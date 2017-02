Senioren am Steuer: Nur „geheimer“ Tauglichkeits-Check geplant

30.1.2017 – Die Forderung des Deutschen Anwaltvereins nach einem strengen Fahrtauglichkeits-Check für Senioren wurde von Autoklubs und Unfallforschern auf dem 55. Verkehrsgerichtstag abgelehnt. Ein zwanghaftes Fahrverbot für Senioren soll nach Ansicht der Experten weiterhin nur an besonders auffällige Fahrer verhängt werden. Von Über-75-Jährigen verlangen die Autoversicherer Seniorenzuschläge von durchschnittlich 40 Prozent. Dazu kommen bei vielen Schäden hohe Mehrkosten durch Rückstufungen beim Schadenfreiheitsrabatt.

Die Zahl der Führerscheinbesitzer über 75 Jahre wird sich in den nächsten 20 Jahren verdoppeln. Ältere verursachen deutlich mehr Schäden als der Durchschnitt der Autofahrer. Besonders oft verunfallen sie an Kreuzungen, weil sie von komplexen Situationen schneller überfordert sind. Gleichzeit verursachen sie weniger Überhol- und Geschwindigkeitsunfälle.

Tauglichkeitstests mit hoher Fehlerquote

Siegfried Brockmann (Bild: GDV)

Doch ein Senioren-Tüv ist nach Einschätzung der Experten des 55. Verkehrsgerichtstages keine Lösung. „Gesundheits-Checks, die Senioren mit dem Führerscheinverlust bedrohen, haben eine Fehlerquote von 25 Prozent“, sagte Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV).

Diese Erfahrungen habe man mit solchen Tests im Ausland gesammelt. Damit wäre das Risiko groß, dass durch einen solchen Test eigentlich noch fahrtüchtigen Senioren zu Unrecht ein Fahrverbot erteilt würde.

Demgegenüber fordert der Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV) einen verpflichtenden Gesundheitstest ab dem 75. Lebensjahr.

Autofahrer ab diesem Alter seien laut Statistik zu über 75 Prozent an Unfällen schuld, während diese Quote allgemein nur bei 55,5 Prozent liege. Demgegenüber hält der UDV einen Pflicht-Check für ungeeignet. „Weiß der Senior, dass er bei einem Test um seinen Führerschein kämpfen muss, führt allein der Stress zu Fahrfehlern“, warnte Brockmann.

Unfallforscher fordern „Rückmeldefahrt“

Der UDV konnte sich daher in Goslar mit der Forderung nach der Einführung einer sogenannten Rückmeldefahrt für Senioren durchsetzen. Dabei wird ein älterer Fahrer zeitweilig von einer geschulten Person im Auto begleitet. „Der Begleiter kann dann auf Fehler aufmerksam machen und Vermeidungsstrategien aufzeigen“, so Brockmann.

Wer etwa in fremden Gefilden schnell die Orientierung verliert, sollte nur noch in der näheren Umgebung fahren. Auch Nacht- und Schlechtwetterfahrten könnten notfalls eingestellt werden. Anfänglich soll die Rückmeldefahrt freiwillig sein. Wird das nicht angenommen, soll sie als Pflicht eingeführt werden. Auch dann soll aber das Ergebnis immer unter vier Augen blieben.

In Ausnahmefällen kann trotzdem die Straßenverkehrsbehörde eingeschaltet werden. Das gilt etwa, wenn der ältere Fahrer augenscheinlich vollkommen fahruntauglich ist und gegen den Rat des Begleiters das Auto weiterhin nutzen will. „Dann kann die öffentliche Sicherheit wichtiger sein als die Vertraulichkeit“, so Brockmann.

Versicherer kassieren Seniorenzuschlag

Längst erheben die Assekuranzen für Senioren – wie seit Jahren bei jungen Fahrern – einen deutlichen Zuschlag auf den Beitrag für die Kfz-Versicherung. Damit soll der höhere Schadenaufwand der Senioren bezahlt werden.

Laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) ist der Mehrbeitrag für den einzelnen Senior aber verschmerzbar, weil er in der Regel bereits einen hohen Schadenfreiheitsrabatt erfahren habe.

Wer jedoch als älterer Fahrer in einem Jahr gleich mehrere Unfälle verursacht, die so teuer sind, dass sie der Versicherung gemeldet werden müssen, stürzt im Rabatt steil ab. Unter Umständen kann er dann seine Versicherungsprämie durch den Seniorenaufschlag nicht mehr bezahlen.

Die Unternehmensberatung Nafi GmbH hat das Preisgefüge untersucht. Demnach wird im Vergleich mit einem 60-Jährigen von einem 75-jährigen Autofahrer in der gleichen Schadenfreiheitsklasse 36 im Schnitt ein Alterszuschlag von 40 Prozent gefordert – in der Spitze bei einigen Angeboten sogar über 60 Prozent. Für Fahrer mit vielen Schäden wirkt dann die Kfz-Versicherung wie ein Fahrverbot durch die Hintertür.