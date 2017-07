Verwirrung um Provisionsabgabeverbot

31.7.2017 – Als eine der ersten Regelungen des IDD-Umsetzungsgesetzes ist die Beschränkung von Sondervergünstigungen in Kraft getreten. Das hält zum Beispiel Makler Gonetto nicht davon ab, erhaltene Provisionen weiterhin vollständig auszukehren. Wegen einer Ausnahmeregelung hält Rechtsanwalt Norman Wirth das Gesetz für einen „zahnlosen Tiger“ und fordert Änderungen. Auch die Ungleichbehandlung von Vermittlern und Beratern gehört hinterfragt.

Seit dem vergangenen Freitag gilt für Versicherungs-Unternehmen und -Vermittler ein Provisionsabgabeverbot. Dieses wurde im Rahmen des IDD-Umsetzungsgesetzes beschlossen (VersicherungsJournal 31.7.2017).

Ob das Verbot auch schon für Versicherungsmakler gilt, hält Rechtsanwalt Norman Wirth für zweifelhaft, weil der neue § 34d GewO erst am 23. Februar 2018 in Kraft trete. Eine weitergehende Begründung für seine These liefert der Jurist in seiner Pressemitteilung vom 29. August allerdings nicht. Auch in dem Gesetz selbst lässt sich kein schlüssiger Hinweis finden, warum das Provisionsabgabeverbot für Makler noch nicht gelten sollte.

Ausnahme hebelt Gesetz aus

Ob das Verbot jetzt oder in sechs Monaten in Kraft trete, sei im Vergleich zu den vielen anderen Problemen, die mit der IDD-Umsetzung anstehen, nicht von ernsthafter Relevanz, erklärte der Anwalt. Dem ist zuzustimmen.

Viel wichtiger ist dagegen eine Ausnahme im neuen § 48b VAG. Denn die Provisionsabgabe ist zulässig, „soweit die Sondervergütung zur dauerhaften Leistungserhöhung oder Prämienreduzierung des vermittelten Vertrages verwendet wird“.

Damit ist die Neuregelung „ein zahnloser Tiger“, schreibt Wirth und ergänzt: „Jede Zahlung einer Versicherung oder eines Versicherungs-Vermittlers an den Kunden kann zumindest indirekt zur Prämienreduzierung führen.“

Gonetto sieht keine Probleme bei der Provisionsabgabe

Die These des zahnlosen Tigers wird zum Beispiel gestützt durch die Gonetto GmbH. Das neu gegründete Versicherungsmakler-Unternehmen wirbt ausdrücklich mit der Weitergabe von Provisionen an seine Kunden.

In einem Interview mit Fondsprofessionell Online sagte Gonetto-Geschäftsführer Dieter Lendle unter Berufung auf die Ausnahme im Gesetz: „Darum sind wir fest davon überzeugt, dass unser Geschäftsmodell gesetzeskonform ist.“ Professor Dr. Hans-Peter Schwintowski habe diese Einschätzung bestätigt.

Der Makler lässt sich bestehende Hausrat- und Privathaftpflicht-Policen seiner Klientel in den eigenen Bestand übertragen. Dann gibt er die erhaltene Courtage dann zu 100 Prozent heraus und verlangt für seine Dienste eine laufende Vergütung von 12 Euro pro Vertrag und Jahr.

Das bedeutet zum Beispiel bei einer Privathaftpflicht-Versicherung mit 80 Euro Nettobeitrag und 25 Prozent Courtage eine Ersparnis für den Kunden von acht Euro pro Jahr.

Kurswechsel bei Moneymeets

Die Moneymeets Community GmbH geht dagegen den umgekehrten Weg. Der Versicherungsmakler hatte sich zwar vom Landgericht Köln am 14. Oktober 2015 (84 O 65/15) bescheinigen lassen, dass die Weitergabe von Provision nach der damaligen Rechtslage nicht zu beanstanden war (VersicherungsJournal 20.10.2015).

Doch inzwischen hat das Unternehmen sein Geschäftsmodell geändert. Ob dies im Hinblick auf das jetzt in Kraft getretene gesetzliche Provisionsabgabeverbot geschah, dazu hat es keine offizielle Erklärung gegeben.

Stattdessen ist die Werbung mit der Provisionsabgabe bei Versicherungen stillschweigend von der Internetseite des Vermittlers verschwunden. Wohlmöglich hat sich Moneymeets damit aber nicht auf die neue Rechtslage eingestellt, sondern die Umstellung aus wirtschaftlichen Gründen vorgenommen.

Nachbesserung angemahnt

Für den Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) ist die Ausnahmeregelung im neuen § 48b VAG offenbar kein Problem. Denn er sah in dem Gesetz unter anderem den Erhalt des Provisionsabgabeverbots gesichert (VersicherungsJournal 3.7.2017).

Welche Interpretation des Textes letztlich durchsetzen wird, lässt sich noch nicht absehen. Rechtsanwalt Wirth fordert unterdessen mehr Klarheit: „Wenn der Gesetzgeber eine transparente und verbraucherorientierte Regelung wirklich will, muss er nachbessern.“

Zur Transparenz würde schon beitragen, wenn diese Fragen eindeutig beantwortet würden:

muss die „dauerhafte Leistungserhöhung oder Prämienreduzierung“ direkt innerhalb des vermittelten Vertrages realisiert werden oder reicht es aus, dass der Vermittler dauerhaft seine Provision ganz oder teilweise an den Kunden auskehrt, damit dieser damit indirekt seine Belastung durch die Prämien reduziert?

Kann auch eine einmalig oder über fünf Jahre verteilt an den Kunden ausgezahlte Provision als dauerhaft der Prämienreduzierung dienend angesehen werden?

Und wie ist der Sachverhalt zu beurteilen, wenn ein Vermittler seine Einmalprovision über die Laufzeit verteilt ganz oder teilweise an den Versicherungsnehmer abgibt?

Immerhin hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) ein Vermittlerrundschreiben angekündigt, das unter anderem auch diese Fragen beantworten könnte.

Variable Provision sind legal

Eindeutig der „dauerhaften Leistungserhöhung oder Prämienreduzierung des vermittelten Vertrages“ dient es, wenn Vermittler die von manchen Versicherern angebotenen variablen Vergütungen nutzen.

Dann stellt der Vertreter oder Makler in der Tarifierungssoftware bei jedem Angebot ein, mit welchem Provisionssatz innerhalb der vorgegebenen Spanne er rechnen möchte. So kann er mehr oder weniger stufenlos einstellen, auf welchen Anteil der maximal möglichen Vergütung er zu Gunsten seines Kunden verzichten möchte.

Einerseits hintertreibt diese Möglichkeit das Provisionsabgabeverbot. Andererseits bietet sie dem Vermittler die Möglichkeit, seine Vergütung entsprechend seiner betriebs-wirtschaftlichen Kalkulation selbst zu steuern. Deshalb war es richtig, dieses Schlupfloch nicht zu verbieten.

Ungleichbehandlung gegenüber Versicherungsberatern

Dass Vermittler ihre „Preise“ selbst festlegen dürfen, ist auch eine Frage der Gleichbehandlung mit Versicherungsberatern. Die legen ihre Honorare ohne Bevormundung von Dritten selbst fest.

Das gilt auch für die Makler, die auf Honorarbasis arbeiten und Nettotarife vermitteln. Auch sie entscheiden über die Wirtschaftlichkeit ihrer Arbeit selbst.

Deshalb ist es paradox, dass die Provisionssätze der Vermittler – sofern keine variable Lösung angeboten wird – nicht von diesen selbst, sondern überwiegend von den Versicherern entschieden werden. Die flexiblen Tarife sollten daher alle Gesellschaften anbieten.

Zu viele Fragen offen

Es ist jetzt ein Gesetz in Kraft getreten, mit dem neben dem Provisionsabgabeverbot zwei weitere neue Paragrafen ins VAG eingeführt wurden. Insbesondere das Umsetzen neuen Regeln zur „Vertriebsvergütung und Vermeidung von Interessenkonflikten“ sowie das Provisionsdurchleitungsgebot bedeutet einen enormen Aufwand für Versicherer und Vermittler.

Nochmals erhöht wird der Aufwand dadurch, dass die zum Anwenden dieser Bestimmungen notwendigen Verordnungen der zuständigen Ministerien und der Versicherungsaufsicht fehlen. Zudem entstehen dadurch Rechtsunsicherheiten.

Das hätte nicht sein müssen und auch nicht dürfen. Die jetzt eingeführten Neuerungen hätten auch bis zum Februar kommenden Jahres warten können.