Versicherer machen um Aktien weiterhin einen großen Bogen

5.10.2016 – Die Aktiva der in der Euro-Zone ansässigen Versicherungs-Gesellschaften und Pensionseinrichtungen haben in der ersten Jahreshälfte um rund 4,5 Prozent auf über 9,5 Billionen Euro zugenommen, wie die Europäische Zentralbank (EZB) jetzt mitteilte. Versicherer und Pensionseinrichtungen bleiben mit Engagements in Aktien trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase zurückhaltend.

Zwischen Januar und Juni 2016 sind die Finanzaktiva der Versicherungs-Gesellschaften und Pensionseinrichtungen im Euro-Währungsgebiet nach aktuellen Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) auf 9,541 Billionen Euro gestiegen.

Zum Jahresende 2015 lagen sie mit 9,134 Billionen Euro noch um über vier Prozent niedriger. Ende 2013 hatte das Volumen bei 7,925 Billionen Euro gelegen (VersicherungsJournal 12.1.2015). Dies entspricht einem Plus von über einem Fünftel in zweieinhalb Jahren.

Die Finanzaktiva der Versicherungs-Gesellschaften lagen zur Jahresmitte bei 7,208 Billionen Euro, was einem Anteil von 76 Prozent entspricht. Die Finanzaktiva der Pensionseinrichtungen beliefen sich per Ende Juni auf 2,332 Billionen Euro.

Zurückhaltung bei direkten Aktieninvestments

Nach den aggregierten Daten der EZB machten Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen etwa zehn Prozent der gesamten Aktiva aus, wobei diese noch leicht rückläufig waren. Ende Juni lag das Volumen insgesamt bei 984 Milliarden Euro nach noch 991 Milliarden Euro zum Ende des Vorjahres.

Die Anlage von Versicherern und Pensionseinrichtungen in börsennotierte Aktien betrug wie zum Jahresende 2015 418 Milliarden Euro. Das Engagement in nicht-börsennotierte Aktien sank zur Jahresmitte auf 566 Milliarden Euro. Vor sechs Monaten hatte dieses Investment noch bei 572 Milliarden Euro gelegen.

Die Masse der Aktiva der Versicherer und Pensionseinrichtungen fasste die EZB mit 41 Prozent in der Kategorie „Wertpapiere ohne Aktien“ zusammen. Die zweitgrößte Bestandskategorie bildeten Investmentfondsanteile mit einem Anteil von 27 Prozent.

Versicherungstechnische Rückstellungen bei fast acht Billionen Euro

Die versicherungs-technischen Rückstellungen – die wichtigsten Verbindlichkeiten der Versicherer und Pensionseinrichtungen – erhöhten sich in diesem Zeitraum auf 7,965 Billionen Euro. Zum Jahresende 2015 waren es mit 7,622 Billionen Euro rund 4,5 Prozent weniger.

Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Lebensversicherungen: Aufschlüsselung nach Art der Versicherungspolice (in Mrd. Euro)

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Europäische Zentralbank)

Die Ansprüche privater Haushalte an Rückstellungen bei der Lebensversicherung stiegen zur Jahresmitte auf 4,061 (Ende 2015: 3,912) Billionen Euro (plus 3,8 Prozent). Ein knappes Fünftel davon entfiel auf Fondspolicen, der verbleibende Großteil auf nicht-fondsgebundene Lebensversicherungen.

Die Ansprüche privater Haushalte an Rückstellungen bei Pensionseinrichtungen beliefen sich zum Stichtag auf 2,966 (2,776) Billionen Euro (plus 6,8 Prozent). Die verbleibenden 938 (934) Billionen Euro entfielen den Angaben zufolge auf Prämienüberträge und Rückstellungen für eingetretene Versicherungsfälle.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Europäische Zentralbank)

Alternative Anlagemöglichkeiten

Die Versicherer suchen in der Niedrigzinsphase nach alternativen Anlagemöglichkeiten. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) will die am Donnerstag vor der Presse in Berlin gemeinsam mit dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) über Investitionschancen in öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen äußern.

Ein gemeinsames Gutachten soll aufzeigen, welche Vor- und Nachteile die Zusammenarbeit von öffentlicher Hand und Privatfirmen mit sich bringt und warum die Bilanz einer ganzheitlichen Kosten-Nutzen-Analyse in vielen Fällen positiv ausfällt.