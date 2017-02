Wenn das Gepäck erst Tage später im Hotel eintrifft

21.2.2017 – Auch wenn das Gepäck eines Reisenden erst Tage nach dessen Ankunft im Hotel eintrifft, ist der Reiseveranstalter nicht dazu verpflichtet, die Kosten für eine Ersatzbeschaffung in vollem Umfang zu übernehmen. Das hat das Amtsgericht Köln mit Urteil vom 11. Januar 2016 entschieden (142 C 392/14).

Nach einem Bericht der Deutschen Anwaltshotline hatte die Klägerin bei einem Reiseveranstalter eine Flugreise nach Spanien gebucht. Sie selbst traf am 30. März 2014 in dem Hotel ein. Ihr Koffer wurde jedoch erst am 2. April nachgeliefert.

Pflicht zum ordnungsgemäßen Transport

Um nicht tagelang mit den gleichen Textilien und Schuhen rumlaufen zu müssen und um über ihre gewohnte Kosmetik verfügen zu können, deckte sich die Klägerin vor Ort neu ein. Die dadurch entstandenen Kosten in Höhe von mehr als 460 Euro machte sie als Schadenersatz gegenüber dem Reiseveranstalter geltend.

Der hielt die Forderung für überzogen. Er billigte der Klägerin daher außergerichtlich lediglich einen Betrag von 150 Euro zu. Die daraufhin von der Reisenden eingereichte Klage blieb weitgehend erfolglos.

Steht einem Reisenden sein Gepäck mit seinen persönlichen Sachen nicht zur Verfügung, so stellt dies nach Ansicht des Gerichts eine Beeinträchtigung der Reise dar, für welche ein Reiseveranstalter Schadenersatz zu leisten hat.

Denn diesen trifft die Pflicht zum ordnungsgemäßen Transport des Reisegepäckes und dessen rechtzeitigem Eintreffen am Urlaubsort. Dabei muss er sich ein eventuelles Fehlverhalten Dritter zurechnen lassen.

Messbare Vermögensvermehrung

Die Beeinträchtigung der Klägerin wegen des fehlenden Koffers in den ersten drei Reisetagen rechtfertigt nach Meinung des Kölner Amtsgerichts eine Reisepreisminderung in Höhe von 15 Prozent je Tag. Der Klägerin steht hierfür daher ein Betrag von etwas mehr als 57 Euro zu.

Keinen Erfolg hatte die Klägerin hingegen mit ihrer Forderung auf vollen Ausgleich der Kosten ihrer Ersatzbeschaffungen. Das Gericht hielt die bereits von dem Veranstalter gezahlten 150 Euro vielmehr für ausreichend. Es zeigte sich davon überzeugt, dass die Ersatzbeschaffungen angesichts ihres Umfangs zu einer messbaren Vermögensvermehrung auf Seiten der Klägerin geführt haben.

„Unterliegen die angeschafften Gegenstände ohne Nutzung nämlich keinem Verschleiß oder Verfall, führt die Ersatzanschaffung zu einem Vermögensvorteil, wenn die zu ersetzenden Gegenstände dem Geschädigten später wieder zur Verfügung stehen. Denn er kann die Gegenstände nacheinander nutzen, ohne dass Vermögensverluste eintreten“, heißt es dazu in der Urteilsbegründung.

Keine Notkleidung

Das Gericht zeigte sich davon überzeugt, dass die Klägerin alle von ihr angeschafften Gegenstände auch nach der Reise weiterhin nutzen konnte. Denn sie standen ihr nach der Lieferung ihres Koffers doppelt zur Verfügung.

Es sei auch nicht ersichtlich oder dargelegt, dass die Klägerin die beschafften Gegenstände nur in dem Sinne notgedrungen gekauft habe, dass sie solche Sachen zu Hause aufgrund ihrer konkreten persönlichen Lebensführung nicht oder nicht zu diesem Preis erworben hätte.

Sie selbst habe während des Rechtstreits betont, dass es sich bei den Anschaffungen um keine „Notkleidung“ gehandelt habe. Der Klägerin steht daher keine weitere als die bereits von dem Reiseveranstalter gezahlte Entschädigung zu.