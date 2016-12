Wenn aus neu falsch wird

15.12.2016 – Ein Verkäufer eines Markenartikels ist dazu berechtigt, ein beschädigtes Teil im Rahmen der Gewährleistung durch ein gleichwertiges Teil eines anderen Markenherstellers auszutauschen. Das gilt zumindest dann, wenn das ausgetauschte Teil nach außen hin nicht erkennbar ist, so das Amtsgericht Coburg in einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 10. November 2016 (14 C 568/16).

Der Kläger hatte bei einem Textilhändler im Rahmen einer Sonderaktion eine Markenjeans zu einem herabgesetzten Angebotspreis erworben. Die Freude an der neuen Jeans währte jedoch nur kurz. Denn wenige Wochen nach deren Erwerb löste sich der untere Knopf des Hosenschlitzes.

„Falscher“ Knopf

Der Textilhändler erklärte sich zwar dazu bereit, den Schaden zu beheben. Doch als der Kläger die reparierte Hose in Empfang nahm, musste er feststellen, dass der Knopf durch den eines anderen Markenherstellers ersetzt wurde.

Knopf ist Knopf, argumentierte der Händler. Er lehnte daher das Ansinnen des Klägers ab, diesen durch einen Originalknopf zu ersetzen. Weil man sich nicht einigen konnte, ließ der Kläger das durch einen Schneider nachholen. Er verlangte anschließend die dafür von ihm gezahlten sieben Euro von dem Textilhändler ersetzt.

Zu Unrecht, urteilte das Coburger Amtsgericht. Es wies die Klage des Kunden als unbegründet zurück.

Teures Vergnügen

Weil der Knopf innerhalb weniger Wochen nach dem Kauf der Jeans abgefallen war, war der Textilhändler grundsätzlich zur Nachbesserung verpflichtet. Nach Ansicht des Gerichts müsse nämlich davon ausgegangen werden, dass bereits beim Kauf der Hose durch den Kläger ein Mangel bestand.

Das Gericht zeigte sich jedoch davon überzeugt, dass der Händler durch das Annieten eines neuen Knopfes seiner Verpflichtung zur Mängelbeseitigung nachgekommen ist. Dass es sich dabei um den Knopf eines anderen Jeansherstellers gehandelt habe, sei rechtlich nicht von Belang.

Denn der Knopf erfülle ohne Einschränkungen seine Funktion, die Hose zu verschließen. Eine darüber hinausgehende Zierfunktion habe nach der Ansicht des Amtsgerichts nicht bestanden, weil der Knopf verdeckt ist. Er war folglich nach außen hin nicht sichtbar.

Der Kläger bleibt daher nicht nur auf seinen sieben Euro, sondern auch auf den Kosten des Rechtsstreits sitzen. Diese betragen nach Auskunft des Gerichts knapp 400 Euro. Für dieses Geld hätte sich der Kläger viele Hosen kaufen können. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.

Auch auf andere Bereiche übertragbar

Nach Aussage eines vom VersicherungsJournal befragten Rechtsanwalts ist das Urteil auch auf andere Bereiche des Kaufrechts übertragbar. Entscheidend sei, ob das ausgetauschte Markenteil nach außen hin sichtbar und für jeden als Teil eines anderen Herstellers erkennbar sei.

So müsse es zum Beispiel nicht hingenommen werden, wenn das Logo eines Skoda gegen das eines Volkswagens ausgetauscht werde. Werde aber ein Teil zum Beispiel im Motorraum eines Fahrzeugs durch ein baugleiches Teil eines anderen Markenherstellers ersetzt, so müsse das hingenommen werden.