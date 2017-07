Verschärftes Geldwäschegesetz zwingt zum Handeln

6.7.2017 – In Deutschland ist ein geändertes Geldwäschegesetz in Kraft getreten. Betroffen sind davon unter anderem auch Versicherer und Vermittler. Sie müssen ihre Vertragspartner und Bezugsberechtigten jetzt stets identifizieren. Vor Auszahlungen ist zu klären, ob die Empfänger im Verdacht von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stehen. Verdachtsfälle sind zu melden, Mitarbeiter zu schulen und Verantwortliche zu benennen. Die Strafen für Verstöße wurden drastisch erhöht.

Am 26. Juni ist das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) durch eine Neufassung ersetzt worden. Diese wurde im Bundesgesetzblatt (PDF-Datei, 442 KB) veröffentlicht. Damit wurde die vierte Geldwäsche-Richtlinie der EU in nationales Recht überführt.

Marcus Jansen (Bild: Jansen)

Betroffen sind neben Versicherern und Vermittlern auch Bausparkassen, Fondsgesellschaften, andere Finanzdienstleister und andere Branchen.

Identität aller Beteiligen muss festgestellt werden

Das neue Gesetz gegen Geldwäsche folgt einem risikobasierten Ansatz. Das heißt für die Assekuranz, dass sie alle Versicherungsnehmer, die gegebenenfalls für sie auftretenden Personen und alle Bezugsberechtigten von Bestands- und Neuverträgen stets über gültige Ausweise mit Lichtbild zu identifizieren, und deren Identitäten zum Beispiel über die Vermittler zu überprüfen hat.

Jede Geschäftsbeziehung und jede Transaktion ist hinsichtlich des Risikos von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von den Verpflichteten des § 2 GwG einzeln zu bewerten.

Es wird ein Transparenzregister eingeführt, das Einträge aus den Handels-, Unternehmens-, Vereins-, Genossenschafts-, und Partnergesellschaftsregistern zum Identifizieren wirtschaftlich Berechtigter bündeln wird und auf Antrag kostenpflichtig zum Abruf zur Verfügung steht.

Laut Geldwäschegesetz darf man sich nicht allein auf dessen Auskünfte verlassen, sodass weiterhin die genannten Register abgerufen werden müssen, oder zum Beispiel Gesellschafterverträge in Kopie organisiert werden müssen, um die wirtschaftlich Berechtigten zum Beispiel von juristischen Personen festzustellen.

Neue Meldepflichten

Verdachtsmeldepflichtig ist, wenn Tatsachen vorliegen, die darauf hindeuten, dass ein Vermögensgegenstand aus einer strafbaren Handlung stammt, die eine Vortat der Geldwäsche darstellen könnte oder im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung steht, oder ein Vertragspartner nicht offenlegen will, dass er für einen wirtschaftlich Berechtigten (Dritten) die Geschäftsbeziehung oder Transaktion durchführen, fortsetzen oder begründen will.

Eine solche Tatsache liegt zum Beispiel vor, wenn eine auf den einschlägigen Terrorlisten geführte Person einen Versicherungsvertrag abschließen will. Dann ist eine Verdachtsmeldung an die neue deutsche Financial Intelligence Unit (FIU) beim Zoll abzugeben.

Die Verdachtsfallmeldung ist von demjenigen abzugeben, dem die Tatsachen bekannt werden. Bis zum 1. September 2017 sollen Verdachtsmeldungen per Telefax (0221 672-3990) an die Financial Intelligence Unit (FIU) beim Zoll abgegeben werden. Ab dem 2. September kann der Informationsaustausch nach vorheriger Registrierung bei der FIU online erfolgen.

Ab Januar 2018 soll ausschließlich dieser Weg genutzt werden. Inkasso leistende, verpflichtete Vermittler haben dem Versicherer im Wege der allgemeinen Sorgfaltspflichten neuerdings auch anzuzeigen, wenn Prämien in bar gezahlt werden und den Betrag von 15.000 Euro pro Kalenderjahr übersteigen.

Die maximale Bußgeldhöhe beträgt für Kredit- und Finanzinstitute bis zu fünf Millionen Euro oder zehn Prozent des Konzernumsatzes.

Bußgeldkatalog stark ausgeweitet

Mit dem neuen Gesetz wird die Zahl der bußgeldbewehrten Tatbestände im Geschäftsbetrieb (§ 56 GwG) um 47 auf 64 erhöht.

Auch die Bußgelder wurden drastisch erhöht. Die maximale Bußgeldhöhe beträgt für schwerwiegende (gravierende), wiederholte oder systematische (einem Muster folgende) Verstöße eine Million Euro, für Kredit- und Finanzinstitute bis zu fünf Millionen Euro oder zehn Prozent des Konzernumsatzes, je nachdem welche Strafe höher ist.

Möglich ist auch, die Geldbuße nach dem Umsatz oder bis zum Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen wirtschaftlichen Vorteils zu berechnen. Für die übrigen Fälle bleibt es bei dem bisherigen Bußgeldrahmen von 100.000 Euro.

Die Risikoanalyse ist zu dokumentieren und auf Anfrage den Aufsichtsbehörden vorzulegen.

Aufsichtsbehörden führen Pranger ein

Die Aufsichtsbehörden müssen alle unanfechtbar gewordenen Maßnahmen und Bußgeldentscheidungen auf ihrer Internetseite bekanntgeben und gegebenenfalls an die Europäischen Aufsichtsbehörden melden (Pranger).

Ordnungswidrig handelt beispielsweise, wer es unterlässt, die aus seiner Geschäftstätigkeit erwachsenden Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ermitteln und zu bewerten (Risikoanalyse).

Die Risikoanalyse ist zu dokumentieren, von den Verpflichteten regelmäßig zu aktualisieren, und auf Anfrage der Bafin oder den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden in der aktuellsten Fassung vorzulegen. Wer diese nicht, nicht richtig oder unvollständig vorlegt, begeht eine schwerwiegende Ordnungswidrigkeit.

Es gab schon schwerwiegende Verstöße

Mit dem neuen Gesetz werden auch Konsequenzen aus den Ergebnissen der Sonderprüfungen der Versicherungsaufsicht gezogen, die schwerwiegende Verstöße bei Lebensversichern festgestellt hatte.

Dazu heißt es im Bafin-Jahresbericht 2011 (PDF-Datei, 6 MB): „Wenn ein Bezugsberechtigter vom Versicherungsnehmer abweicht, wurde dessen Identität häufig nicht überprüft.“ Und: „Auch bei einem vom Versicherungsnehmer abweichenden Beitragszahler, dem meist auch die Lebensversicherung zugutekommt, wurde dessen Identität oft nicht hinreichend ermittelt.“

Deutsche Lebensversicherer haben 18 Jahre lang häufig gegen das alte Geldwäschegesetz verstoßen, weil sie die seit dem 25. Oktober 1993 im § 8 GwG vorgeschriebene Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten – aller Terroranschläge inklusive 9/11 zum Trotz – im Jahr 2011 immer noch unterlassen haben. Auch in 2016 wurden laut dem Bafin-Jahresbericht 2016 (PDF-Datei, 13 MB) eklatante Mängel festgestellt.

Fast alle Vermittler betroffen

Im Vorfeld der Gesetzesänderung hatten der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) und die Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G. Bedenken angemeldet (VersicherungsJournal 25.1.2017).

Der BVK wollte Mehrfachvertreter und Versicherungsmakler aus dem Anwendungsbereich des neuen Geldwäschegesetzes herausnehmen. Das ist nicht gelungen. Es bleibt dabei, dass nur die produktakzessorischen Vermittler und Vertreter ohne eigene Erlaubnis gemäß § 34d Absatz 3 und 4 GewO von den Pflichten des neuen GwG ausgenommen sind.

Die Vema forderte vergeblich, die in Maklerunternehmen zu etablierenden internen Sicherungsmaßnahmen abzumildern.

Geldwäschebeauftragte müssen benannt werden

Verpflichtete müssen aufgrund des gesetzlich geforderten Risikomanagements ein Mitglied der Leistungsebene bestimmen, welches die Risikoanalyse und die internen Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung prüfen und genehmigen soll.

Verpflichtete Versicherer haben unterhalb der Führungsebene einen Geldwäschebeauftragten und einen Stellvertreter zu bestellen. Diese fungieren als Ansprechpartner der Ermittlungsbehörden und können Verdachtsmeldungen absetzen, ohne einem Direktionsrecht zu unterliegen.

Die zuständigen Aufsichtsbehörden (Bafin oder Bezirksregierungen) können auch Versicherungsvermittler dazu auffordern, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen. In welchen Fällen sie dies tun, ist aus dem Geldwäschegesetz nicht ersichtlich.

Angemessene Vorkehrungen sind zu treffen

Die verpflichteten Versicherer und Vermittler haben im Hinblick auf ihre Art und Größe nicht näher bezeichnete angemessene Vorkehrungen zu treffen, damit es ihren Mitarbeitern und Personen in einer vergleichbaren Position (zum Beispiel Ausschließlichkeitsvermittler oder auch das in ausgelagerten Geschäftsbereichen tätige Personal) unter Wahrung der Vertraulichkeit ihrer Identität möglich ist, Verstöße gegen geldwäscherechtliche Vorschriften geeigneten Stellen zu berichten (Whistleblowing).

Geeignete Stellen sind zum Beispiel die Bafin, das eigene Whistleblowing-System und die Staatsanwaltschaft.

Kleinere Vermittler, die sich keine Whistleblowing-Plattform leisten können, sollten ihrer Belegschaft bekannt geben, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) als geeignete Stelle eine eigene Whistleblowing-Plattform installiert hat (VersicherungsJournal 9.1.2017), die anonyme Meldungen entgegennimmt.

Mitarbeiter müssen geschult werden

Als interne Sicherungsmaßnahme ist die Zuverlässigkeit der Mitarbeiter bezüglich deren Kenntnis und Einhaltung der geldwäsche-rechtlichen Bestimmungen im Tagesgeschäft durch Personalkontroll- und Beurteilungssysteme sicherzustellen.

Hierzu muss die Belegschaft erstmalig und laufend über die Typologien und aktuellen Methoden der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, sowie über die einschlägigen Vorschriften und Pflichten einschließlich Datenschutzbestimmungen unterrichtet werden. Wie dies konkret zu geschehen hat, sagt das Gesetz nicht. Für die Erstschulung dürfte ein zweitägiges Seminar zur Methodik der Geldwäsche angemessen sein.

Die FIU veröffentlicht aktuelle Entwicklungen zur Methodik und den auftretenden Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entweder durch interne Rundschreiben oder auf ihrer Website FIU.Bund.de. Um diese aufzugreifen, empfiehlt der Autor einen Tageskurs.

Bei Verstößen gegen die UN-Resolutionen drohen zusätzlich abschreckende und wirksame Sanktionen der Bundesregierung.

UN-Resolutionen und (EG-) Verordnungen gelten für alle

Neben dem GwG ist auch die UN-Resolution 1373/2001 zu beachten. Sie wurde nach den Terroranschlägen der Al-Qaida in den USA am 11. September 2001 (9/11) vom Weltsicherheitsrat gegen die Taliban, Osama bin Laden und dessen Netzwerk Al-Qaida verabschiedet.

Die Resolution hat absoluten Vorrang vor allen nationalen Gesetzen der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Damit gilt sie für alle Gewerbetreibenden, also auch Versicherungs-Gesellschaften, die nicht den Pflichten des GwG unterworfen sind.

Bei Verstößen gegen die sich fortentwickelnden UN-Resolutionen und die zugehörigen (EG-) Verordnungen drohen zusätzlich zu den Strafen aus dem GwG und dem VAG nicht verjährende, abschreckende und wirksame Sanktionen der Bundesregierung auf Basis der (EG-) Verordnung 881/2002.

Anti-Terror-Listen im Auge behalten

Jedes Unternehmen muss im Geschäftsbetrieb die Anti-Terrorlisten der UN und zusätzlich die eigene Liste der EU im Auge behalten, um keine Geschäfte zum Beispiel mit einem darauf geführten IS-Anhänger zu machen.

Jedes Unternehmen hat dafür zu sorgen, dass das seit dem Jahr 2001 geforderte „Freezing of Assets“ von auf diesen Listen geführten Personen, Organisationen, Vereinen und Firmen stets gewährleistet ist.

Wer gelisteten Personen Vermögensgegenstände (gleich welcher Art) bereitstellt, begeht damit schon (auch ohne Auszahlung) einen Verstoß gegen die UN-Resolution 1373/2001 und deren darauf aufbauende Nachfolgerresolutionen.

Deshalb sollten Prozessabläufe, Richtlinien und interne Sicherungsmaßnahmen nicht nur anhand des neuen Geldwäschegesetzes oder der Vorgaben der §§ 52 ff. VAG entwickelt und etabliert werden, sondern in erster Linie zur konsequenten Einhaltung der UN-Resolutionen 1373/2001 ff.

Besondere Vorsicht bei Auszahlungen

Versicherer, Agenturen und Versicherungsmakler müssen im Falle einer Schadenregulierung oder einer Ablaufleistung vor der Auszahlung jeden auftretenden Anspruchsteller identifizieren und mit den aktuellen Terror-Sanktionslisten der Vereinten Nationen und der EU abgleichen.

Damit vermeidet man nicht nur Sanktionen, sondern auch Strafverfahren wegen Terrorismusfinanzierung (§ 89 c StGB).

Marcus Jansen

Der Autor ist Inhaber der Doc Police Academy. Diese berät Unternehmen und bietet Mitarbeiterschulungen zur Methodik der Geldwäsche und zur Typologie der Terrorismusfinanzierung an und bildet Geldwäschebeauftragte für alle verpflichteten Branchen des § 2 GwG aus.