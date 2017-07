So lief 2016 für die globale Versicherungswirtschaft

6.7.2017 – Plus 2,5 Prozent globales Prämienwachstum in der Lebensversicherung, plus 3,7 Prozent im Nicht-Leben: 2016 brachte beiden Sparten einen Zuwachs, der sowohl den Schnitt der letzten zehn Jahre als auch das Wachstum der Weltwirtschaft übertraf. Im Vergleich zu 2015 hat sich die Aufwärtsentwicklung laut neuen Swiss-Re-Daten allerdings doch merklich verlangsamt. Die Profitabilität bleibt der Prognose zufolge unter Druck, nicht zuletzt wegen der niedrigen Zinsen.

Das weltweit erwirtschaftete Prämienvolumen hat sich 2016 real, also inflationsbereinigt, um 3,1 Prozent auf 4,73 Billionen US-Dollar (umgerechnet rund 4,17 Milliarden Euro, Stand: 5. Juli 2017) erhöht. Dies geht aus dem am Mittwoch erschienenen „Sigma“-Report „Globale Assekuranz 2016“ der Swiss-Re-Gruppe hervor. Er basiert auf, teils geschätzten und provisorischen, Daten für 147 Länder.

2015 war noch ein Plus von 4,3 Prozent verzeichnet worden (VersicherungsJournal 30.6.2016). Die Abschwächung liegt laut Swiss Re vor allem an den entwickelten Märkten, allerdings habe sich auch das Wachstum in vielen Schwellenländern – China ausgenommen – verlangsamt.

Trotz des gedämpften Zuwachses spricht die Swiss Re von einem „soliden Ergebnis“ – zumal das Wirtschaftswachstum, das „globale Bruttoinlandsprodukt“, im vergangenen Jahr nur 2,5 Prozent betragen habe.

Für Europa weist die Statistik ein Prämienvolumen von 1,47 Billionen US-Dollar (knapp 1,6 Milliarden Euro) und ein Realwachstum von 1,3 Prozent aus. Deutschland blieb stabil bei 194,3 Milliarden Euro.

Prämienvolumen und reales Wachstum im Gesamtgeschäft Land Prämien +/– 2016 +/–2015 Deutschland 194,321 Mrd. Euro* +/–0 +0,5 % Österreich 17,017 Mrd. Euro* –3,3 % +0,8 % Schweiz 57,500 Mrd. CHF** –2,4 % +1,7 % Europa 1.470 Mrd. USD +1,3 % 2,7 % Welt 4.732 Mrd. USD +3,1 % +4,3 %

Leben leidet stärker als Nicht-Leben, wächst aber um 2,5 Prozent

Den Leben-Sektor traf der Rückgang stärker als die Nicht-Lebensversicherung. Nach plus 4,4 Prozent im Jahr 2015 legten die Leben-Prämien 2016 um 2,5 Prozent auf 2,62 Billionen US-Dollar zu. Das Jahr 2016 liege damit immer noch über dem Zehnjahresdurchschnitt von plus 1,1 Prozent, betont der Rückversicherer.

Dämpfend wirkten die entwickelten Märkte, welche sich in Summe überhaupt rückläufig entwickelten (minus 0,5 Prozent). Im Gegensatz dazu kletterten die Leben-Prämien in den Schwellenländern um 17 Prozent – und damit um mehr als das Doppelte des Zehnjahresschnitts (8,4 Prozent) – nach oben.

Die Prämienentwicklung in Deutschland war mit minus 2,0 Prozent rückläufig, sie hat sich aber im Vergleich zu 2015 verbessert. Damals schrumpfte der heimische Markt um 2,8 Prozent.

Prämienvolumen und reales Wachstum in der Lebensversicherung Land Prämien +/– 2016 +/–2015 Deutschland 85,548 Mrd. Euro* –2,0 % –2,8 % Österreich 6,103 Mrd. Euro* –10,6 % –0,7 % Schweiz 30,687 Mrd. CHF** –5,6 % +1,2 % Europa 858,607 Mrd. USD +0,1 % +2,5 % Welt 2.617 Mrd. USD +2,5 % +4,4 %

Nichtleben-Sektor wächst deutlich über langjährigem Schnitt

Für die Nicht-Lebensversicherung berichtet die Swiss Re ein globales Plus in Höhe von 3,7 Prozent, „was auf die relativ solide Expansion in den Schwellenländern und die Fortsetzung des außergewöhnlichen Wachstumspfads in China zurückzuführen ist“.

Auch dieser Wert bleibt hinter jenem von 2015 (plus 4,2 Prozent) zurück, liegt aber über dem Zehnjahresdurchschnitt von 2,0 Prozent. Im Segment „entwickelte Märkte“ verlangsamte sich das Wachstum von 3,3 auf 2,3 Prozent, es übertraf jedoch auch hier den Zehnjahresschnitt von 1,0 Prozent.

In Deutschland halbierte sich die Zunahme von 3,4 Prozent (2015) auf 1,7 Prozent (2016).

Prämienvolumen und reales Wachstum in der Nicht-Lebensversicherung Land Prämien +/– 2016 +/–2015 Deutschland 108,773 Mrd. Euro* +1,7 % +3,4 % Österreich 10,914 Mrd. Euro* +1,3 % +1,8 % Schweiz 26,813 Mrd. CHF** +1,5 % +2,4 % Europa 611,414 Mrd. USD +3,0 % +3,1 % Welt 2.115 Mrd. USD +3,7 % +4,2 %

Prognose: Profitabilität bleibt unter Druck

Bild: Swiss Re

Was die kommenden Jahre betrifft, sieht Swiss Re im Bestandsgeschäft mit kapitalbildenden Produkten, die über eingebettete Garantien verfügen, weiterhin eine „große Herausforderung“ für die Profitabilität der Lebensversicherer.

Der Rückversicherer geht davon aus, dass die historisch niedrigen Zinsen voraussichtlich fortbestehen und die „Fähigkeit, attraktive kapitalbildende Produkte zur Förderung des Neugeschäfts anzubieten“, begrenzen werden.

„Die Lebensversicherer werden die Neuausrichtung ihrer Geschäftsmodelle fortsetzen und ihren Fokus von traditionellen kapitalbildenden Produkten auf Risikoversicherungs-Produkte verlagern“, heißt es in der Studie. „Es wird jedoch dauern, bis sich eine Veränderung des Produktmix wesentlich auf die Gewinne niederschlägt.“

Unter Druck bleiben dürfte laut der Swiss-Re-Prognose auch die Profitabilität der Nicht-Lebensversicherer, dies „angesichts der nach wie vor niedrigen Anlagerenditen, der schwierigen Marktbedingungen, die sich auf die versicherungs-technischen Ergebnisse auswirken, und der schwindenden Rückstellungs-Auflösungen“.

Der Bericht „Globale Assekuranz 2016“ steht auf dieser Internetseite als PDF-Dokument zum Herunterladen bereit.