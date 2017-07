Vorsicht vor Immobilien-Schnäppchen

25.7.2017 – Wie gut sich das „Betongold“ rechnet, ist bei Selbstnutzern anders zu beurteilen als bei Investoren. Ein weiterer Aspekt ist das eingesetzte Eigenkapital. An einem Rechenbeispiel werden zahlreiche Variablen deutlich. Die eigenen vier Wände können im Ruhestand zwar helfen, spart aber nicht die zusätzliche Altersvorsorge.

In ihrem „Wohnatlas 2017“ zeigt die Deutsche Postbank AG, das Wievielfache der Jahresmiete eine durchschnittliche 100-Quadratmeter-Wohnung in den Regionen Deutschlands bei einem Kauf kostet (VersicherungsJournal 25.7.2017).

Das Spektrum reicht vom zehnfachen bis zum 60-fachen Nettomietwert. Das Geldhaus zieht aus den Zahlen die Schlussfolgerung: „Trotz steigender Preise für Wohneigentum ist Kaufen in vielen Regionen Deutschlands immer noch lohnender als Mieten.“

Geldanleger und Finanzierer rechnen unterschiedlich

Was diese Faktoren für die Kalkulation bedeuten, unterscheidet sich je nachdem, ob es sich um einen Selbstnutzer oder einen Investoren handelt und abhängig vom Eigenkapitalanteil.

So wird ein Mieter, der jetzt 1.000 Euro Nettomiete (ohne Nebenkosten) monatlich zahlt, sich zunächst ausrechnen, welche zusätzlichen Nebenkosten als Eigentümer auf ihn zukämen. Dazu zählen die nicht umlagefähigen Nebenkosten einschließlich Instandhaltungs-Rücklagen und der Wertverlust des Gebäudes. Betrügen diese beispielsweise 200 Euro, so blieben 800 Euro für die Zinsen übrig.

Von diesen 800 Euro monatlich (9.600 Euro pro Jahr) könnten bei drei Prozent Zinsen pro Jahr 320.000 Darlehen bedient werden. Soll von den 800 Euro auch noch die Darlehenstilgung bestritten werden, muss die Darlehenssumme entsprechend reduziert, zum Beispiel bei zwei Prozent Tilgung auf 192.000 Euro.

Rechnet man mit zehn Prozent Nebenkosten (für Notar, Gericht, Grunderwerbsteuer und Maklercourtage) auf den Kaufpreis, so landet man bei etwa 291.000 Euro. Das entspricht dem 24-fachen der Nettojahresmiete.

So verzinst sich das Eigenkapital

Etwas anders rechnet der Selbstnutzer, der bestehende Kapitalanlagen auflöst und damit den Kaufpreis und die Nebenkosten bezahlt. Das lohnt sich, wenn der dadurch entgangene Nettoertrag nach Steuern niedriger ist als der von der Bank für ein Darlehen verlangte Zins.

Bringt zum Beispiel das bisherige Wertpapierdepot nach Steuern mehr als drei Prozent Nettoertrag pro Jahr, ist das Bankdarlehen attraktiver als das Verkaufen der Wertpapiere. Liegen die Zinserträge dagegen nur bei beispielsweise 1,5 Prozent netto pro Jahr, so betrüge bei der Entnahme von 320.000 Euro aus dem Depot der entgangene Zins nur 400 Euro pro Monat. Alternativ könnte durch eine höhere Entnahme aus dem Depot (sofern vorhanden) der Kaufpreis entsprechend höher sein.

Bei Käufern, die Eigen- und Fremdkapital kombiniert einsetzen, setzt sich die Kalkulation dem entsprechend aus zwei Teilen zusammen.

Der Selbstnutzer kann sich also freuen, dass er den Nutzen des in „Betongold“ investierten Eigenkapitals steuerfrei einstreichen kann.

Verschiedene Steuern in Konkurrenz

Der Selbstnutzer kann sich also freuen, dass er den Nutzen des in „Betongold“ investierten Eigenkapitals steuerfrei einstreichen kann.

Der Investor, der die erworbenen Räume vermietet, muss die Einnahmen dagegen versteuern. Im Vergleich zu anderen Anlageformen muss er die Unterschiede beachten. So sind Mieteinahmen nicht mit der oft vorteilhaften Abgeltungsteuer belastet, sondern mit der mitunter höheren Einkommensteuer. Allerdings können dann auch Kosten und Abschreibungen abgesetzt werden.

Rechnung mit vielen Unbekannten

Das Beispiel offenbart bereits einige Unbekannte. Auch lässt sich (sowohl von Mietern als auch von Vermietern) kaum abschätzen, wie sich die Mieten weiter entwickeln werden.

Den Eigentümern können weitere Variablen einen Strich durch die Rechnung machen. Dazu gehören die Entwicklung der Immobilienpreise, der (nicht umlagefähigen) Nebenkosten und gegebenenfalls der Zinsen nach dem Ende der vereinbarten Zinsfestschreibung. Weitere Unwägbarkeiten sind Änderungen im Umfeld der Immobilie oder die Notwendigkeit eines kurzfristigen Verkaufs wegen Wohnortwechsel, Scheidung oder Pflegebedürftigkeit.

Auf einen weiteren Aspekt weist in der Postbank-Pressemitteilung Georg Hoogendijk, Geschäftsführer der Postbank Immobilien GmbH zurecht hin: „Ob ein Immobilienkauf ein sinnvolles Investment ist, hängt auch immer von den Lebensumständen ab. Die entscheidende Frage lautet darum: Passt die Immobilie zu mir und meiner Zukunftsplanung?“

Zu ergänzen ist noch: Welche Immobilie kann und will ich mir überhaupt leisten? Und bin ich ausreichend flexibel, die eigenen vier Wände auch bei unvorhergesehenen Ereignissen halten zu können?

In vielen ländlichen Regionen sind die Kaufpreise im Vergleich zu den Mieten verlockend niedrig.

Unterschiedliche Multiplikatoren haben Gründe

In vielen ländlichen Regionen sind die Kaufpreise im Vergleich zu den Mieten verlockend niedrig. Die Multiplikatoren der Postbank-Studie sagen allerdings nichts darüber aus, welche Zukunftsaussichten die einzelnen regionalen Immobilienmärkte haben.

So könnten die heute schon preiswerten Landstriche noch billiger werden, insbesondere dort wo die Bevölkerung abnimmt. Bei genauerer Betrachtung der jeweiligen regionalen Trends dürfte manches als „Schnäppchen“ erscheinende Angebot in Frage zu stellen sein. Geschieht dies nicht, kann es beim Verkauf ein böses Erwachen geben, wenn die Trennung nur mit einem großen Verlust realisiert werden kann.

Hoogendijk ermuntert auch am anderen Ende des Marktes zu einer differenzierten Betrachtung: „Die Investition in Wohneigentum kann […] durchaus auch in Regionen sinnvoll sein, in denen die Immobilienpreise im Vergleich zu den Mieten eher hoch sind. Auch Bausubstanz, Ausstattung und Lage können hohe Preise rechtfertigen.“

Immobilie reicht als Altersversorgung nicht aus

Der Immobilienvermittler neigt allerdings auch dazu, den Nutzen des Eigentums stark auszuschmücken:

„Wohnimmobilien sind zudem die einzige Form der Alterssicherung, von der man sofort profitieren kann, einfach indem man einzieht und die Lebensqualität steigert. Für viele zahlt sich der Traum von den eigenen vier Wänden damit doppelt aus. Denn im Rentenalter mietfrei zu wohnen, bedeutet eine deutliche Erhöhung des verfügbaren Einkommens.“

Doch so einfach sollte man es sich nicht machen. Zwar kosten die eigenen vier Wände im Alter keine Miete, dafür sind die Nebenkosten höher als bei einer Mietwohnung. Das gilt insbesondere dann, wenn mit regelmäßigen Modernisierungen versucht wird, den Wert des alternden Objekts zu erhalten.

Deshalb sollten sich Eigentümer nicht zu sehr auf ihre Immobilie verlassen, sondern sorgfältig die Vorsorge für ein ausreichendes Einkommen im Alter planen.