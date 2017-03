VZBV fordert Einstieg in den Ausstieg der Provisionsberatung

8.3.2017 – Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestags hat für heute zu einer öffentlichen Anhörung über die geplante Umsetzung der EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente in nationales Recht eingeladen. Die Spitzenverbände der Kreditwirtschaft, der Fondsindustrie und der Versicherungswirtschaft begrüßen die vorgesehene nahezu identische Umsetzung der europäischen Vorgaben, regen im Einzelnen aber Nachbesserungen an. Die Verbraucherschützer sehen hier die Chance, den Einstieg in den Ausstieg der Provisionsberatung einzuleiten.

Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages hat für heute Spitzenverbände der Finanzwirtschaft, der Finanzaufsicht, der Verbraucherschützer sowie Wissenschaftler zu einer öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein zweites Gesetz zur Novellierung von Finanzmarktvorschriften aufgrund europäischer Rechtsakte (Bundestagsdrucksache 18/10936) eingeladen.

Damit soll die EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (Mifid 2) umgesetzt werden, wobei im Rahmen der weitergehenden Regulierung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) neue Eingriffsbefugnisse eingeräumt werden sollen. Unter anderem wird auch im Versicherungsaufsichts-Gesetz der Katalog der Ordnungswidrigkeiten-Tatbestände erweitert und der Bußgeldrahmen erhöht.

Bestandsschutz für Provisionsberatung beenden

Der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV) fordert in seiner Stellungnahme zur Anhörung eine Abkehr vom provisionsbasierten Vertrieb, da die Qualität der Anlageberatung nachweislich schlecht sei. Die europäischen Vorgaben in der Mifid 2 beim Anlegerschutz seien nur als Mindeststandards zu verstehen, so dass der nationale Gesetzgeber abweichen könne.

„Um wenigstens den Vorgaben der Mifid 2 gerecht zu werden, müsste der in Deutschland bestehende gesetzliche Bestandsschutz für die Provisionsberatung beseitigt werden“, heißt es in der Stellungnahme.

Der VZBV appelliert an den Gesetzgeber, noch im laufenden Gesetzgebungsverfahren eine Abkehr von der Provisionsberatung zu verankern. Mit Hilfe einer fünfjährigen Übergangszeit sollte die Entwicklung anbieter- und produktunabhängiger Alternativen zur Provisionsberatung ermöglicht werden.

Nur so könnten sich unabhängige Alternativen zur Provisionsberatung am Markt entwickeln. Der Verband schlägt zur Umsetzung einen fünf Punkte umfassenden Maßnahmenkatalog vor, mit dem unter anderem Preistransparenz in Form eines „Preisschilds für die Beratungsdienstleistung“ sichergestellt werden soll.

Spitzenverbände der Finanzwirtschaft…

Die Spitzenverbände der Finanzwirtschaft begrüßen in ihren Stellungnahmen für die Anhörung, dass sich die Bundesregierung möglichst nah an den europäischen Vorgaben halten will. So hebt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hervor, dass „weitestgehend eine 1:1-Umsetzung der europäischen Vorgaben“ angestrebt werde.

Allerdings sieht der GDV wie auch der BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V., der in der grundsätzlichen Bewertung mit dem GDV übereinstimmt, einige Punkte an dem Gesetzentwurf kritisch. Nach Einschätzung des BVI werden sich durch die Neuregelungen erhebliche Veränderungen im Vertrieb von Investmentfonds ergeben.

Kritisch sieht der BVI, dass die Anforderungen an die unabhängige Honorar-Anlagenberatung restriktiver gefasst werden sollen als die Standards von Mifid 2. Dies betreffe etwa die Voraussetzungen für die Annahme von Zuwendungen. „Dies hindert die weitere Etablierung der unabhängigen Honorar-Anlageberatung zu Lasten der Anleger in Deutschland.“

…begrüßen 1:1-Umsetzung

Auch die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) begrüßt, dass die Bundesregierung erkennbar eine 1:1-Umsetzung anstrebe. Allerdings gebe es sprachliche Abweichungen, die zu Missverständnissen führen könnten, halten die im Verband zusammengeschlossenen Spitzenverbände der Banken, Sparkassen und Volksbanken in ihrer umfangreichen Stellungnahme fest.

„Wir halten es daher für sinnvoll, dass sich die Umsetzung in Deutschland sprachlich so eng wie möglich an den europäischen Formulierungen orientiert.“