Über welche Kanäle Kunden mit ihrem Versicherer kommunizieren

15.12.2016 – Fast vier von zehn Kundenschreiben erreichten die Versicherer im vergangenen Jahr nach aktuellen GDV-Zahlen über digitale Kommunikationswege. Die Briefpost dominiert aber weiter mit über 50 Prozent. weiter , nur noch etwas über die Hälfte per Brief.

Von 2011 bis 2015 sind die IT-Ausgaben der deutschen Versicherer um rund ein Sechstel auf 4,41 Milliarden Euro gestiegen. Allein von 2014 auf 2015 gab es ein Plus von knapp vier Prozent. Dies teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) gestern im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse der „GDV-IT-Erhebung 2014-2016“ mit.

Mit rund drei von zehn Euro der Ausgaben entfiel im vergangenen Jahr der größte Anteil auf Aufwendungen für das interne IT-Personal. Ein gutes Viertel wurde für Hard- und Software ausgegeben.

Fast ein Fünftel bezahlten die Versicherer für Providerkosten und Outsourcing und ein gutes Achtel für die externe IT-Beratung, wie der Versichererverband weiter mitteilte. Das verbleibende Neuntel der IT-Ausgaben verbuchte der GDV unter dem Posten sonstige Kosten.

Mit fast 40 Prozent entfällt ein vergleichsweise hoher Anteil auf interne Personalkosten sowie externe Beratung. Dafür ist nach Verbandsangaben „vor allem die Systementwicklung verantwortlich, die ein großes Gewicht hat. Denn um den Anforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden, erneuern die Versicherungs-Unternehmen alte Systeme und arbeiten an neuen Software-Lösungen.“

IT-Altlasten

Die Erneuerung der IT steht aber auch unter einem anderen Gesichtspunkt auf der Agenda diverser Versicherer, die mit zum Teil erheblichen Altlasten zu kämpfen haben. So häufen sich in letzter Zeit die IT-Pannen – wie etwa bei der Huk-Coburg Versicherungsgruppe, der HDI Versicherung AG oder auch bei der Ergo Versicherungsgruppe (VersicherungsJournal 22.11.2016).

So investiert die Ergo etwa 500 Millionen Euro in die „renovierungsbedürftige“ IT, wie es Vorstandschef Dr. Markus Rieß vergangene Woche in einem Zeitungsinterview formulierte. „Viele Systeme sind eben am Ende des Lebenszyklus angekommen“, so Rieß.

Fast vier von zehn Kundenschreiben kommen auf digitalem Weg

Zudem hat der GDV aktuelle Zahlen zu den Kanälen veröffentlicht, über die Versicherungskunden mit ihrem Anbieter in Kontakt treten. Demnach behielt die Eingangspost per Brief mit 52 Prozent ihre Spitzenstellung. Im Vergleich zu 2014 gab es einen minimalen Rückgang im niedrigen Promillebereich, nachdem der Anteil im Jahr davor um ein Siebtel zurückgegangen war (VersicherungsJournal 16.9.2016).

Um über ein Fünftel rückläufig (auf elf Prozent) war der Anteil der eingehenden Faxe. Dafür landen mittlerweile 31 Prozent der Eingangspost in den E-Mail-Postfächern der Assekuranz – und unverändert sechs Prozent kommen über Kunden- beziehungsweise Vertriebsportale. Der Anteil der digitalen Kanäle stieg somit auf 37 Prozent.

Digitalisierung schreitet voran

Auch bei der elektronischen Bearbeitung der Eingangspost per Brief sind die Versicherer den GDV-Daten zufolge vorangekommen. So wurden 2015 bereits rund 87 Prozent der eingehenden Papierpost digitalen Verarbeitungsprozessen zugeführt. Im Vorjahr waren es erst 79 Prozent, 2014 erst 75 Prozent.

Bei der Dunkelverarbeitung (verstanden als voll automatisierter End-zu-End-Prozess vom Eingang der Post, über deren Digitalisierung bis hin zur Versendung – ohne den Eingriff von Personen) ergaben sich nach den Angaben des Versichererverbands im vergangenen Jahr Quoten von 12,4 (2014: 9,9) Prozent in Kranken, 8,7 (6,3) Prozent in Leben und 15,7 (15,0) Prozent im Bereich SHUKR.

Weitere Details zu den IT-Kosten und den IT-Strategien der Versicherer können in der Ergebnisbroschüre „IT-Kennzahlen 2014 – 2016“ nachgelesen werden, die vom GDV-Ausschuss Betriebswirtschaft und Informationstechnologie herausgegeben und unter diesem Link zum Download bereitsteht.