So steht es um die Zahlungsmoral deutscher Firmenkunden

13.4.2017 – Die eher ungewisse politische Entwicklung Europas könnte zahlreiche Unternehmensinsolvenzen auslösen. Das geht aus dem kürzlich erschienenen Zahlungsmoralbarometer des Kreditversicherers Atradius hervor. Deutsche Unternehmen gewähren ihren Kunden immer weniger Zahlungsziele, und wenn, dann sind diese Fristen um einiges kürzer als im westeuropäischen Vergleich. Durchschnittlich warten Lieferanten aus Deutschland 45 Tage ab Rechnungsstellung auf ihr Geld. Trotz häufigem Zahlungsverzug wird nur ein Bruchteil aller gestellten Rechnungen nicht beglichen.

Das regelmäßig erhobene Zahlungsmoralbarometer des Kreditversicherers Atradius N.V. zeigt auf, wie sich politische Entwicklungen in Europa auf die Zahlungsmoral von Firmenkunden auswirken. Dafür wurden 2.769 Interviews mit Unternehmen aus 13 europäischen Ländern geführt. In Deutschland wurden 218 Firmen in die Umfrage mit einbezogen.

Ungewisser Wahlausgang kann zu Insolvenzen führen

Die Bundestagswahl im September sowie weitere europäische Parlamentswahlen können nach Ansicht des Kreditversicherers zum Auslöser zahlreicher Unternehmensinsolvenzen in Europa werden. Die Ausgänge dieser Wahlen, mögliche politische und wirtschaftliche Folgen oder Ereignisse könnten zur Zahlungsunfähigkeit von Unternehmen führen.

Seit der letztjährigen Befragung gewähren vor allem deutsche Unternehmen im Vergleich zum Rest Westeuropas Firmenkunden seltener Zahlungsziele. Vor allem ausländische Kunden sind von der Abneigung gegen diese Zahlungsvereinbarung betroffen.

(Bild: Atradius)

Während 2016 noch knapp 29 Prozent der deutschen Lieferanten ausländischer Abnehmer Forderungen mit einem Zahlungsziel begleichen ließen, tut dies aktuell nicht mal mehr jedes vierte Unternehmen. Gegenüber inländischen Kunden hat sich diese Einstellung nur geringfügig gegenüber der Vorjahreserhebung geändert (2017: 29,2 Prozent; 2016: 29,9 Prozent).

Zum Vergleich: Der Durschnitt der europäischen Unternehmen gewährt inländischen Kunden zu fast 43 und ausländischen zu 35 Prozent den Forderungsausgleich mit Zahlungsziel.

Mehr Zahlungsverzüge als im gesamteuropäischen Raum

92 (2016: 93) Prozent der befragten deutschen Betriebe melden mehr Zahlungsverzüge als der Studiendurchschnitt von 88 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr zahlen die Kunden deutscher Firmen jedoch etwas schneller. Gesamteuropäisch hat sich die Zahl der überfälligen Rechnungen um 0,7 Prozentpunkte verschlechtert.

Im Mittel sind Auftraggeber deutscher Unternehmen 25 Tage im Zahlungsverzug. Das sind 19 Tage weniger als der Barometer-Durchschnitt (44 Tage). In den Umfrageergebnissen heißt es, dass dies ein Hinweis darauf sein könnte, „dass die teilnehmenden deutschen Unternehmen hohe Rechnungen effektiver eintreiben als die Unternehmen der anderen untersuchten westeuropäischen Länder“.

Die deutschen Interviewten gewähren ihren Kunden mit 24 Tagen (22) im Westeuropavergleich (32 Tage) eher kurze Zahlungsziele. Seit 2015 hat sich diese Frist jedoch stetig erhöht (VersicherungsJournal 16.4.2015). Nur Großbritannien setzt aktuell mit 23 Tagen kürzere Fristen. Das heißt, dass deutsche Unternehmen durchschnittlich 45 Tage nach Rechnungsstellung mit dem Ausgleich der Forderung rechnen können. Das sind fünf Tage mehr als vergangenes Jahr.

Liquidität ist das größte Problem

Überfällige Rechnungen inländischer Käufer gibt es laut den deutschen Teilnehmern zu knapp 46 Prozent (50) aufgrund von Liquiditätsproblemen. Ausländische Kunden sind zu 38 Prozent (45) aus diesem Grund in Verzug. Damit liegt Deutschland bei diesem Aspekt unter dem westeuropäischen Durchschnitt von inländischem (52 Prozent) und über dem von ausländischem (34 Prozent) Zahlungsverzug wegen Liquiditätsproblemen.

Ausländische Unternehmen waren zudem häufig (28 Prozent) aufgrund von technischen Problemen mit der Zahlung im Verzug. Und 15 Prozent aller befragten Unternehmen (auch in Deutschland) mussten wegen ausbleibender Beträge innerhalb des letzten Jahres gezielte Maßnahmen zur Korrektur des Geldflusses ergreifen.

Maßnahmen zur Sicherung der Rentabilität

Fast 23 Prozent der deutschen Befragten (Befragte insgesamt: 18 Prozent) wollen sich 2017 verstärkt gegen mögliche Auswirkungen des Brexit, der Konjunkturabkühlung in Asien und des Protektionismus der USA absichern. 41 Prozent der hiesigen Unternehmen wollen hingegen nichts an ihrer Forderungsmanagement-Strategie ändern.

In diesem Zusammenhang nannten deutsche Unternehmen, ebenso wie die Unternehmen der gesamten Region Westeuropa, vor allem die Prüfung der Bonität ihrer Kunden (29 Prozent) und die Überwachung des Kreditrisikos (25 Prozent) als Maßnahmen. Etwas mehr als jeder Fünfte gab zudem an, in Zukunft verstärkt Kreditversicherungs-Schutz zu nutzen.

Zum Vergrößern Bild klicken

(Bild: Atradius)

Für britische Unternehmen sieht der Kreditversicherer Euler Hermes AG im Zuge des Brexit ein erhöhtes Zahlungsausfallrisiko. Im „CEO Blog“ des Unternehmens war im letzten Jahr von der „Ruhe vor dem (Insolvenz-) Sturm“ die Rede. Erstmals seit vielen Jahren erwartet Euler Hermes wieder eine Zunahme an Insolvenzen in Großbritannien (VersicherungsJournal 21.10.2016).

Zahlungsausfälle auf gleichbleibend niedrigem Niveau

Laut der Atradius-Studie war nicht einmal ein Prozent aller von den befragten deutschen Unternehmen gestellten Forderungen an Firmenkunden im Laufe des letzten Jahres uneinbringlich und musste abgeschrieben werden. Dieser Wert hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Forderungen an inländische Kunden blieben dabei dreimal häufiger aus als die ausländischer Kunden. Am häufigsten trafen diese Zahlungsausfälle die Branchen Bau, langlebige Gebrauchsgüter und Dienstleistungen. Grund dafür, dass Kunden nicht zahlten, war laut Angaben der befragten Unternehmen hauptsächlich der Konkurs des Schuldners (64 Prozent) oder Verjährung (19 Prozent).

Innerhalb der nächsten zwölf Monate rechnen deutsche Betriebe zu 61 Prozent nicht mit einer Änderung der Zahlungsmoral ihrer Kunden.

Die vollständigen Atradius-Zahlungsmoralbarometer im PDF-Format für Deutschland sowie für Westeuropa können unter diesem Link kostenlos heruntergeladen werden.