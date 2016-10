Streit um defektes Kupplungspedal

31.10.2016 – Weigert sich der Verkäufer eines Gebrauchtwagens, adäquat auf einen für die Verkehrssicherheit relevanten Mangel zu reagieren, so kann der Käufer auch ohne eine Fristsetzung zur Nachbesserung vom Kaufvertrag zurücktreten. Das geht aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 26. Oktober 2016 hervor (VIII ZR 240/15).

Der Kläger hatte bei einem Autohändler einen gebrauchten Personenkraftwagen erworben. Die Freude an der Neuerwerbung währte jedoch nur kurz. Denn einige Tage später blieb das Kupplungspedal des Autos nach Betätigung am Fahrzeugboden hängen. Um weiterfahren zu können, musste es von Hand zurückgezogen werden.

Rücktritt vom Kaufvertrag

Bei einer daraufhin von dem Händler durchgeführten Untersuchung trat der Mangel trotz mehrmaliger Betätigung des Pedals nicht auf. Auf das Verlangen des Klägers auf eine umgehende Reparatur äußerte der Fahrzeughändler, dass dafür derzeit kein Grund bestehe. Der Kläger solle sich vielmehr wieder melden, wenn das Pedal erneut hängen bleibe.

Das geschah einige Tage später. Der Händler weigerte sich jedoch erneut, das Fahrzeug zu reparieren. Der Kläger trat daher vom Kaufvertrag zurück. Er verlangte, ihm gegen Rückgabe des Fahrzeugs den Kaufpreis zu erstatten. Darauf wollte sich der Verkäufer jedoch nicht einlassen. Der Kläger zog daher gegen den Händler vor Gericht.

Mit Erfolg. Nachdem das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Kiel die Klage als unbegründet zurückgewiesen hatte, gab ihr das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht statt. Die gegen diese Entscheidung von dem Autohändler eingelegte Revision wurde vom Bundesgerichtshof verworfen.

Erhöhte Unfallgefahr

Ein Fahrzeugverkäufer ist nach Ansicht der BGH-Richter unter gewissen Umständen auch bei einem nur sporadisch auftretenden Mangel gehalten, das Fahrzeug näher zu untersuchen und es gegebenenfalls auch über einen Zeitraum von mehreren Tagen zu überprüfen. Dies gelte zumindest dann, wenn der sporadisch auftretenden Mangel derart sicherheitsrelevante Fahrzeugteile wie die Kupplung betreffe.

Bei dem von dem Kläger beschriebenen und von einem Sachverständigen bestätigten Mangel handele es sich nämlich nicht um einen bloßen Komfortverlust. Eine derartige Fehlfunktion könne vielmehr selbst dann, wenn sie nur das Kupplungspedal selbst betreffe, unter anderem wegen des beim Fahrer hervorgerufenen Aufmerksamkeitsverlusts die Unfallgefahr signifikant erhöhen.

Das Autohaus kann sich nach Meinung der Richter auch nicht darauf berufen, dass der Mangel nach dem von dem Kläger erklärten Rücktritt vom Kaufvertrag mit geringen Kosten behoben werden konnte und daher ein Rücktritt vom Kaufvertrag wegen Geringfügigkeit ausgeschlossen ist.

„Denn solange die Ursache eines aufgetretenen Mangelsymptoms unklar ist, kann die Erheblichkeit des Mangels regelmäßig nur an der hiervon ausgehenden Funktions-Beeinträchtigung gemessen werden, die vorliegend aufgrund der Gefahren für Verkehrssicherheit des Fahrzeugs jedenfalls als erheblich anzusehen war“, so der Bundesgerichtshof. Nach all dem sei der Kläger daher zu Recht, vom Kaufvertrag zurückgetreten.