Von den teuren Folgen einer Spritztour mit dem Dienstwagen

16.12.2016 – Ein Beschäftigter, der sein Dienstfahrzeug ohne Erlaubnis seines Arbeitgebers zu privaten Zwecken nutzt, kann für die Folgen eines dabei durch einen Wildunfall entstandenen Schadens in Anspruch genommen werden. Das geht aus einem Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz vom 2. Dezember 2016 hervor (5 K 684/16.KO).

Der Entscheidung lag die Klage eines Beamten zugrunde, der seinen Dienstwagen privat genutzt hatte, ohne zuvor seinen Dienstherrn um Erlaubnis gefragt zu haben.

Streit um knapp 8.000 Euro

Die Sache wäre vermutlich nicht aufgefallen, wäre das Fahrzeug dabei nicht durch einen Wildunfall beschädigt worden. Mit dem Argument, dass der Beamte vorsätzlich gegen seine Dienstpflichten verstoßen habe, verlangte der Dienstherr anschließend die Erstattung der Reparaturkosten in Höhe von 7.800 Euro.

Nach erfolglosem Widerspruch zog der Beamte vor Gericht. Dort trug er vor, dass Wildunfälle üblicherweise durch eine Teilkaskoversicherung abgedeckt seien. Sein Dienstherr müsse daher vorrangig diese in Anspruch nehmen. Sollte für den Dienstwagen keine Fahrzeugversicherung bestehen, so müsse er aus Fürsorge-Gesichtspunkten so gestellt werden, als ob ein entsprechender Vertrag existiere.

Doch dem wollten sich die Richter des Koblenzer Verwaltungsgerichts nicht anschließen. Sie wiesen die Klage als unbegründet zurück.

Vergeblicher Einwand

Verletzt ein Beschäftigter oder Beamter vorsätzlich seine Dienstpflichten, so hat er nach Ansicht des Gerichts einen seinem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn daraus entstandenen Schaden in vollem Umfang zu ersetzen.

Der Kläger habe wissen müssen, dass Privatfahrten mit Dienstfahrzeugen ohne Erlaubnis seines Dienstherrn grundsätzlich unzulässig sind. Er habe folglich vorsätzlich gehandelt, als er sich darüber hinweggesetzt hat.

Den Einwand des Klägers, dass er aus Fürsorge-Gesichtspunkten so zu stellen sei, als ob für das Fahrzeug eine Teilkasko-Versicherung bestanden habe, hielten die Richter für nicht stichhaltig. Denn ein Beschäftigter, der vorsätzlich handele, könne sich nicht auf die Fürsorgepflicht seines Arbeitgebers beziehungsweise Dienstherrn berufen.