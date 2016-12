Trends, die die Versicherungsbranche signifikant verändern

19.12.2016 – Veränderungen in der Produktpalette, neue Möglichkeiten, aber auch Risiken durch Datensammlung und -nutzung, an Popularität gewinnende Robo-Berater, steigendes Interesse von Aufsehern an Kostenbelastung und fairer Kundeninformation – der neue „Consumer Trend Report“ der europäischen Versicherungsaufsicht identifiziert eine Reihe von Trends für die Versicherungsbranche und ihre Kunden.

Zum fünften Mal hat die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) soeben ihren jährlich erscheinenden „Consumer Trends Report“ aufgelegt.

Bild: Eiopa

Auch die am Freitag veröffentlichte Ausgabe soll wieder aktuelle Entwicklungen aufzeigen, die den Versicherungs- bAV-Sektor betreffen und Konsumenten berühren. Wie die Behörde aber hervorhebt, muss nicht jeder Trend in jedem Land und nicht in gleicher Weise oder Ausprägung auftreten.

Besonders im Blick hat die Behörde die Digitalisierung und Innovationen im Finanzsektor. Deren Folge sei die Schritt für Schritt vor sich gehende Änderung von Geschäftsmodellen und der Art und Weise, wie das Versicherungs- und Pensionsgeschäft betrieben wird.

„Das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Veränderungen aufgrund der Digitalisierung und von ‚Big Data‘ im Versicherungs- und Pensionssektor können von Aufsehern und Regulatoren nicht ignoriert werden“, sagt Eiopa-Chef Gabriel Bernardino.

Neue Möglichkeiten und potenzielle Bedrohungen

Die Eiopa sehe die Vorteile der „digitalen Ära“, verfolge aber zugleich „sehr genau“ die potenziellen Bedrohungen, die sich für Kunden ergeben könnten, so Bernardino.

Zum einen mache der ständige Wandel neue Produkte und Dienste – beispielsweise im Bereich der Telematik – möglich, heißt es von der Behörde. Zum anderen verändere er das Kundenverhalten ebenso wie die Art, wie Kunden mit Versicherern und Vermittlern interagieren.

Eines der Beispiele in dem Bericht, die diesen Wandel verdeutlichen, ist die Kfz-Versicherung. Hier könnten fahrerlose Autos in Zukunft die Frage virulent werden lassen, wer die Haftung für einen Unfall trägt: der Fahrer oder der Fahrzeughersteller.

Künftige „intelligente Autos“ könnten auch aus Wettbewerbssicht relevant sein: Autohersteller könnten, so meint die Eiopa, gegenüber traditionellen Versicherern einen Wettbewerbsvorteil haben, wenn sie eine große Menge an Informationen über das individuelle Fahrverhalten sammeln, die zum Vertrieb von Versicherungen genutzt werden könnte.

Signifikante große Trends

Die europäische Aufsicht listet eine Reihe „großer Trends“ auf, die das Geschäftsmodell von Versicherern „signifikant“ beeinflussen.

Einiges davon wird dem Fachmann und der Fachfrau nicht unbekannt vorkommen, etwa die „kontinuierliche Einführung neuer, mitunter hochkomplexer Lebensversicherungs-Produkte mit reduzierten oder ohne Garantien als Folge des andauernden Niedrigzinsumfelds“.

Hinzu komme eine gesteigerte Entwicklung „maßgeschneiderter“ und personalisierter Produkte, vorangetrieben durch „Big Data“ und fortgeschrittene Konsumenten-Analyse – wobei die Eiopa hier von möglichen negativen Auswirkungen auf die Verfüg- und Leistbarkeit von Versicherungen für manche Konsumenten spricht.

Andererseits verbessere ein über mobile Anwendungen personalisiertes Angebot oder beschleunigtes Schadenmanagement die Beziehung zu den Kunden. Auch hier sieht die Eiopa jedoch mögliche Probleme, und zwar die Gefahr eines Informationsüberflusses oder geringerer Vergleichbarkeit individualisierter Policen und Preise.

Digitalisierung – Chancen und Risiken für Anbieter und Kunden

Als weiterer Trend scheint die gesteigerte Präsenz von Insurtech-Startups im Wege von Kooperationen mit etablierten Versicherern auf.

Für Insurtechs/Fintechs und Versicherer könnte die Sammlung detaillierter persönlicher Daten allerdings Haftungsfragen aufwerfen, wenn sie sich nicht adäquat für Cyber-Risiken wappnen, macht der Bericht aufmerksam.

Unabhängig davon weist der Bericht auch auf die Frage des Schutzes und der Verwendung von Kundendaten hin.

Alte und neue Trends im Pensionsbereich

Im Pensionsbereich ortet die Eiopa eine Kombination bereits in den vergangenen Jahren festgestellter und nun neu hinzukommender Trends, unter anderem

einen „moderaten“ Anstieg der Anzahl von Versicherten und Anwartschafts-Berechtigten in Altersvorsorgesystemen der zweiten und dritten Säule „in den meisten europäischen Ländern“.

eine sich fortsetzende Verschiebung von leistungs- hin zu beitragsorientierten Pensionsvorsorgen, bei denen das Risiko zu den Kunden verlagert wird.

eine Liberalisierung der Auszahlungsphase, die in mehreren europäischen Ländern eingeführt worden sei und die neue „Entspar-Optionen“ in der Pensionsphase von Leistungsberechtigten und Versicherten zur Folge habe.

ein mancherorts zu beobachtendes Defizit an Beratung für die Pensionsplanung: „Das Angebot an Beratung zu Pensionsthemen ist in mehreren Mitgliedsstaaten keine weit verbreitete Praxis“, heißt es im Bericht.

eine langsame, aber beständige Durchdringung des Pensionssektors mit digitalen Technologien, zum Beispiel mit Apps, Pensionsrechnern oder „Robo-Beratern“; letztere sind digitale Dienste, die aufgrund von Algorithmen Informationen anbieten und laut dem Bericht in verschiedenen Mitgliedsstaaten auf zunehmendes Interesse stoßen.

Unter den nationalen Aufsichtsbehörden wachse das Interesse an den Auswirkungen von Kosten und Spesen auf die aufgelaufenen Leistungen beziehungsweise die Beitragskalkulation, merkt der Bericht weiter an. Dasselbe gelte für die Notwendigkeit, Anwärter „fair auf Basis realistischer Annahmen über das erwartete Pensionseinkommen zu informieren“.

Der 56 Seiten umfassende fünfte „Consumer Trends Report“ kann als PDF-Dokument (1,54 MB) von der Eiopa-Website heruntergeladen werden.