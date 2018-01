Wenn ein Anwalt in eigener Sache tätig wird

9.1.2018 – Die Ersatzpflicht aus einem Verkehrsunfall für vorgerichtliche Anwaltsgebühren entfällt nicht, weil der Anspruchsteller selbst Rechtsanwalt ist und als solcher in eigener Sache tätig wird. Voraussetzung ist lediglich, dass auch ein Rechtsunkundiger die Einschaltung eines Anwalts als erforderlich ansehen durfte. Das entschied das Amtsgericht Köln in einem Urteil vom 11. Dezember 2017 (261 C 176/17).

Geklagt hatte ein Rechtsanwalt, dessen Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall beschädigt wurde. Zwischen den Beteiligten bestand Einigkeit in der Frage, dass der Unfallgegner allein für den Vorfall verantwortlich war.

Streit um 215 Euro

Der Haftpflichtversicherer des Schädigers weigerte sich jedoch, die von dem Kläger geltend gemachten Anwaltsgebühren in Höhe von 215 Euro zu übernehmen. Denn schließlich sei er in eigener Sache tätig geworden, sodass kein Anspruch auf Erstattung der Gebühren bestehe. Das sah das von dem Anwalt angerufene Kölner Amtsgericht anders. Es gab seiner Klage auf Zahlung der Gebühren statt.

Nach Ansicht der zuständigen Richterin stellen die von dem Kläger geltend gemachten Gebühren einen ersatzfähigen Schaden im Sinne von § 249 Absatz 1 BGB dar. Dazu würden grundsätzlich solche Kosten zählen, die ein verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage eines Geschädigten für zweckmäßig und notwendig halten darf. Dies schließe bei Verkehrsunfällen in der Regel auch Rechtsanwaltskosten ein.

„Lediglich dann, wenn ein einfach gelagerter Schadenfall vorliegt, in dem die Haftung dem Grunde und der Höhe nach derart klar ist, dass aus der Sicht des Geschädigten kein Anlass zu Zweifeln an der Erstattungspflicht des Schädigers besteht, ist eine Ersatzfähigkeit vorgerichtlicher Rechtsanwaltsgebühren zu verneinen“, so das Gericht.

Kein einfach gelagerter Fall

In dem entschiedenen Fall ging das Gericht davon aus, dass die Haftung weder dem Grunde noch der Höhe nach unstreitig war. Das ergebe sich unter anderem daraus, dass der beklagte Versicherer zunächst eine Kürzung bei den Stunden-Verrechungssätzen der Werkstatt sowie den Verbringungskosten für das Fahrzeug vorgenommen habe.

Der Kläger habe außerdem einen Mietwagen beansprucht. Angesichts der variierenden und unübersichtlichen Rechtsprechung zur Erstattung von Mietwagenkosten habe es sich folglich nicht um einen einfach gelagerten Fall gehandelt.

Dass der Kläger in eigener Sache tätig geworden war, ändert nach Ansicht des Gerichts nichts an der Erstattungsfähigkeit der von ihm geltend gemachten Gebühren. Voraussetzung sei lediglich, dass auch ein Rechtsunkundiger die Einschaltung eines Anwalts als erforderlich ansehen durfte. Davon ging das Gericht aus.