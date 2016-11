Studie: Massiver Bedeutungsverlust der Lebensversicherung

3.11.2016 – Ganz so zufrieden mit ihrer finanziellen Situation wie in vergangenen Umfragen sind die Bundesbürger laut dem jüngstem „Vermögensbarometer“ der Sparkassen zwar nicht mehr, aber das Niveau ist immer noch sehr hoch. Auch die künftige Entwicklung wird durchaus positiv gesehen. Weiter gewachsen ist jedoch das Bedürfnis nach Sicherheit bei der Geldanlage – und offensichtlich zugleich die Resignation, weil die von den Finanzdienstleistern, hauptsächlich wegen der Zinspolitik, immer weniger entsprechende Angebote gemacht werden (können). Besonders hart trifft es dabei die Lebens- und Rentenversicherer.

52 Prozent der Bundesbürger sind derzeit laut der alljährlich zum Weltspartag im Auftrag des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes e.V. (DGSV) von der Icon Wirtschafts- und Finanzmarktforschung GmbH erstellten Studie „Die Deutschen und ihr Geld“ mit ihrer finanziellen Situation zufrieden.

Im vergangenen Jahr waren es allerdings noch 56 Prozent gewesen (VersicherungsJournal 2.12.2015) – und im Jahr davor sogar 58 Prozent (VersicherungsJournal 30.10.2014).

Damit liegt das Zufriedenheitsniveau aber nach wie vor „auf hohem Niveau“, stellen die Studienautoren fest, und auch die Zukunft wird durchaus nicht negativ gesehen. 70 Prozent erwarten, dass alles so bleibt. wie es ist, und 16 Prozent rechnen sogar mit einer Verbesserung.

Deutliche Unterschiede nach Geschlechtern und Alter

Unterschiede zeigen sich allerdings nach Geschlechtern und Altersgruppen. Der weibliche Teil der aktuell insgesamt 1.810 im Frühsommer 2016 befragten Personen schätzt sowohl die eigene aktuelle finanzielle Situation als auch die zukünftige Entwicklung weniger gut ein als die Männer. Eine Verbesserung in der Zukunft erwarten vor allem die Befragten unter 29 Jahre.

Noch wichtiger als in der Vergangenheit ohnehin schon ist allen bei der Geldanlage das Thema Sicherheit. 57 Prozent – was sieben Prozentpunkte mehr sind als noch 2015 sind – nannten dieses Kriterium vor Flexibilität und Verfügbarkeit an vorderster Stelle.

Rendite lockt immer weniger

Dagegen verliert eine hohe Rendite als Kriterium an Gewicht. Mit 22 statt 27 Prozent im Jahr zuvor verwiesen es die Befragten hinter dem Aspekt „Lebens-/Familienplanung“ nun nur noch auf Rang fünf ihrer Prioritätenskala.

Bild: Screenshot DSGV-Vermögensbarometer 2016

Das starke Sicherheitsbedürfnis bleibt in Zeiten der aktuellen Nullzinspolitik, die 58 Prozent der Befragten inzwischen als das größte Problem bei der Geldanlage betrachten, nicht ohne Konsequenzen sowohl auf das Altersvorsorge-Verhalten als auch auf die Produktnachfrage. Dabei macht sich offenbar zunehmend vor allem Resignation breit.

Die „Flucht in den Konsum“ findet nicht statt

Mit 36 Prozent ist der Anteil jener, die angesichts der derzeitigen Rahmenbedingungen einfach gar nichts mehr für das Alter zurücklegen, zwar gegenüber 2015 wieder um vier Prozentpunkte gesunken. Zugleich ist aber auch die Höhe der Sparraten gesunken.

Dies jedoch nicht, weil die Deutschen nun in den Konsum fliehen. Vielmehr haben nach eigenen Angaben 20 Prozent der Befragten ihren Konsum in den vergangenen zwölf Monaten sogar eingeschränkt und 75 Prozent ihr Konsumverhalten nicht verändert.

Immobilie als Ausweg aus einer schwierigen Anlage-Situation

Vielmehr mangelt es ihnen offenbar vor allem an überzeugenden Angeboten der Finanzdienstleister für ihre Geldanlage, die unter den gegebenen Rahmenbedingungen ihren Bedürfnissen entsprechen. Für die Altersvorsorge geeignet scheint mittlerweile 59 Prozent von ihnen daher offenbar fast nur noch die selbstgenutzte Immobilie.

Das sind sechs Prozentpunkte mehr als 2015 und 32 Prozentpunkte mehr als 2007. Auf Platz zwei folgt mit 29 Prozent der Erwerb einer vermieteten Immobilie, was vor zehn Jahren nur sieben Prozent der Befragten für eine gute Idee hielten.

Lebens- und Rentenversicherung erleiden massiven Bedeutungsverlust

Mit den extrem niedrigen Zinsen hat dies jedoch erkennbar wenig zu tun. Zwar steige die Bereitschaft, für den Immobilienerwerb einen Kredit aufzunehmen – nicht jedoch für den Konsum. Aber auch insgesamt herrscht laut Studie bei den Deutschen unverändert große „Besonnenheit in Sachen Kredit“.

Die stark gestiegene Präferenz für die Immobilie als Altersvorsorge geht einher mit einem gleichzeitig massiven Bedeutungsverlust von Lebens- und Rentenversicherungen. Lebensversicherungen hielt 2016 nur noch rund jeder fünfte Befragten für eine für den Vermögensaufbau geeignete Anlageform. Im vergangenen Jahr war es noch fast jeder fünfte – und vor zehn Jahren sogar über die Hälfte.

Stabile Nachfrage nach Bausparverträgen

Rentenversicherungen verloren im Zehnjahresvergleich 31 Prozentpunkte und entsprechen nun offenbar nur noch bei jedem sechsten Befragten den Ansprüchen an eine geeignete Vorsorgeform. Im Vergleich dazu konnte sich der klassische Bausparvertrag mit aktuell 27 Prozent der Nennungen – nach 29 Prozent vor einem Jahrzehnt – sehr wacker halten.

Bild: Screenshot DSGV-Vermögensbarometer 2016

Am Bedeutungsverlust von Lebens- und Rentenversicherungen kann auch die staatliche Förderung augenscheinlich kaum etwas ändern, legt die Studie nahe. Nur 22 Prozent derjenigen, die Altersvorsorge betreiben, haben einen Riester-Vertrag abgeschlossen, wird angemerkt. Und „auf Rürup-Verträge entfallen gerade einmal zwei Prozent der Nennungen“.

Die wesentlichen Ergebnisse der Studie stehen unter diesem Link zum Download zur Verfügung.