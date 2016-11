Welches Potenzial steckt in den Flüchtlingen?

16.11.2016 – Wissenschaftler von drei Institutionen haben jetzt erstmals versucht, über eine repräsentative Befragung den Bildungshintergrund und die Berufserfahrung von Flüchtlingen zu ermitteln. Nach den gestern vorgestellten Ergebnissen besitzen die vergleichsweise jungen Flüchtlinge (Durchschnittsalter 31,2 Jahre) eine hohe Motivation in Sachen Bildung, Ausbildung und Erwerbstätigkeit und damit eine hohe Integrationsbereitschaft, die allerdings noch am Anfang steht. Eine erfolgreiche Integration könnte neben weiteren jährlichen Zuwanderungsgewinnen helfen, den demografischen Wandel in Deutschland abzufedern.

WERBUNG

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie das Sozio-oekonomischen Panel (SOEP beim Berliner Institut der Deutschen Wirtschaft (DIW)) haben gestern in Berlin die Ergebnisse der ersten Untersuchung zu Bildungshintergrund und Berufserfahrung von Flüchtlingen vorgestellt. Allein im vergangenen Jahr waren 890.000 Schutzsuchende und in diesem Jahr weitere 210.000 nach Deutschland gekommen.

Befragt wurden zunächst gut 2.300 Flüchtlinge, die zwischen Anfang 2013 und Anfang 2016 nach Deutschland gekommen sind. In einer zweiten Erhebung soll der Kreis auf 4.600 Personen ausgeweitet werden.

Schulische Bildung

Mit entscheidend für eine erfolgreiche Integration sind neben dem Erwerb von Deutschkenntnissen die bereits erworbenen schulischen und beruflichen Kenntnisse im Herkunftsland.

Danach haben neun Prozent gar keine Schule besucht. 32 Prozent der erwachsenen Geflüchteten haben an einer weiterführenden Schule einen Abschluss erworben, die in der Regel einer Zugangsberechtigung zu einer Universität gleichkommt.

In Deutschland hat allerdings erst ein Prozent einen Schulabschluss bestanden und ein weiteres Prozent geht gegenwärtig in Deutschland zur Schule. Dies dürfte auch daran liegen, dass nur Flüchtlinge im Alter von über 18 Jahren befragt wurden.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, Screenshot IAB-Kurzbericht 24/2016)

Generell halten die insgesamt 21 Autoren der Kurzstudie fest, dass das Bildungsniveau in Syrien, dem Iran und Nachfolgestaaten der Sowjetunion höher ist als in anderen Fluchtländern.

WERBUNG

13 Prozent der Flüchtlingen verfügen über einen Hochschulabschluss

19 Prozent der Geflüchteten haben Universitäten besucht und 13 Prozent auch einen Hochschulabschluss erfolgreich abgelegt. Weitere zwölf Prozent haben danach an einer betrieblichen oder beruflichen Ausbildung teilgenommen (Abschlussquote sechs Prozent).

Die Motivation der Geflüchteten, in Deutschland in schulischer, universitärer oder beruflicher Ausbildung weiter zu kommen, ist hoch. 46 Prozent der erwachsenen Flüchtlinge streben noch einen allgemeinbildenden Schulabschluss an. 66 Prozent setzen auf eine berufliche Ausbildung.

Tatsächlich kann aber kaum jemand hier eine schulische oder berufliche Ausbildung beginnen, was zum Teil an noch mangelnden Deutschkenntnissen liegt. Hinzu kommt, dass sich von den befragten Flüchtlingen noch 55 Prozent im Asylverfahren befanden. 90 Prozent der Befragten hatten keinerlei Deutschkenntnisse bei der Einreise und nur 30 Prozent Englischkenntnisse.

Vier von fünf Flüchtlingen wollen in Deutschland arbeiten

Die Flüchtlinge, die im Alter zwischen 18 und 65 Jahren nach Deutschland gekommen sind, haben in ihrer Heimat zu 73 Prozent bereits Berufserfahrung gesammelt – dies gilt für 81 Prozent der Männer, aber nur 50 Prozent für Frauen. 30 Prozent gelten insgesamt als Arbeiter und 25 Prozent als Angestellte. 13 Prozent waren in Führungspositionen angestellt.

Ihre Arbeitsmotivation in Deutschland ist hoch. 78 Prozent gaben an, „ganz sicher“ hier eine Erwerbstätigkeit aufnehmen zu wollen, weitere 15 Prozent hielt dies für „wahrscheinlich“. Tatsächlich erwerbstätig waren zum Zeitpunkt der Befragung nur 14 Prozent.

Auch hier muss man beachten, dass die Möglichkeiten für Personen, die sich noch im Asylverfahren befinden, eingeschränkt sind. Jetzt kommt es auf die deutschen Behörden an, das Potenzial der Flüchtlinge auch zu erschließen.