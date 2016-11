Streit um Arbeitslosengeld

24.11.2016 – Ist einem Arbeitslosengeld-II-Empfänger versehentlich länger Geld überwiesen worden als vorgesehen, so ist er nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen zur Rückzahlung verpflichtet. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Urteil des Sozialgerichts Dortmund vom 21. September 2016 hervor (S 35 AS 1879/14).

Nachdem der arbeitslose Kläger einen Gerichtsbeschluss erwirkt hatte, musste ihm das Jobcenter für die Dauer von sechs Monaten monatlich knapp 1.140 Euro überweisen.

Überzahlung

Nach Ablauf dieser Zeit wurde das Geld versehentlich weitergezahlt – und zwar ohne, dass man in der Zwischenzeit über den Weiterbewilligungs-Antrag des Klägers entschieden hätte.

Dass die Zahlungen versehentlich erfolgten, erfuhr der Kläger jedoch erst, als das Jobcenter das überzahlte Arbeitslosengeld von ihm zurückforderte. Der Kläger dachte jedoch nicht daran, das Geld zurückzuzahlen. Denn er ging davon aus, dass ihm auch nach Ablauf der sechs Monate Leistungen zustanden.

Er zog daher gegen das Jobcenter vor Gericht. Dort errang er einen Sieg.

Fehlender Verwaltungsakt

Will ein Jobcenter von einem Leistungsempfänger einen vermeintlich überzahlten Betrag zurückfordern, so muss dem nach Ansicht des Dortmunder Sozialgerichts ein Verwaltungsakt, zum Beispiel in Form eines Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheids, vorausgegangen sein. Das war in der entschiedenen Sache jedoch nicht der Fall. Denn die Zahlungen erfolgten einzig auf Grundlage des Gerichtsbeschlusses.

Das Jobcenter hätte daher allenfalls dann einen Anspruch auf Rückzahlung gehabt, wenn es eine Vertrauensschutzprüfung durchgeführt hätte. Die war jedoch nicht erfolgt. „Ein Jobcenter darf nämlich ohne Bescheid zu viel gezahltes Arbeitslosengeld II nur dann zurückfordern, wenn dem keine Vertrauensschutz-Gesichtspunkte entgegenstehen und die Belange des Betroffenen mit den öffentlichen Interessen in einer Ermessensentscheidung abgewogen worden sind“, so das Gericht.

Aus Sicht des Klägers seien die weiteren Zahlungen zu Recht erfolgt, zumal er noch kurz vor der ersten über den Sechsmonatszeitraum hinausgehenden Zahlung an die Bearbeitung seines Antrags erinnert hatte. Nach Ansicht des Gerichts durfte er daher davon ausgehen, dass seinem Antrag entsprochen worden war.