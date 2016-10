Unfall mit Nachzügler

17.10.2016 – Ein Verkehrsteilnehmer, der bei „grün“ in eine Kreuzung einfährt und aufgrund eines Rückstaus den Kreuzungsbereich für längere Zeit nicht räumen kann, darf nicht blindlings auf seinen Status als bevorrechtigter Nachzügler vertrauen. Er muss sich beim Räumen der Kreuzung vielmehr vergewissern, dass eine Kollision mit dem Querverkehr ausgeschlossen ist. Das hat das Oberlandesgericht Hamm mit einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 26. August 2016 entschieden (7 U 22/16).

Die Beklagte war mit ihrem Personenkraftwagen bei „grün“ in den Bereich einer Kreuzung eingefahren, um nach links abzubiegen.

Vorwurf des Mitverschuldens

Aufgrund eines Rückstaus auf der Linksabbiegerspur konnte sie ihr Vorhaben jedoch nicht sofort verwirklichen. Nachdem sie bereits mindestens 40 Sekunden im Kreuzungsbereich gestanden und Fahrzeuge des einfahrenden Querverkehrs hatte passieren lassen, entschloss sie sich dazu, die Kreuzung zu räumen.

Dabei kollidierte sie mit einem Auto des Querverkehrs, der nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme zu diesem Zeitpunkt schon mindestens 19 Sekunden „grün“ gehabt hatte. Dessen Halterin machte die Beklagte für den Unfall verantwortlich. Denn aufgrund der besonderen Situation habe diese die Kreuzung nur mit äußerster Vorsicht räumen dürfen.

Der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer der Beklagten wollte sich nur zu zwei Dritteln an den Aufwendungen der Klägerin beteiligen. Sein Argument: Die Klägerin hätte es der Beklagten als sogenannte Nachzüglerin ermöglichen müssen, die Kreuzung zu räumen, ehe sie ihrerseits losfuhr. Durch ihr Verhalten habe die Klägerin den Schaden in nicht unerheblichem Maße mitverschuldet.

Kein blindes Vertrauen

Damit hatte der Versicherer zunächst Erfolg. Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Essener Landgericht schloss sich seiner Auffassung an und wies die Klage auf Ersatz des restlichen Schadens als unbegründet zurück.

Zu Unrecht, befanden die Richter des 7. Zivilsenats des Hammer Oberlandesgerichts. Sie gaben der Berufung der Klägerin gegen das erstinstanzliche Urteil statt.

Nach Ansicht des Gerichts hat die Beklagte in erheblicher Weise gegen das im Straßenverkehr geltende Gebot der Rücksichtnahme verstoßen. Denn aufgrund der Verkehrssituation und insbesondere der langen Verweildauer im Kreuzungsbereich habe sie trotz ihres Status‘ als sogenannte Nachzüglerin nicht blindlings darauf vertrauen dürfen, dass sie der Querverkehr vorlassen werde.

Ein Nachzügler habe einen Kreuzungsbereich vielmehr vorsichtig, also unter sorgfältiger Beachtung des einsetzenden Gegen- oder Querverkehrs zu verlassen. Dabei erhöhten sich die Anforderungen an seine Aufmerksamkeit mit seiner Verweildauer im Bereich der Kreuzung. „Je länger sich ein Nachzügler im Kreuzungsbereich aufhält, desto eher hat er mit einem Phasenwechsel und anfahrendem Querverkehr zu rechnen“, so das Gericht.

Plötzlich und unerwartet

In so einem Fall müsse er daher davon ausgehen, dass der übrige Verkehr aus seinem Verhalten schließe, dass er nicht weiterfahren werde. Deswegen dürfe er nach einer längeren Verweildauer nur dann weiterfahren, wenn er sich vergewissert habe, dass eine Kollision mit dem Gegen- oder Querverkehr ausgeschlossen sei.

Diesen Sorgfaltsanforderungen habe die Beklagte nicht genügt. Sie sei nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme vielmehr plötzlich und unerwartet zügig losgefahren, ohne auf das herannahende Fahrzeug der Klägerin zu achten.

Nachdem die Ampel zu diesem Zeitpunkt für diese bereits mindestens 19 Sekunden auf „grün“ gestanden hatte, habe die Klägerin ihrerseits auf eine freie Durchfahrt vertrauen dürfen und nicht mehr mit Nachzüglern aus dem Querverkehr rechnen müssen. Die Entscheidung ist inzwischen rechtskräftig.