst auf dem Anwesen einer Frau aufgestellt.

Keine Markierung

Kurz darauf stieß sie mit ihrem Kopf gegen eine Querstange des Gerüsts. Dabei zog sie sich eine Gehirnerschütterung zu. Daraufhin verklagte die Hausbesitzerin das Unternehmen auf Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld.

Ihr Argument: Zu dem Unfall sei es nur deshalb gekommen, weil es die Gerüstbaufirma unterlassen habe, die in Kopfhöhe befindliche Querstange zu markieren beziehungsweise mit Bändern kenntlich zu machen.

Zu Unrecht, entschied das Nürnberger Amtsgericht. Es wies die Klage als unbegründet zurück.

WERBUNG

Dumm gelaufen

Das Gericht bestritt zwar nicht, dass das Aufstellen des Gerüsts ursächlich für die Verletzung der Klägerin war. In dem entschiedenen Fall fehle es aber an einem eine Schadenersatz-Verpflichtung auslösenden Zurechnungs-Zusammenhang.

Denn nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme wollte sich die Klägerin zum Zeitpunkt des Unfalls wegen eines läutenden Telefons eilig in ihr Haus begeben. Dabei habe sie die Querstange, nicht zuletzt wohl auch wegen eines ungünstigen Standes der Sonne, schlichtweg übersehen.

Im Übrigen sei die Gerüstbaufirma nicht dazu verpflichtet gewesen, die sich in Kopfhöhe befindliche Querstange zu markieren. Denn die Klägerin habe von dem Gerüst gewusst. Sie hätte den Unfall daher bei genügender Aufmerksamkeit vermeiden können.