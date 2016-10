Vor allem Lebensversicherer wollen Personal abbauen

21.10.2016 – Die deutsche Wirtschaft bleibt nach der jüngsten DIHK-Herbstumfrage auch 2017 auf Wachstumskurs. Detaildaten für die Versicherungswirtschaft zeigen ein eher raues Bild für 2017. Für die Branche liegt der Saldo aus positiver und negativer Erwartung noch bei plus acht Punkten nach plus 14 Punkten im Frühsommer und plus 12 im Herbst 2015. Die Lebensversicherer sehen sich dabei noch stärker unter Druck. Hier überwiegen die Pessimisten, so dass sich bei der Geschäftserwartung per Saldo ein negativer Wert von sieben Punkten ergibt. Eine Mehrheit der knapp 140 Versicherer, die an der Umfrage teilgenommen haben, rechnet auch eher mit einem Personalabbau, vor allem die Lebensversicherer.

Martin Wansleben (Bild: Brüss)

Für 2017 rechnet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) mit einem realen Wirtschaftswachstum von noch 1,2 Prozent. Dies erklärte der DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben gestern bei der Vorstellung der aktuellen Herbstumfrage vor der Presse in Berlin. Für die Umfrage wurden über 27.000 Unternehmen befragt.

Die Zahl der Erwerbstätigen dürfte 2017 um 450.000 (2016: plus 500.000) im zwölften Jahr in Folge weiter zunehmen. „Das ist eine sagenhafte Entwicklung“, sagte Wansleben.

Für die Versicherungswirtschaft, deren Erwartungen eher skeptisch sind und die weiter mit dem Niedrigzinsumfeld zu kämpfen hat, dürfte die Inflationsprognose interessant sein.

Die Verbraucherpreise dürften von plus 0,4 Prozent in diesem auf 1,5 Prozent im nächsten Jahr ansteigen und sich damit der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) von knapp zwei Prozent annähern. Der DIHK verweist dabei auf wieder gestiegene Energiepreise. Die EZB beschloss gestern erwartungsgemäß, an der Null-Zins-Politik weiter festzuhalten.

Versicherungswirtschaft: Noch gute Lage, aber magere Aussichten

Das anhaltende Niedrigzinsumfeld hinterlässt tiefe Spuren: In der Finanzwirtschaft bewerten die Unternehmen ihre Lage spürbar schlechter als noch im Frühsommer (insgesamt 26 nach zuletzt 33 Punkten), heißt es in dem DIHK-Konjunkturbericht. Dabei geht es den Banken noch schlechter als den Versicherern.

Wie die Detaildaten für die Assekuranz, die dem VersicherungsJournal vorliegen, zeigen, gaben von den 139 befragten Unternehmen aus der Versicherungsbranche 41 Prozent an, das sich ihre Geschäftslage verbessert habe. Eine negative Entwicklung beschrieben nur sechs Prozent, während 53 Prozent die Geschäftslage unverändert einstuften.

Der Saldo sank gegenüber dem Wert vom Frühsommer (VersicherungsJournal 25.5.2016) nur leicht auf 35 (36) Punkte und ist noch deutlich besser als im vergangenen Herbst mit 28 Punkten (VersicherungsJournal 23.10.2015).

Allerdings schätzen die Lebensversicherer ihre Geschäftslage deutlich schlechter ein. Der Saldo halbierte sich auf 15 (Frühsommer: 30) Punkte. Und bei den teilnehmenden Schaden- und Unfallversicherern sank der Saldo auf 36 von 41 Punkten.

Versicherer hegen für 2017 keine große Erwartungen

Die Geschäftserwartungen für die nächsten zwölf Monate schätzen die Versicherer insgesamt eher als verhalten ein. Immerhin glauben noch 24 Prozent der Unternehmen, dass es auch 2017 aufwärts geht.

60 Prozent rechnen mit einem unveränderten Geschäft und 16 Prozent mit einem Rückgang. Der Saldo rutscht damit auf einen Wert von plus acht Punkte von noch plus 14 Punkten im Frühsommer und zwölf Punkten im Herbst 2015. Seit Anfang 2009 war der Saldo nur zwei Mal auf einem niedrigeren Niveau.

Im Bereich der Lebensversicherer, an der Umfrage beteiligten sich 26 Gesellschaften, ist die Stimmung weitaus eingetrübter. Zwar erwarten noch 20 Prozent eine Besserung der Geschäftslage, aber 27 Prozent gehen von einer negativen Entwicklung aus. Der negative Saldo verschlechterte sich auf sieben Punkte. Ein Jahr zuvor hatte sich noch ein positiver Wert von 20 Punkten ergeben.

Versicherer denken eher an Personalabbau

Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen rechnen die Versicherer eher mit einem Personalabbau in den kommenden zwölf Monaten. In der Branche wollen zwar noch 15 Prozent das Personal aufstocken, aber bereits 27 Prozent rechnen mit einem Abbau. Der Saldo verschlechterte sich damit auf minus zwölf Punkte gegenüber minus fünf Punkten im Frühsommer.

Im Bereich der Lebensversicherer wollen 56 Prozent der Unternehmen ihre Belegschaft halten und zwölf Prozent sogar aufstocken. Allerdings gaben 32 Prozent der Unternehmen an, ihr Personal reduzieren zu wollen.

Der Saldo fällt mit minus 20 Prozent zwar etwa besser aus als im Frühsommer (minus 23 Prozent), ist allerdings vier Mal schlechter als noch im Herbst 2015 mit minus fünf Punkten. Auch im Schaden- und Unfallbereich denkt man eher an Personalabbau als an -aufbau (unveränderter Saldo von minus sieben Punkten).