Versteckte Tücken im alten und neuen Vertriebsrecht

23.2.2017 – Auf ihrem Vermittlerkongress haben die Rechtsanwälte Jöhnke und Reichow zahlreiche praktische juristische Probleme von Versicherungsmakler thematisiert. Referent Jens Reichow zeigte auf, was bei Honorarvereinbarungen mit Verbrauchern zu beachten ist. Außerdem gab er einen Ausblick auf die geplante Umsetzung der EU-Vertriebsrichtlinie in deutsches Recht.

Die Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB haben gestern in Hamburg ihren ersten Vermittler-Kongress veranstaltet. Dabei standen die praktischen juristischen Probleme von Versicherungsmaklern im Mittelpunkt.

Rechtsanwalt Jens Reichow stellte ein zunehmendes Interesse an Honorarvereinbarungen fest. Dahin stehe der Wunsch, sich von Provisionen unabhängiger zu machen. Dabei würden auch die Verbraucher mitspielen, sagte Reichow: „Kunden nehmen Honorarvereinbarungen bereitwillig an“.

Wie der Honoraranspruch im Stornofall erhalten bleibt

Jens Reichow (Bild: Meyer)

Makler könnten sogar wirksam vereinbaren, dass sie ihr Vermittlungsentgelt auch dann in voller Höhe einfordern könnten, wenn der Kunde die Police kündige.

Das habe der Bundesgerichtshof (BGH) bereits mit Urteil vom 20. Januar 2005 (Az.: III ZR 251/04) entschieden (VersicherungsJournal 14.3.2005). Diese Entscheidung sei nur bei Widerruf des Vertrages nicht anzuwenden.

Der Versicherungsnehmer müsse aber ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass er bei Kündigung des Vertrages das Honorar nicht zurück erhält. Das ergäbe sich aus den Beratungspflichten nach § 63 VVG, sagte der Anwalt.

In diesem Sinne habe das OLG Karlsruhe (12 U 144/15) entschieden (VersicherungsJournal Medienspiegel 2.5.20.2016). Die Revision in dieser Sache stehe beim BGH zur Entscheidung an, einen Termin dafür gäbe es noch nicht.

Vermittlungshonorar bis 80 Promille ist zulässig

Zur möglichen Honorarhöhe sagte Reichow, diese könne frei ausgehandelt werden, denn sie unterliege keiner inhaltlichen Kontrolle. Einziger Vorbehalt sei die Sittenwidrigkeit.

Als Beispiel für derartige Vergütungen nannte er den Fall einer fondsgebundenen Rentenversicherung mit einer Beitragssumme von 14.400 Euro, für deren Vermittlung der Versicherungsnehmer 2.400 Euro (167 Promille der Beitragssumme) zahlen sollte. Dem gleichen Kunden wurde für die Vermittlung einer Krankenzusatz-Versicherung mit 11,98 Euro Monatsbeitrag 1.800 Euro in Rechnung gestellt. In beiden Fällen ging es um Nettopolicen.

Nach Ansicht des Juristen beginnt die Sittenwidrigkeit beim Doppelten der üblichen Provision. Das wären in der Lebensversicherung 80 Promille.

Ein Beispiel für einen Vermittler, der knapp darunter liegt, ist die Prowicon Patrick Bruns e.K. (VersicherungsJournal 11.9.2014).

Bitte niemals unerlaubte Rechtsberatung oder Steuerberatung anbieten! Rechtsanwalt Jens Reichow

Rechtsrahmen beachten

Bei allen Honorarvereinbarungen müssten Vermittler den rechtlichen Rahmen beachten, sagte Reichow: „Bitte niemals unerlaubte Rechtsberatung oder Steuerberatung anbieten!“

Während die Vermittlung in allen Zielgruppen möglich sei, wäre die Versicherungsberatung nur gegenüber Nicht-Verbrauchern zulässig.

Zwar seien Annextätigkeiten zulässig, zum Beispiel das Begleiten von Schadenfällen im eigenen Bestand. Kritisch zu sehen sei dagegen, wenn Vermittler den Schadenservice oder einen Krankenversicherungs-Tarifwechselservice als Spezial-Dienstleistung in den Vordergrund stellen und mit einem solchen Angebot gezielt Neukunden werben würden.

Nicht notwendig ist es nach der Ansicht des Juristen, Honorarvereinbarungen und Maklerverträge mit einem Widerrufsrecht auszustatten. Das sei nur bei Ratenzahlungs-Vereinbarungen notwendig, für die ein Aufschlag verlangt werde.

Ja, es ist so schlimm wie man in der Presse liest. Rechtsanwalt Jens Reichow zur IDD-Umsetzung

IDD-Umsetzung erzwingt neue Wege

Nach dem heutigen rechtlichen Stand erörterte Reichow die möglichen Änderungen durch die Umsetzung der EU-Versicherungsvertriebs-Richtlinie IDD in deutsches Recht (VersicherungsJournal 19.1.2017).

Zu den Auswirkungen des Gesetzentwurf auf die Vermittlerschaft sagte Reichow: „Ja, es ist so schlimm wie man in der Presse liest.“ In der politischen Diskussion (VersicherungsJournal 20.1.2017, 19.1.2017) sieht er aber auch „Tendenzen der Besserung“.

Im Hinblick auf vorgesehene Honorarverbot für Vermittler sagte der Referent: „Wenn sich das Gesetz nicht noch ändert, wird man über eine Zwei-Firmen-Lösung nachdenken müssen.“

Dabei werden die Beratungs- und Servicetätigkeiten, die über Honorar vergütet werden, in ein neu zu gründendes Versicherungsberatungs-Unternehmen ausgelagert. Dafür reiche eine relativ preiswerte Unternehmergesellschaft (UG) aus.

Viele Fragen sind noch offen

Viele der Bestimmungen in dem Entwurf seien unklar, kritisierte der Rechtsanwalt. So gäbe es zwar eine Übergangsvorschrift, nach der Vermittler bei einem Wechsel zum Versicherungsberater für die zuvor vermittelten Verträge weiterhin „Zuwendungen aufgrund einer Vermittlung“ erhalten können. Für ungewiss hält der Referent jedoch, ob unter diese Bestimmung auch Bestandscourtagen, Dynamik und Sondervergütungen fallen würden.

Unklar sei auch das Gleichwertigkeitsgebot für die Produktauswahl durch Versicherungsberater. Das verpflichtet dazu, bei gleichwertigen Produkten jenes auszuwählen, das als Nettotarif kalkuliert sei.

Dabei fehle es an einer Definition, was gleichwertig ist. Kleine Unterschiede zwischen Tarifen gäbe es fast immer, so dass bei strenger Auslegung von dem Gebot nicht viel bleibe.

Mangel an Verbraucherschutz

Wenn es keinen gleichwertigen Nettotarif gäbe und deshalb die Wahl auf eine Bruttopolice falle und dem entsprechend der Versicherer die einkalkulierte Provision an den Kunden auskehren muss, stellt sich für Juristen die Frage: „Was passiert, wenn der Versicherer die Courtage dem Kunden nicht gutscheibt?“

Im VAG seien keine Sanktionen vorgesehen und der Kunde habe keine Durchsetzungsmöglichkeit, lautete die Antwort Reichows.

Das gelte auch für die in der Neufassung des § 23 VAG-Entwurf vorgeschriebene Produktfreigabe. Unterbleibe die Prüfung im Hinblick auf den Zielmarkt, so habe dies keine Folgen für Kunden.

Konfliktvermeidung hat Folgen

Ungeahnte Folgen befürchtet der Jurist auch in den Bestimmungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten (§ 48a VAG-Entwurf). Nach seiner Interpretation dürfen unterschiedliche Produkte, die zum Decken eines Bedarfs angeboten werden, keine unterschiedlichen Provisionssätze mehr haben.

Das treffe insbesondere Pools, vor allem jene, die im Eigentum von Versicherern stehen und die bislang für Produkte der Gesellschafter höhere Sätze zahlen.

Besondere Brisanz hat für Reichow der Entwurf der §§ 1a Abs. 1 und 59 VVG, in denen verlangt wird: „Der Versicherer muss bei seiner Vertriebstätigkeit gegenüber Versicherungsnehmern stets ehrlich, redlich und professionell in deren bestmöglichem Interesse handeln“. Er bezweifelt, dass diese Formulierung angeblich keine Rechtsfolgen hat. Stattdessen befürchtet der Referent, dass hiermit Bestandsübertragungen ausgehebelt werden, weil keine Interessenabwägung mehr notwendig sei.

Aber auch etwas Positives hat Reichow in dem Gesetzentwurf gefunden: Nach 7b VVG-neu müssten bei Vermittlungen von Fondspolicen zwar Geeignetheitsprüfung und Angemessenheitsprüfung durchgeführt werden. Es komme jedoch keine Beratungspflicht während der Laufzeit.