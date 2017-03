Vermurkster Sprachkurs

6.3.2017 – Erfährt der Teilnehmer einer Sprachreise vor Ort, dass ein von ihm gebuchter Minigruppenkurs nicht durchgeführt werden kann, so hat er auch dann einen Anspruch auf Zahlung von Schadenersatz, wenn ihm der Veranstalter ersatzweise Einzelunterricht anbietet. Das hat das Amtsgericht München mit einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 26. April 2016 entschieden (283 C 20981/15).

Der Kläger hatte zur Verbesserung seiner beruflichen Qualifikation bei einem Sprachreiseveranstalter eine vierwöchige Reise in die Vereinigten Staaten gebucht. Für die Unterbringung und die Sprachkurse hatte er rund 2.500 Euro gezahlt.

Einzel- statt Gruppenunterricht

Das Kurspaket beinhaltete unter anderem einen vierwöchigen, in kleinen Gruppen stattfindenden „Business-English“-Kurs mit jeweils 20 Lektionen pro Woche.

Vor Ort angekommen erfuhr der Kläger, dass dieser Kurs in Ermangelung einer ausreichenden Teilnehmerzahl nur eine Woche lang stattfinden werde. Für die übrige Zeit wurde ihm ersatzweise Einzelunterricht angeboten.

Anders als der gebuchte Kurs, der vormittags abgehalten worden wäre, hätte der Einzelunterricht jedoch nachmittags stattgefunden. Mit dem Argument, dass er bei einem Nachmittagskurs vom sozialen Leben der übrigen Kursteilnehmer ausgeschlossen sei, lehnte der Kläger das Angebot ab. Er besuchte stattdessen einen am Vormittag stattfindenden Gruppenkurs, bei dem der Schwerpunkt allerdings nicht auf Business-English lag.

Hinweis auf Allgemeine Geschäftsbedingungen

Der Kläger war der Meinung, dass ihn der Sprachreiseveranstalter vor Reisebeginn darauf hätte hinweisen müssen, dass der von ihm gebuchte Kurs nicht stattfinden werde. Er verklagte ihn daher auf Zahlung von Schadenersatz einschließlich einer Entschädigung für nutzlos aufgewendete Urlaubszeit.

Der Veranstalter hielt die Forderung für unbegründet. Er verwies den Kläger auf eine Regelung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, wonach er dazu berechtigt gewesen sei, anstatt des gebuchten Minigruppenkurses einen gleichwertigen oder intensiveren Unterricht durchzuführen.

Doch das vermochte das Münchener Amtsgericht nicht zu überzeugen. Es gab der Klage des sich geprellt fühlenden Sprachreisenden zumindest teilweise statt.

Unwirksame Klausel

Nach Ansicht des Gerichts ist die Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, wonach der Sprachreiseveranstalter die geschuldete Leistung durch einen Einzelunterricht ersetzen durfte, überraschend und somit unwirksam. Denn der Kläger habe nicht damit rechnen müssen, dass sich der Veranstalter ein derart weitreichendes Recht zur Leistungsänderung einräumt.

„Der angebotene Einzelunterricht mag höherpreisig und auch intensiver sein. Er ist zu dem vertraglich geschuldeten Unterricht in Minigruppen jedoch nicht gleichwertig. Lernen in der Gruppe ist erfahrungsgemäß etwas anderes als ein Einzelunterricht“, so das Gericht.

Das Münchener Amtsgericht hielt daher eine zwanzigprozentige Minderung des Anteils des Reisepreises für den Sprachkurs für angemessen.

Keine vertane Urlaubszeit

Eine Entschädigung für vertane Urlaubszeit billigte das Gericht dem Kläger allerdings nicht zu. Denn der Urlaubszweck sei weder teilweise, geschweige denn vollständig vertan gewesen.

Von einer eheblichen Beeinträchtigung, die gegebenenfalls einen Entschädigungsanspruch ausgelöst hätte, hätte nach Ansicht des Gerichts erst dann ausgegangen werden können, wenn die Minderungsquote mehr als 50 Prozent betragen hätte. Das sei nicht der Fall gewesen. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.