Wenn ein Gepäckwagen ein Flugzeug außer Gefecht setzt

15.2.2017 – Kann ein Flugzeug nicht oder nur mit einer größeren zeitlichen Verzögerung starten, weil es durch nicht hinreichend gegen unkontrolliertes Wegrollen gesicherten Gepäckwagen beschädigt wurde, so haben die betroffenen Fluggäste einen Anspruch auf eine Ausgleichszahlung durch die Fluggesellschaft. Das hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 20. Dezember 2016 entschieden (X ZR 75/15).

WERBUNG

Der von den Klägern gebuchte Flug von Frankfurt am Main nach Windhok sollte planmäßig am 1. Juni 2014 um 20.10 Uhr starten. In der Hauptstadt Namibias kamen die Fluggäste jedoch mit einer dreizehnstündigen Verspätung an.

Außergewöhnlicher Umstand?

Grund für die Verspätung war, dass sich das für den Flug vorgesehene Flugzeug am Abflugtag in einer Parkposition befunden hatte. Dort waren zwei nicht hinreichend gegen ein unkontrolliertes Wegrollen gesicherte und durch den Turbinenstrahl eines anderen Flugzeuges in Bewegung gesetzte Gepäckwagen gegen die Maschine geprallt und hatten sie beschädigt.

Die Ersatzmaschine, mit welcher die Kläger letztlich befördert worden waren, war erst am 2. Juni in Frankfurt eingetroffen.

Die Forderung der Kläger, ihnen wegen der Verspätung eine Ausgleichszahlung in Höhe von je 600 Euro zu gewähren, hielt die Fluggesellschaft für unbegründet. Denn bei dem Zwischenfall habe es sich um einen außergewöhnlichen Umstand im Sinne von Artikel 5 Absatz 3 der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung gehandelt, der sie nicht zu einer Ausgleichszahlung verpflichte.

Danach sei nämlich ein Anspruch ausgeschlossen, wenn eine Annullierung beziehungsweise Verspätung auf Umstände zurückgehe, die sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären.

Niederlage in allen Instanzen

Nachdem die Vorinstanzen der Klage der verspätet Reisenden stattgegeben hatten, legte die Fluggesellschaft Revision beim Bundesgerichtshof ein. Damit hatte sie jedoch keinen Erfolg.

Nach Überzeugung der Richter liegt der von der Fluggesellschaft vorgetragene Sachverhalt nicht außerhalb dessen, was üblicherweise mit dem Ablauf der Personenbeförderung im Luftverkehr verbunden ist.

Dabei sei es unerheblich, ob sich ein zu einer Flugverspätung oder einem Flugausfall führender Zwischenfall im laufenden oder im ruhenden Verkehr ereignet. Auch das sich in der entschiedenen Sache der zu der Verspätung führende Zwischenfall auf einer Außenposition fernab der Terminals ereignet habe, sei nicht von Belang dafür, ob den Klägern eine Ausgleichszahlung zustehe.

Als außergewöhnliche Umstände, die einem Ausgleichsanspruch wegen Annullierung oder erheblicher Verspätung entgegenstehen könnten, seien vielmehr nur bestimmte Ereignisse anzusehen. Diese müssen nach Ansicht der BGH-Richter nämlich außerhalb dessen liegen, was üblicherweise mit dem Ablauf der Personenbeförderung im Luftverkehr verbunden ist oder verbunden sein kann.

Teil der normalen Tätigkeit

Daher seien zum Beispiel technische Defekte, wie sie beim Betrieb eines Flugzeuges typischerweise auftreten, grundsätzlich kein außergewöhnlicher Umstand im Sinne der Fluggastrechte-Verordnung. Vielmehr seien sie Teil der normalen Tätigkeit eines Luftfahrtunternehmens.

Das gelte auch für die Beschädigung eines Flugzeugs durch auf einem Flughafen genutzte Gepäckwagen. Denn diese würden notwendiger Weise im Rahmen der Beförderung von Fluggästen eingesetzt.

Die Richter stimmten zwar mit der beklagten Fluggesellschaft darin überein, dass der Sachverhalt, der zu der Verspätung führte, nicht alltäglich war. Er liege jedoch nicht außerhalb jeder Lebenserfahrung.

Die Fluggesellschaft wäre daher nur dann nicht zu einer Ausgleichszahlung verpflichtet gewesen, wenn die Beschädigung des Flugzeugs durch die Gepäckwagen zum Beispiel auf einen Sabotageakt oder eine terroristische Handlung zurückzuführen gewesen wäre. Das war nachweislich nicht der Fall. Die Revision der Fluggesellschaft gegen das Urteil der Vorinstanz wurde daher als unbegründet zurückgewiesen.