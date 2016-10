Studie: Assekuranz und ÖPP passen gut zusammen

7.10.2016 – Der GDV und das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft haben gestern in Berlin eine Analyse zur Beteiligung privater Investoren an der Infrastruktur-Finanzierung präsentiert. In der Studie heißt es, langfristige Investitionen in die Infrastruktur über ÖPP würden aufgrund der gebotenen Diversifizierung hervorragend zu den Kapitalanlagen der Assekuranz passen. Allerdings müssten die Rahmenbedingungen stimmen.

Der Chefvolkswirt des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), Dr. Klaus Wiener, und Dr. Thilo Schaefer, Leiter des Bereichs Umwelt, Energie, Infrastruktur beim Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. (IW Köln), stellten gestern vor der Presse in Berlin eine gemeinsam erarbeitete Studie vor.

Der GDV und das Institut haben untersucht, welche Chancen langfristige Investitionen in die Infrastruktur bei den sogenannten öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP oder auch Public-privat-Partnership – PPP) bieten könnten.

Zu prüfende Beschaffungsalternative

Unbestritten sei, dass sich in Deutschland ein erheblicher Investitionsstau im Bereich der Infrastruktur gebildet hat. Hinzu komme, dass nicht nur bei Prestigeprojekten immer wieder Kostenüberschreitungen und bauliche Mängel auftreten, weil die öffentlichen Institutionen die Herausforderungen unterschätzt haben.

Die damit verbundenen volkswirtschaftlichen Verluste müssten von der Allgemeinheit getragen werden. „Daher ist es von großem gesamtwirtschaftlichen Interesse, Infrastrukturprojekte effizient durchzuführen und dabei gleichzeitig die Risiken für die öffentliche Hand zu begrenzen“, heißt es in dem Gutachten „Volkswirtschaftlicher Nutzen privater Infrastruktur-Beteiligungen“.

Dabei würden typischerweise im Rahmen von ÖPP-Projekten die Bauablaufplanung und Baudurchführung sowie der Betrieb der Infrastruktur an private Investoren vergeben. Klar sei aber auch, dass die private Finanzierung nicht in jedem Fall die beste Lösung, sondern eine zu prüfende Beschaffungsalternative darstelle.

WERBUNG

ÖPP greifen nicht in hoheitliche Aufgaben ein

Bereits heute spielten die deutschen Versicherer eine bedeutsame, wenn auch indirekte Rolle bei der konventionellen Beschaffung, heißt es in der Studie. Deren Autoren weisen darauf hin, dass die Assekuranz mit über 300 Milliarden Euro in Anleihen des Bundes, der Länder und Kommunen sowie staatsnahe Emittenten wie die KfW engagiert sei.

Aufteilung der Kapitalanlagen der Versicherer

(Bild: GDV/Bafin, Erstversicherungs-Unternehmen, Stand: 31.12.2015 )

Aufgrund der langlaufenden Garantien insbesondere in der Lebensversicherung seien Versicherer aber auch auf der Suche nach langfristigen Anlagen mit möglichst stabilen Kapitalflüssen. Und hier würden ÖPP-Projekte hervorragend zu den Kapitalanlagen der Assekuranz passen.

Hierbei könnten private Investitionen sowohl über Fremdkapital als auch über Eigenkapital erfolgen, „ohne dass es dabei zu einem Konflikt mit den hoheitlichen Aufgaben von Infrastruktur kommt“. Eigentümerin bleibe ja die öffentliche Hand.

Die Renditeanforderungen an Infrastrukturprojekte würden sich aus den übernommenen Risiken und der Laufzeit der Finanzierung ergeben. Dabei würde das anhaltende Niedrigzinsumfeld auch die Kosten von ÖPP-Projekten senken helfen.

Auch die regulatorischen Voraussetzungen müssen passen

Damit aber Versicherer überhaupt in Infrastrukturprojekte investieren können, müssen sowohl ökonomische als auch regulatorische Voraussetzungen erfüllt sein, heißt es in der Analyse weiter. Ökonomisch betrachtet seien Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen aufgrund des hohen Aufwands bei der Risikoanalyse und dem Monitoring kostenintensiv.

Entsprechend hoch müsse das Mindestvolumen einer Investition liegen. Je nach Größe des Versicherers und Komplexität der Projekte, sollte ein Finanzierungsanteil zwischen zehn und 100 Millionen Euro übernommen werden.

Beispiel für Finanzierung von Infrastrukturvorhaben (Bild: GDV)

Seit Jahresbeginn gilt das neue Aufsichtsregime von Solvency II mit strengen Eigenmittel-Unterlegungen. Hier habe der Gesetzgeber, der das Investitionsklima in der EU verbessern wollte, nachgebessert. Bereits im April sei per Verordnung der Standardrisikofaktor für qualifizierte Infrastruktur-Investitionen von 49 auf 30 Prozent gesenkt worden.

Ein Download des Positionspapiers von GDV und IW Köln mit weiteren Informationen zur Funktionsweise und Bedeutung von ÖPP-Projekten sowie den Investitionsmöglichkeiten steht als PDF-Dokument (536 KB) unter diesem Link zur Verfügung.