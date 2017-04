So zufrieden sind die Deutschen mit dem Gesundheitssystem

27.4.2017 – Die Bundesbürger zeigen sich 2017 mit dem Gesundheitssystem so zufrieden wie noch nie. Dies zeigt der gestern vorgelegte „TK Meinungspuls 2017“ der Techniker Krankenkasse (TK). Weitere Ergebnisse: Der Großteil der Bevölkerung sieht dennoch zumindest partiellen Reformbedarf. Höhere Beiträge bei gleichem Leistungsumfang werden als das kleinere Übel angesehen als stabile Beiträge bei niedrigerem Leistungsumfang. TK-Vorstandschef Dr. Jens Baas erklärte, er erwarte von der nächsten Bundesregierung Reformen bei den Themen Wettbewerb und Digitalisierung.

84 Prozent der Bundesbürger sind zufrieden mit dem deutschen Gesundheitssystem. Dies ist ein Ergebnis des gestern vor der Presse in Berlin von der Techniker Krankenkasse (TK) vorgestellten „TK-Meinungspuls Gesundheit 2017“. Für diesen hat das Meinungsforschungs-Institut Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH 2.001 Erwachsene repräsentativ befragt.

Darunter waren sieben Prozent „vollkommen zufrieden“, 22 Prozent „sehr zufrieden“ und 55 Prozent „zufrieden“. Nur elf Prozent waren „weniger zufrieden“ und fünf Prozent „unzufrieden“. Insgesamt zeigte der elfte TK-Meinungspuls das beste Ergebnis seit der ersten Auflage 2003.

Wie stark der Wunsch nach einer Bürger-Krankenversicherung ist, könne man weder aus den zwölf Prozent ablesen, die eine radikale Systemumstellung wollen noch aus den 83 Prozent der Befragten, die für das Solidarprinzip eintreten, sagte TK-Marktforscher Peter Wendt am Rande der Pressekonferenz dem VersicherungsJournal.

Frage nach Gerechtigkeit

Wie Wendt weitererläuterte, zeigten sich die guten Ergebnisse sowohl in der gesetzlichen als auch in der privaten Krankenversicherung (GKV und PKV), so dass man diese bis auf einen Fall nicht weiter aufgeschlüsselt habe.

Das Gesundheitssystem werde von 59 Prozent der befragten GKV-Versicherten „eher als gerecht“ angesehen. In der PKV seien dies nur 49 Prozent. Jüngste Umfragen der PKV belegen auch hier, eine hohe Zufriedenheit der Versicherten mit dem Gesundheitssystem (VersicherungsJournal 24.6.2016, 22.9.2016).

Und nach Erhebungen des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD) für die PKV äußerten sich 91 Prozent der Privatversicherten über die Gesundheitsversorgung zufrieden.

Großteil der Krankenversicherten sieht dennoch Reformbedarf

Rund drei Viertel der Befragten halten das Gesundheitssystem zwar im Prinzip für gut, es sollte allerdings an einigen Stellen reformiert werden. Zwölf Prozent sprechen sich dagegen für grundlegende Änderungen am System aus, während 14 Prozent keinen Reformbedarf sehen.

Jens Baas (Bild: Brüss)

TK-Chef Dr. Jens Baas sagte, nach der grundlegenden Reform in der Pflegeversicherung sollten in der neuen Legislaturperiode weitere Bereiche folge. Mehr Wettbewerb der Kassen untereinander und das Thema Digitalisierung (elektronische Gesundheitsakte) stünden im Blickpunkt. Die Verteilung der Gelder aus dem Gesundheitsfonds über den Risikostrukturausgleich gerate immer mehr in Schieflage.

An die Zukunftsfähigkeit des Gesundheitssystems glauben zwei Drittel der Befragten, wobei allerdings 91 Prozent von eher steigenden Beiträgen ausgehen. Auch Baas rechnet mit Beitragsanhebungen. Dank der anhaltend guten konjunkturellen Entwicklung würde derzeit viel Geld in die Krankenkassen gespült. Allerdings würden steigende Ausgaben das gute Ergebnis wieder zunichtemachen.

Bemerkenswert ist, dass die Versicherten zu 58 Prozent lieber höhere Beiträge zu leisten bereit sind, wenn dafür der Leistungsumfang gehalten wird. Dies wird als das kleinere Übel angesehen gegenüber stabilen Beiträgen mit weniger Leistungsumfang.

Digitalisierung im Gesundheitssystem weckt große Hoffnungen

Vom Einzug der digitalen Zukunft ins Gesundheitssystem erhoffen sich 15 Prozent der Befragten große Vorteile und weitere 66 Prozent eher Vorteile. Dies gelte etwa für den Bereich der medizinischen Forschung und der Behandlungsqualität, weil sich Ärzte besser austauschen können. Allerdings befürchtet auch eine Mehrheit von 59 Prozent, dass die eigenen Gesundheitsdaten schlechter geschützt sein werden.

Baas sieht hier die stark reglementierte GKV im Vorteil gegenüber der PKV, in der private Krankenversicherer die digitalen Daten anders auswerten könnten. Datenschutz und Solidarprinzip unter Bewahrung der anonymisierten Daten seien für ihn von zentraler Bedeutung, sagte der TK-Vorstandschef.

Bemerkenswert ist für den TK-Chef auch die „überragende Zustimmung“ zur elektronischen Gesundheitskarte. 88 Prozent der Befragten finden die Idee der elektronischen Gesundheitsakte „gut“ oder „sehr gut“. Dabei wird aber zugleich erwartet, dass man selbst bestimmen kann, welche Daten in die karte kommen (83 Prozent) und wer auf die Daten zugreifen darf (75 Prozent).