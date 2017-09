Ungerechte Rentenpolitik in Wahlprogrammen in der Kritik

4.9.2017 – Die Rentenversprechen von CSU und SPD begünstigen laut der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) zufolge nur aktuelle und baldige Rentner. Die Finanzierungslast durch die steigende Zahl der Ruheständler tragen nach den Ergebnissen einer Studie vor allem die jüngsten und zukünftigen Generationen. Erwerbstätige befürchten, dass sie ihren Lebensstandard im Alter nicht halten können. Das Deutsche Institut hat zum dem Thema verschiedene Szenarien berechnet. Das Institut hält eine Durchdringung der Riesterrente von 40 Prozent unter den Rentnern im Jahr 2030 für realistisch.

Am vergangenen Mittwoch stellte die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) ihre Studie „Generationsgerechte Rentenpolitik?“ auf einer Pressekonferenz in Berlin vor.

Die Untersuchung wurde im Auftrag vom Forschungsinstitut Prognos AG durchgeführt und analysiert die von SPD und CSU in Aussicht gestellten Wahlversprechen für Rentner auf ihre Kostenträchtigkeit bis zum Jahr 2045 (VersicherungsJournal 31.8.2017).

Gerechtigkeit für alle?

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Renten-Wahlversprechen von SPD und CSU nicht durchgreifend alle Generationen gleichermaßen unterstützen würden.

Die jüngsten und zukünftigen Generationen müssten bei den drei Szenarien Mütterrente II, Haltelinie bei 46 Prozent und doppelte Haltelinie die unterfinanzierten Beitragszahlungen zur gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) durch eine höhere Steuerlast ausgleichen. Besonders hart träfe diese Generationen die doppelte Haltelinie, die die SPD fordert (VersicherungsJournal 8.6.2017).

Sollte das Rentenniveau bei 48 Prozent stagnieren und der Betragssatz nicht über 22 Prozent steigen, würden die Rentenausgaben im Jahr 2045 um 91 Milliarden Euro auf 515 Milliarden Euro steigen.

Die Mehrausgaben bis zum 2045 belaufen sich auf bis 91 Milliarden Euro (Bild: INSM)

Dieses Szenario scheine zunächst als Vorteil für die Einzahler und Rentner, finden die Autoren. Denn die wachsende Anzahl an Rentnern erhält dauerhaft eine Rente auf 48-Prozent-Niveau und die geringere Zahl Beitragszahler wird dennoch nicht mehr belastet.

Ausgleichsfinanzierung zu Lasten der jungen Generation

Doch die Lücke zwischen den Mehrausgaben für die Bezieher und die sinkenden Beitragseinnahmen durch den Rückgang der Einzahler muss ausgeglichen werden.

Die Studienautoren unterstellen, dass diese Defizite im Rentensystem durch die Steuerzahler finanziert werden müssen. Im Jahr 2045 hieße das für Erwerbstätige eine steuerliche Mehrbelastung von 125 Milliarden Euro im Vergleich zum Status quo (152 Milliarden Euro).

Die Entwicklung der Steuermittel zur Rentenfinanzierung bis 2045 (Bild: INSM)

„Die Steuerzahler tragen dann 45 Prozent der Ausgaben der GRV oder 277 Milliarden Euro“, heißt es in den Studienunterlagen.

Da das SPD-Rentenkonzept jedoch nur bis 2030 ausgelegt ist, könne der Effekt, wenn nach dieser Grenze andere Lösungen gefunden werden müssen, für die junge Generation noch stärker ausfallen. Denn sie müssten dann wahrscheinlich nicht nur höhere Beiträge und Steuern zahlen, sondern würden „selbst aber gar nicht mehr in den Genuss höherer Renten“ kommen, heißt es in der Studie.

Wie man es auch dreht und wendet, es scheint so, als wäre die junge und zukünftige Generation der Lastenträger der Rentenkonzepte von SPD und CSU. Die Wahlversprechen begünstigen nur diejenigen, die bereits jetzt Altersrente beziehen oder in naher Zukunft beziehen werden, heißt es in der Untersuchung.

Altersarmut ist präsentes Thema

Das Thema Altersarmut wird daher für Erwerbstätige immer wichtiger und präsenter. 56 Prozent der Erwerbstätigen befürchten, dass sich ihr Lebensstandard im Alter verschlechtert. Das sagt der „Axa Deutschland-Report 2017“ (PDF-Datei, 1,6 MB) der Axa Konzern AG aus (28.4.2017).

Und auch 76 Prozent der von der Deutsches Institut für Altersvorsorge GmbH (DIA) im Januar 1.005 Befragten glauben, dass sie ihren Lebensstandard im Alter senken müssen (VersicherungsJournal 20.1.2017).

Aktuell sind – trotz eines erkennbaren Anstiegs – ältere Menschen seltener von Armut bedroht als jüngere. Das zeigen die vergangenen Dienstag vom Statistischen Bundesamt (Destatis) veröffentlichten Armutsgefährdungsquoten. Demnach weisen über 65-Jährige im Jahr 2016 eine Gefährdungsquote von 14,8 (2015: 14,6) Prozent auf . Bei unter 18-Jährigen sind es 20,2 (19,7) Prozent (VersicherungsJournal 30.8.2017).

Risiko wird um ein Drittel ansteigen

Die Untersuchung „Altersarmut – heute und in der Zukunft“ (PDF-Datei, 1,5 MB) des DIA prognostiziert einen Anstieg an von Altersarmut bedrohten Senioren ab 65 Jahren von rund einem Drittel bis zum Jahr 2030.

Dieser Zuwachs von 18,5 (Referenzjahr 2013) auf 23,8 Prozent ist laut den Studienangaben die Folge der Rentenreform aus der Absenkung des Rentenniveaus und der nachgelagerte Besteuerung der Renteneinkünfte.

Zudem gehen die Autoren bei diesem Szenario davon aus, dass es zu keinerlei Verhaltensänderungen wie etwa einer längeren Erwerbstätigkeit oder privater Altersvorsorge kommt. In diesem Fall stiege nicht nur die relative, sondern auch die absolute Armut – also die Zahl von Leistungsbeziehern nach SGB XII – um gut ein Drittel von 3,7 auf fünf Prozent.

Was tun zur Einkommenssicherung?

Das DIA legt einem zweiten „positiven Szenario“ den Sachverhalt zugrunde, dass künftig alle Erwerbstätigen bis zum 67. Lebensjahr arbeiten würden. In diesem Fall würde sich das relative Armutsrisiko von 18,5 auf lediglich 19 Prozent erhöhen. Das absolute Armutsrisiko würde diesen Berechnungen zufolge sogar von 3,7 auf 3,2 Prozent im Jahr 2030 sinken.

Das parallel dazu gezeichnete „pessimistische Szenario“ des DIA unterstellt „pauschal für alle Rentner einen Rentenanspruch, der fünf Rentenpunkte niedriger ausfällt“, heißt im Studienbericht. In diesem Szenario würde das relative Armutsrisiko um etwa die Hälfte und das absolute sogar um mehr als die Hälfte im Vergleich zur Rentner-Referenzgruppe von 2013 zunehmen.

Hinzu käme nämlich, dass es 2030 einen Anstieg von 16,9 auf 21,9 Millionen Senioren gebe. Bezieht man diesen Magneteffekt mit ein, stiege das relative Armutsrisiko von 23,8 auf 28,8 Prozent an. Die absolute Armutsquote ginge von 3,7 auf 6,3 Prozent hoch.

Private Vorsorge gegen Engpässe im Alter

Neben den drei Arbeitszeit-Szenarien zeigt das DIA auch eines für private Altersvorsorge im Zusammenhang mit der Lebensarbeitszeit auf.

Hier geht das Institut davon aus, dass alle zukünftigen Senioren privat vorgesorgt haben. Als Beispiel für die Vorsorgeleistung wird die Riester-Rente angeführt. Genaue Angaben zur Höhe des angenommenen Beitrags zur privaten Vorsorge werden nicht getroffen.

Für diesen Fall würden sowohl die relative als auch die absolute Armutsquote für die Szenarien „länger arbeiten“ und „keine Verhaltensänderungen“ gegenüber dem Status quo aus dem Referenzjahr 2013 sinken. Und auch die Quoten für die verkürzte Lebensarbeitszeit fallen mit dem Zusatz „Riester“ weniger negativ aus als ohne.

Die Einflussfaktoren Lebensarbeitszeit und Riester-Rentner wirken sich unterschiedlich auf die Armutsquoten der Rentner aus (Bild: DIA)

Allerdings gestehen die DIA-Autoren auch ein, dass sich wohl bildungs-, krankheits- oder arbeitsmarktbedingt nicht jeder eine private Altersvorsorge leisten können wird. Ohnehin seien die gezeichneten extremen und homogenen Szenarien in der Realität vermutlich gar nicht umsetzbar. Die Frage wird demnach nicht sein, welches Szenario eintritt, sondern wie viele Menschen welchem zuzuordnen sein werden.

Mehr Riester-Sparer prognostiziert

Für die Studienautoren ist vorstellbar, dass die „Art Menschen“, die bereits heute in Frührente gehen, es auch künftig tun werden. Zudem ist davon auszugehen, dass der Anteil aktuell 50-jähriger Riester-Sparer in 20 Jahren mindestens genauso hoch sein wird wie jetzt. Das Institut geht sogar von einer steigenden Durchdringung der privaten Altersvorsorge mit steigendem Alter aus.

Diese Annahmen zugrunde gelegt schätzt das DIA, dass es langfristig gesehen eine Riesterquote von rund 40 Prozent unter den Rentnern geben wird.