Unfall durch blinken – gefährliches Vertrauen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Der GDV hat die neue Regionalstatistik veröffentlicht. Für welche Bezirke die Verbandsstatistiker die besten beziehungsweise schlechtesten Schadenbilanzen in Kfz-Haftpflicht sowie Voll- und Teilkasko errechnet haben. (Bild: Wichert) mehr ...

Die Unsitte mancher Fahrradfahrer, einen Radweg verbotener Weise entgegen der Fahrtrichtung zu nutzen, kann üble Folgen haben. So auch in einem kürzlich vom Hammer Oberlandesgericht entschiedenen Fall. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

29.8.2017 –

Reiter und Hunde passen nicht in jeder Situation gut zueinander. So auch in einem kürzlich vom Karlsruher Oberlandesgericht entschiedenen Fall. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...