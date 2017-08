Verdi fordert ein geregeltes Nebeneinander von GKV und PKV

22.8.2017 – In einer veröffentlichten Stellungnahme positioniert sich die Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi) zu einer potenziellen Einführung einer Bürgerversicherung. Verdi erklärt darin, dass die Einführung der Bürgerversicherung nicht zulasten der Beschäftigten erfolgen dürfe. Der Verdi-Bundesvorstand und Fachbereichsleiter Finanzdienstleistungen, Christoph Meister, äußert im Interview mit dem VersicherungsJournal Unverständnis gegenüber den Vorwürfen, die Gewerkschaft fahre zweigleisig.

Verdi-Fachgruppe positioniert sich zur Bürgerversicherung Die Fachgruppe Versicherungen der Vereinten Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi) hat Ende Juni eine Positionierung der Gewerkschaft zur Bürgerversicherung auf ihrer Homepage veröffentlicht. Darin spricht sich die Gewerkschaft gegen ein Bürgerversicherungs-Konzept oder Transformationsschritte in der Krankenversicherung aus, die zu einem Verlust von Arbeitsplätzen in der privaten Krankenversicherung (PKV) führen. Als Grundlage für ihre Position zieht die Gewerkschaft die Untersuchung „Transformations-Modelle einer Bürgerversicherung“ der gewerkschaftsnahen Hans Böckler Stiftung heran. Ihr zufolge fallen in der Bürgerversicherung – egal nach welchem Transformationsszenario – bis zu 51.000 PKV-Arbeitsplätze weg (VersicherungsJournal 18.11.2016). Im Interview mit dem VersicherungsJournal erläutert das Mitglied des Verdi-Bundesvorstands, Leiter des Fachbereichs Finanzdienstleistungen, Christoph Meister die Position der Gewerkschaft zur Bürgerversicherung. Er nimmt darin Stellung zu den Vorwürfen von Bürgerversicherungs-Gegnern, mit denen Verdi konfrontiert wird.

VersicherungsJournal: Herr Meister, in der Positionierung zur Bürgerversicherung heißt es, dass im Abschlussbericht der Hans-Böckler-Studie festgestellt wurde, „dass es für die betroffenen Beschäftigten weder in der privaten Versicherungsbranche, noch in der gesetzlichen Krankenkasse (GKV) Ersatzarbeitsplätze geben wird.“ Wie sieht Verdi das?

Christoph Meister: Die Arbeitsprozesse in PKV und GKV sind sehr unterschiedlich und nicht vergleichbar. Bürgerversicherungs-Modelle orientieren sich stark an der Organisationsform der GKV.

Christoph Meister (Bild: Verdi)

Heute in der PKV erforderliche Arbeitsschritte – etwa die intensive Leistungsbearbeitung durch die Vielzahl der angebotenen Tarife – würden ersatzlos wegfallen. Deshalb entstehen in der Bürgerversicherung keine neuen Arbeitsplätze, die den Arbeitsplatzabbau in der PKV kompensieren können.

Alleine das Zusatzversicherungs-Geschäft der PKV könnte, auch wenn es ausgebaut würde, weil ein einheitlicher Leistungsanspruch in der Bürgerversicherung zu einer höheren Nachfrage von Zusatzversicherungs-Angeboten nach sich ziehen würde, den Arbeitsplatzabbau durch den vollständigen oder teilweise eintretenden Verlust des Vollversicherungs-Geschäftes nicht kompensieren. Auch weil Zusatzversicherungs-Produkte weniger komplex als Vollversicherungs-Produkte sind und deshalb stärker automatisiert und digitalisiert werden können.

VersicherungsJournal: Was genau fordert Verdi für die PKV-Beschäftigten im Rahmen einer potenziellen Einführung der Bürgerversicherung?

Meister: So wie wir uns bei den Veränderungsprozessen im Zuge der Digitalisierung für Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung einsetzen und sichere Perspektiven für die Beschäftigten fordern, so klar fordern wir, dass eine Reform des Krankenversicherungs-Systems nicht zur Vernichtung von Tausenden von Arbeitsplätzen führen darf.

VersicherungsJournal: Keiner der vorliegenden Vorschläge zu einer Bürgerversicherung enthält jedoch ein Konzept zur Arbeitsplatzsicherung. Müsste die Gewerkschaft unter diesen Umständen nicht alle diese Konzepte ablehnen? Warum tut sie es nicht?

Meister: Verdi lehnt Bürgerversicherungs-Konzepte nicht ausdrücklich ab, weil Verdi einen Reformbedarf sieht. Verdi wird Bürgerversicherungs-Konzepte aber nur mittragen, wenn die Perspektive für die betroffenen Beschäftigten gesichert ist.

Solange nicht klar ist, ob eine Bürgerversicherung eingeführt wird, kann kein valides Konzept erstellt werden.

VersicherungsJournal: Wie sieht das Konzept von Verdi bezüglich der Bürgerversicherung inklusive Arbeitsplatzsicherung aus?

Meister: Solange nicht klar ist, ob überhaupt, und wenn ja, in welcher Weise eine Bürgerversicherung eingeführt wird, kann kein valides Konzept erstellt werden. Das wäre schlichtweg unseriös.

VersicherungsJournal: Ihre Gewerkschaft gilt als SPD-nah und die Sozialdemokraten haben sich die Einführung der Bürgerversicherung auf die Agenda geschrieben. Diese Verbindung zur Politik sehen Gewerkschaftskollegen wie beispielsweise die Neue Assekuranz Gewerkschaft (NAG) kritisch (VersicherungsJournal 26.6.2017).

Diese Stimmen werfen Ihnen vor, sich auf der einen Seite für die Arbeitsplätze in der Versicherungsbranche einzusetzen; auf der anderen Seite aber die Bürgerversicherung zu befürworten, die womöglich zigtausende Beschäftigte in der privaten Krankenversicherung ihren Arbeitsplatz kostet. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen?

Christoph Meister: Wir nehmen mit Bedauern und einem gewissen Unverständnis zur Kenntnis, dass Organisationen, die kaum mitgliedschaftlich in der Branche vertreten sind und entweder gar nicht oder jedenfalls nicht am Hauptverhandlungstisch der aktuellen Tarifverhandlungen beteiligt sind, sich dadurch zu profilieren zu versuchen, dass sie unser Agieren in dieser Tarifrunde diskreditieren, und versuchen, einen Widerspruch zu konstruieren, der keiner ist.

VersicherungsJournal: Können Sie bitte genauer ausführen, weshalb es sich nicht um einen Widerspruch handelt?

Meister: In Verdi gibt es, wie auch in anderen Gewerkschaften und Parteien, die Forderung nach Veränderungen im Krankenversicherungs-Markt. Die Verdi-Position lautet aber, dass es auch nach Umsetzung von Reformen ein geregeltes Nebeneinander von GKV und PKV geben soll, eine Abschaffung der PKV fordert Verdi nicht.

Es ist schon bemerkenswert, dass dieses Engagement von Verdi für die Arbeitsplätze der PKV-Beschäftigten in bestimmten Splitterorganisationen nicht zur Kenntnis genommen wird.

„Alle sollen für alle von allem zahlen.“

VersicherungsJournal: Welche Veränderungen im Krankenversicherungs-Markt werden von Verdi genau gefordert und welchen Einfluss haben diese auf die Beschäftigten?

Meister: Verdi fordert – wie alle DGB-Gewerkschaften – eine solidarisch finanzierte Pflege und Gesundheitsversorgung, die im Krankheitsfall allen Patientinnen und Patienten bedarfsgerechte Leistungen garantiert und den Beschäftigten gute Arbeit ermöglicht. Statt notwendige Ausgaben in der gesetzlichen Krankenkasse zu begrenzen und die Versicherten verstärkt zur Kasse zu bitten, fordert Verdi, die Einnahmebasis der gesetzlichen Krankenversicherung und Pflegeversicherung zu verbreitern.

Dafür müssen Mini- und Teilzeitjobs zurückgedrängt und sozialversicherungs-pflichtige Arbeitsplätze geschaffen werden. Verdi wirbt für die Weiterentwicklung des bestehenden Systems zu einer solidarischen Bürgerversicherung nach dem Prinzip: „Alle sollen für alle von allem zahlen.“ Die Versicherungspflicht soll dazu ausgedehnt werden: Selbstständige, Beamtinnen und Beamte werden ebenfalls Mitglied in der neuen Bürgerversicherung.

Die paritätische Finanzierung zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite soll erhalten bleiben. Um alle ihrer Leistungsfähigkeit entsprechend an den Kosten für Gesundheit und Pflege zu beteiligen, sollen die Beitragsbemessungs-Grenze angehoben und die Bemessungsgrundlage um weitere Einkommensarten wie Kapital- und Zinserträge erweitert werden.

Die so entstehenden Mehreinnahmen möchte Verdi nutzen, um die Beiträge stabil zu halten, Zusatzbeiträge überflüssig zu machen und die Qualität der Versorgung insgesamt zu stärken. So soll die Bürgerversicherung auch den notwendigen finanziellen Spielraum schaffen, um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich zu verbessern.

Automatisierung und Digitalisierung kann man sich nicht entgegenstellen.

VersicherungsJournal: Die durch eine mögliche Bürgerversicherung bedrohten 51.000 Arbeitsplätze sind zu einem Teil auch ohne Bürgerversicherung bedroht. Es fallen schon seit Jahren viele Arbeitsplätze durch die Rationalisierung weg, ein Ende ist nicht absehbar. Will Verdi unwirtschaftliche Arbeitsplätze erhalten oder was sind die Alternativen?

Meister: Natürlich will Verdi keine unrentablen Arbeitsplätze erhalten. Automatisierung und Digitalisierung kann man sich nicht entgegenstellen und die kann man nicht aufhalten.

Erlauben Sie uns den kurzen Hinweis, dass Ihre Frage natürlich auch die Frage nach der Glaubwürdigkeit der PKV-Unternehmen aufwirft. Während [die PKV-Unternehmen] in der Diskussion um die Bürgerversicherung den Arbeitsplatzverlust laut beklagen, setzen sie auf der anderen Seite selbstverständlich in ihren Unternehmen Maßnahmen um, die zu einem Verlust von vielen Arbeitsplätzen führen.

Wir fordern, dass der Arbeitsplatzabbau sozial verträglich umgesetzt wird. Indem älteren Beschäftigten ein sozial abgesichertes früheres Ausscheiden aus dem Arbeitsleben ermöglichst wird, indem die verbleibende Arbeit auf mehr Köpfe verteilt wird – Arbeitszeitverkürzung und Förderung von Teilzeit – und indem die heute Beschäftigten so qualifiziert werden, dass sie die im Rahmen von Digitalisierung ja auch entstehenden neuen Arbeitsplätze besetzten können. Genau darum geht es beispielsweise in der aktuellen Tarifrunde.

