So soll der „Beipackzettel“ für Nichtleben-Produkte aussehen

Das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten muss a) ein kurz gehaltenes eigenständiges Dokument sein;

b) auf eine Art und Weise präsentiert und aufgemacht sein, die klar und leicht lesbar ist, wobei Buchstaben in gut leserlicher Größe zu verwenden sind;

c) auch als Schwarz-Weiß-Ausdruck oder -Fotokopie nicht weniger gut lesbar sein, wenn sie ursprünglich farbig gestaltet war;

d) in den Amtssprachen oder in einer der Amtssprachen, die in dem Teil des Mitgliedstaats, in dem das Versicherungsprodukt angeboten wird, oder in einer anderen Sprache, auf die sich der Kunde und der Vertreiber geeinigt haben, verfasst sein;

e) präzise sein und darf nicht irreführend sein;

f) die Überschrift „Informationsblatt zu Versicherungsprodukten“ oben auf der ersten Seite aufweisen;

g) eine Erklärung enthalten, dass die vollständigen vorvertraglichen und vertraglichen Informationen über das Produkt in anderen Dokumenten erteilt werden. Die Mitgliedstaaten können bestimmen, dass das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten zusammen mit Informationen zur Verfügung zu stellen ist, die gemäß anderen einschlägigen Gesetzgebungsakten der Union oder anderem einschlägigen nationalen Recht erforderlich sind, sofern alle Anforderungen des Unterabsatzes 1 erfüllt sind.

Das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten enthält folgende Angaben: a) Angaben zur Art der Versicherung;

b) eine Zusammenfassung der Versicherungsdeckung, einschließlich der versicherten Hauptrisiken, der Versicherungssumme und gegebenenfalls des geografischen Geltungsbereichs und einer Zusammenfassung der ausgeschlossenen Risiken;

c) Prämienzahlungsweise und Prämienzahlungsdauer;

d) die wichtigsten Ausschlüsse, bei denen Ansprüche ausgeschlossen sind;

e) Verpflichtungen zu Vertragsbeginn;

f) Verpflichtungen während der Laufzeit des Vertrags;

g) Verpflichtungen bei der Erhebung eines Anspruchs;

h) die Laufzeit des Vertrags, einschließlich Anfangs- und Enddatum;

i) Einzelheiten der Vertragsbeendigung.