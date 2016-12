Von den Spätfolgen eines Sturms

13.12.2016 – Wird ein Fahrzeug durch Äste eines umgestürzten Baums beschädigt, so ist es Sache des Fahrzeughalters zu beweisen, dass der Besitzer des Baums seine Sorgfaltspflichten verletzt hat. Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Urteil des Amtsgerichts München vom 16. Juni 2016 hervor (233 C 16357/14).

Der Beklagte war Besitzer eines Baums, der schon seit geraumer Zeit schief stand. Zwei Tage nach einem Sturm fiel der Baum schließlich um. Dabei wurde durch dessen Äste der in der Nähe parkende Personenkraftwagen der Klägerin beschädigt.

Die Frau warf dem Beklagten vor, seine Sorgfaltspflichten verletzt zu haben. Sie verklagte ihn daher auf Zahlung von Schadenersatz. Denn hätte dieser dafür gesorgt, dass der Baum ordnungsgemäß beschnitten wurde, wäre es nicht zu dem Schiefstand und dessen Umstürzen gekommen, so ihre Argumentation.

Keine Gefährdungshaftung

Doch dem wollte sich das Münchener Amtsgericht nicht anschließen. Es wies die Klage als unbegründet zurück. Werfe ein Geschädigter dem Besitzer eines Baums eine Sorgfaltspflicht-Verletzung vor, so sei es grundsätzlich dessen Sache, den Beweis für seine Behauptung anzutreten. Denn es gäbe keine Gefährdungshaftung für Baumbesitzer.

Zwar hatte eine Zeugin ausgesagt, dass der Baum im Laufe der Jahre immer schiefer geworden war und die Baumwurzeln die Gehwegplatten angehoben hatten. Ein solcher Schiefstand heißt nach Meinung des Gerichts aber nicht zwangsläufig, dass ein Baum umstürzen wird. Maßgeblich seien vielmehr der Grad der Neigung und die Art des Wachstums.

Rechtskräftig

Auch die Tatsache, dass durch die Wurzeln des Baums bereits vor dem Schadenereignis Gehwegplatten angehoben wurden, ist nach Ansicht des Gerichts kein Indiz für eine Vorschädigung eines Baumes. Denn ein derartiges Wurzelwachstum sei auch bei manchen gesunden Bäumen zu beobachten.

Aus dem Einsatzbericht der Feuerwehr gehe zwar hervor, dass der Baum möglicherweise wegen eines durch den Sturm hervorgerufenen Wurzelbruchs umgefallen sei. Dabei handele es sich jedoch lediglich um eine Hypothese. Denn der streitgegenständliche Baum war bereits entsorgt worden und stand daher für keine Begutachtung zur Verfügung.

Nach all dem ist die Klägerin nach Meinung des Gerichts den Beweis dafür schuldig geblieben, dass der Beklagte seine Verkehrssicherungs-Pflicht verletzt hat. Die Frau geht daher leer aus. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.