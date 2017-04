Wenn ein Architekt nicht aufpasst und ein Großbrand passiert

6.4.2017 – Hat ein Architekt die Aufsicht über Baumaßnahmen übernommen, so haftet er für Schäden, deren Ursache in einem Verstoß gegen Unfallverhütungs-Vorschriften liegen. Das geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 4. April 2017 hervor (19 U 17/15).

Während der Ausführung von Sanierungsmaßnahmen in einem Schulzentrum kam es im Juni 2003 zu einem Großbrand. Dadurch entstand ein Schaden in Millionenhöhe.

Nachlässiger Architekt?

Ursache für das Feuer waren Schweißarbeiten, welche entgegen der Bestimmungen der einschlägigen Unfallverhütungs-Vorschriften durchgeführt worden waren. Die für das Schulzentrum zuständige Gemeinde hielt den mit der Bauaufsicht beauftragten Architekten für den Großbrand verantwortlich. Denn dieser sei seiner Aufgabe ganz offenkundig nicht ausreichend nachgekommen.

Der Architekt war sich jedoch keiner Schuld bewusst. Er behauptete, alles ihm im Rahmen seines Auftrages Zumutbare unternommen zu haben, um Schäden zu verhindern. Unabhängig davon sei die Ausbreitung des Brandes auch bei Einhaltung der Unfallverhütungs-Vorschriften mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu verhindern gewesen.

Dieser Argumentation wollten sich jedoch weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Heidelberger Landgericht noch das von dem Architekten in Berufung angerufene Karlsruher Oberlandesgericht anschließen. Beide Gerichte gaben der Klage der Gemeinde auf Zahlung von Schadenersatz statt.

Fehlender Beweis

Nach Ansicht der Richter gehört es zu den Aufgaben eines mit der Bauaufsicht beauftragten Architekten, die Einhaltung von Unfallverhütungs-Vorschriften zu überwachen. Denn die würden unter anderem auch der Verhinderung von Bränden dienen. Wäre der beklagte Architekt seinen Verpflichtungen in ausreichender Form nachgekommen, so wäre es nach Meinung beider Instanzen nicht zu dem Großbrand gekommen.

Einen Beweis für seine Behauptung, dass eine Ausbreitung des Feuers selbst bei Einhaltung der Vorschriften der Berufsgenossenschaft nicht zu verhindern gewesen wäre, ist der Architekt nach Ansicht der Richter schuldig geblieben. Er wurde daher grundsätzlich zum Ersatz des durch den Großbrand entstandenen Schadens verpflichtet.

Wegen der Frage der Höhe des Schadenersatzes hat das Karlsruher Oberlandesgericht den Fall an die Vorinstanz zurückverwiesen. Dazu hat diese nun noch die notwendigen Feststellungen zu treffen.

Das Gericht sah keine Veranlassung, eine Revision gegen seine Entscheidung zum Bundesgerichtshof zuzulassen.